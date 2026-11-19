Blackout Motoru! Sparta předvedla obrat i bitkařskou mstu. Naštvali jsme se, říká Blümel
„Tati, vždyť jsme vedli 4:1,“ nechápal při odchodu ze stadionu malý fanoušek Českých Budějovic a podobně se možná divili i sami hráči Motoru. Proti Spartě prohospodařili ve třetí třetině třígólový náskok a po drtivém vzedmutí soupeře padli 4:6. „Kam se člověk podívá, tam se píše o Spartě, jak nehrajeme týmově, nehrajeme dobře a tak. Věřili jsme, že to můžeme zlomit. Naštvali jsme se, sebrali charakter a síly a jsou z toho tři body,“ vykládal dvougólový Matěj Blümel.
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Před pátečním kolem extraligy to byl předkrm se vším všudy. Fanoušci v Českých Budějovicích viděli deset branek, emoce, bitku i velkolepý obrat. Na ten by si po dvou třetinách vsadil asi jen málokdo. Domácí byli nebezpečnější, proměňovali šance a zdánlivě v poklidu kráčeli s třígólovým rozdílem za výhrou.
„Ve druhé třetině jsme hráli výborně, výsledek hovořil sám za sebe. Třetí třetina blackout. Je to pro nás kruté, ale za ni jsme si nezasloužili bodovat,“ připustil asistent domácího trenéra David Vrbata.
Před třetí třetinou Sparta stáhla hru na tři formace. Hostům přibyla energie, najednou se sráželi, u puků byli jako první, chodili do branky a dokázali tečovat letící kotouče. „V kabině bylo i trošku řvaní, ale nebylo to bezhlavé. Byly to dobré věci, na které se chceme soustředit. Jsem rád, že jsme našli sílu to otočit,“ cenil si Matěj Blümel.
Rozjede se konečně posila?
Poprvé od příchodu do Sparty zažil v extralize dvougólový večer. V první části otevřel skóre šikovnou kličkou mezi nohy brankáře Milana Kloučka, pak nastartoval obrat pohotovou dorážkou. Prospěla mu i výměna Marka Daníčka za Pavla Kousala v lajně s Vojtěchem Hradcem.
„Kousy je skvělý hráč, oba si sedíme rychlostí. Jsme dobří bruslaři, do toho nás Hradys skvěle podporuje a pomáhá nám při rozjetích a kolem brány, je silný na puku. Klaplo si to,“ pokyvoval Blümel.
Jeho parťák Pavel Kousal přitom začínal zápas až jako třináctý útočník. Dravostí ale přesvědčil trenéry, že patří do prvních tří lajn. „Byl to pro něj impuls. Kousy je moc kvalitní hráč, chtěli jsme mu dát nějaký signál,“ připustil asistent trenéra Tomáš Netík, co stálo za vyšoupnutím útočníka.
Po velké otočce jinak hlavně chválil. Sparťané ukázali hru, co od nich trenéři dlouho požadovali, navíc se rovnou třikrát trefili v přesilovce. Dobrý dojem z posledních dvaceti minut dal zapomenout na předchozí nepříliš přesvědčivé představení.
„Tým naplno ukázal potenciál, který věříme, že má. Třetí třetina a schopnost otočit nepříznivý stav byly velice pozitivní,“ prohlásil Netík.
Bitka tým nakopla
Ocenit neopomněl ani útočníka Jiřího Pospíšila za boxerskou vložku. Mladý tvrďák Pražanů mstil zákrok Štěpána Hocha na Jakuba Sirotu ve druhém dějství. Domácí hráč zasáhl soka krosčekem do hlavy, Pospíšil ho vyzval na bitku a čárový sudí Jiří Svoboda po chvíli váhání šarvátku pustil.
Pro Hocha pak za ostrý zákrok utkání skončilo. „I tenhle moment tým nakopne. Pospec je tvrdý a velký kluk. Popasoval se s tím výborně. Zastání spoluhráče jenom kvitujeme. Je dobře, že máme takové hráče na týmu,“ chválil asistent kouče.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|7
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|8
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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