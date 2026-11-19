Kometa se vzdává Stezky! Vsadí na slovenského veterána z NHL? Řeší se také útočníci
- Vedení hokejové Komety Brno po nevydařených výkonech již nepočítá s brankářem Alešem Stezkou a nabízí ho konkurenci.
- K definitivnímu rozhodnutí přispěl středeční debakl 0:6 v Hradci Králové, kde střídající Stezka inkasoval čtyři góly.
- Klub nyní zvažuje příchod slovenského veterána a chystá také další změny mezi nespokojenými útočníky.
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Výkonnostní propady hokejové Komety odnese jeden z brankářů. A to ten, který odchytal minulou sezonu jako jednička a ve stejné roli rozjel i tu novou. Klubový boss Libor Zábranský už podle informací webu iSport nepočítá s Alešem Stezkou (29), jenž přitom nastoupil ještě ve středu na ledě hradeckého Mountfieldu a jako střídající náhradník Jana Kavana se podílel na debaklu 0:6. Pokud sežene jiný klub, může po dohodě odejít.
Na deseti podzimních startech se nejspíš zastaví vnos Aleše Stezky do tohoto ročníku v dresu Komety. Budoucnost v její bráně mu nepatří. „Klub ho nabízí konkurenci,“ potvrdil zdroj. O zkušeného gólmana může být na trhu slušný zájem, byť plzeňský rodák nepatří k levnému zboží a neskočí po každé nabídce.
Zábranský sháněl brankáře už před sezonou
Je to šok a zároveň ani ne. Už před sezonou prosakovaly ze zákulisí informace, že Libor Zábranský, majitel, generální manažer a trenér Komety v jednom, shání za Stezku náhradu či minimálně rovnocenného konkurenta. Mělo jít o Čecha ze zámoří, který je na hraně NHL.
V merku měl Jiřího Pateru či návrat Michala Postavy, strůjce mistrovského titulu v roku 2025. Nakonec přišel ze slovenské Banské Bystrice tamní reprezentant Eugen Rabčan.
Přesto Stezka začal jako jednička, odchytal první dvě kola. Pak ale jeho pozice začala slábnout, neboť se solidně uvedl o čtyři roky mladší kolega.