Mikliš o konci v Pardubicích: Byl jsem ve škatulce a nešlo z ní ven. Měl zůstat ve Spartě?
Kolem hokejisty Ondřeje Mikliše bývá pokaždé živo. Třeba, když se předloni domluvil jako hráč Sparty na budoucím kontraktu v Pardubicích a v klubu mu to dali pocítit. Jeho přítomnost poznáte i na ledě. Jen se pořád nemůžete zbavit dojmu, že tenhle 30letý obránce může nabídnout mnohem víc, než za sebou obvykle zanechává. V neděli se domluvil na předčasném konci v Dynamu, odešel do finského Kuopia. Mohl jít do Liberce, ale štace na poslední chvíli neklapla. V rozhovoru pro iSport Premium Mikliš rozebírá odchod z extraligy i uvěznění v šuplíku, z nějž by se rád vymanil. „Myslím, že bych zvládl i jinou hru, než do které jsem v posledních letech zařazený,“ tvrdí.
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Jen co jste se v Kuopiu trochu rozkoukal, naskočil jste do duelu s favorizovanou Raumou. Prohra 3:7 není tak zajímavá jako údaj dvou plusových bodů ve vašem výkazu. To je unikátní počin. Takže jaký byl vstup do elitní finské ligy?
„Výsledek úplně neodpovídal průběhu zápasu, jenže jsme se dopustili chyb, které se běžně nestávají. Jinak z toho mám docela dobrý pocit, hrajeme hodně na puku, pokud vyloženě necítíme prostor pro průnikovou nahrávku dopředu, s hrou se vracíme zpátky a zkoušíme to znovu. Člověk se hned cítí líp, pokud je častěji na kotouči.“
Aktuální finská sezona je specifická, tři mančafty spadnou a tomu odpovídá i panika některých klubů, které hodně mění kádry i trenéry. Vaše KalPa je nyní čtvrtá od konce, panuje v týmu nervozita?
„Vůbec ji nevnímám. I po porážce s Raumou proběhl hodnotící mítink v klidu. Jasně, řekli jsme si i negativní věci, kterých jsme se v utkání dopustili, rozebrali jsme si to, ale jinak převládá pozitivní uvažování.“
Ve čtvrtek ráno se spustil planý poplach
Do Kuopia jste se narychlo přesouval začátkem týdne. Bylo to hodně hektické?
„Rozhodně. O možnosti jít do Kuopia jsem věděl zhruba od minulé středy. Byla šance, že by to mohlo klapnout. Ve čtvrtek ráno se spustil planý poplach ve smyslu, že může být brzy hotovo a tentýž den večer odletím. Z toho jsem byl trochu nesvůj, přiznám se. Ve finále to klaplo až v neděli po zápase v Budějovicích, večer mi přišly letenky a v pondělí jsem odletěl. Ráno jsem podepisoval dohodu o konci v Pardubicích, rychle jsem se zabalil, rozloučil s rodinou a vyrazil na letiště.“
Jste rád za změnu prostředí, anebo vás trochu štve, jak to v Dynamu dopadlo?