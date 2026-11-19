Zlepšení bez odměny. Mora začala kousat, porážek však přibývá. Pomůže návrat opory?
V Třinci sahali po senzaci. Když se ve 45. minutě dostali na ledě obrovského favorita do vedení, sázkaři ani nedutali. Olomoučtí hokejisté však loupež nedotáhli a padli i počtvrté za sebou. Jejich hra sice vypadá mnohem lépe než pár týdnů dozadu, výsledky ovšem stále nepřichází. Frustrující, ale co s tím? „Je to o malých detailech. Bohužel, konce zápasů nám zatím nejdou, ale věřím, že se z vlastních chyb poučíme a otočíme to na svou stranu,“ hlásil útočník Matúš Spodniak.
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Kdo čekal jasnou záležitost, ten se krutě mýlil. Středeční zápas Třince s Olomoucí vůbec nepřipomínal souboj prvního s posledním. Třiatřicetibodový rozestup mezi oběma týmy se najednou mazal. „V první řadě bych chtěl pochválit Olomouc, podala velmi kvalitní výkon,“ načal své pozápasové hodnocení třinecký asistent Vladimír Dravecký. Nakonec mohl slavit vybojovanou výhru 5:3.
Olomouc naopak smutnila, slibně rozehraný zápas zase nedotáhla. Alespoň ji může těšit, že vypadá mnohem lépe než před měsícem, kdy v rozmezí pár dnů schytala nadílky 0:9 od Třince, 0:5 od Karlových Varů či 1:4 od Pardubic. Najednou působí kompaktněji i bojovněji.
Výkony rostou, body ale dál unikají
Jenže potřebné výsledky stále nemá. Z posledních osmi utkání uzmula deset bodů, z toho čtyřikrát padla v prodloužení nebo samostatných nájezdech. Když má zápas srovnat, překlopit či rovnou ukončit, schází jí kvalita v zakončení.
„Výkony jsou v nějakých mezích. Pracujeme na tom, je to dlouhodobý proces, ale budeme se snažit výkon z Třince udržet. S ním jsme spokojeni, ale naopak nejsme spokojeni s proměňováním šancí,“ zopakoval už poněkolikáté v sezoně asistent Hanáků Petr Svoboda.
Co naplat, že Mora odehrála v Třinci jedno ze svých nejlepších představení v ročníku, když znovu prohrála. V extraligové tabulce zůstává poslední s tříbodovým mankem na Vítkovice. Ty však mají dvě utkání k dobru.
„Posledních pět šest zápasů si dokazujeme, že hrát se dá s každým. Myslím si, že tendence je vzestupná, body nějakým způsobem sbíráme, ale bohužel jich máme tolik, kolik jich máme. Kdybychom v prodlouženích nebo nájezdech nějaké bodíky posbírali, určitě by to bylo lepší. Věřím, že to prolomíme,“ burcoval útočník Martin Štohanzl.
Poslední místo a marné hledání posil
V „Plecharéně“ by uvítali posily, jenže možnosti na trhu jsou značně omezené. „Nějakým způsobem se rozhlížíme, ale je těžké někoho přivést,“ povzdechl si kouč Petr Fiala po nedělní nájezdové porážce ve Vítkovicích.
Musí tak pracovat s týmem, jaký má momentálně k dispozici. Průměr necelých dvou vstřelených branek na zápas by mohl pozvednout Karel Plášek, jenž pět týdnů nehrál kvůli zdravotním komplikacím. Zkraje sezony byl se třemi góly a třemi asistencemi vůbec nejproduktivnějším Kohoutem.
„Víme, jakou má kvalitu. Gólů moc nedáváme, ale u Karla si myslím, že tomu dost pomůže. Byl to jeho první zápas po zranění a měl tam nějaké tři větší šance. Doufám, že góly dávat začneme,“ odpovídal Štohanzl na otázku ohledně Pláškova návratu.
„Doufám, že se Karel bude zlepšovat, přece jen výpadek tam je znát. Je to hráč, na kterém se dá stavět. Dostane čas a my doufáme, že každý zápas bude lepší a lepší,“ navázal Svoboda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|6
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|7
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|8
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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