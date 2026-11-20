Six seven! Tomek pobavil děti oslavou, pak řádilo číslo 67: Domluvili jsme to už loni
- Karlovy Vary porazily ve školním zápase Vítkovice 3:2, přestože ztratily pohodlný náskok.
Osmnáctiletý útočník Petr Tomek přispěl gólem a asistencí a zaujal oslavou podle trendu six seven.
Hostující Jan Hladonik se symbolickým číslem 67 dvěma zásahy zdramatizoval závěr, ale vyrovnání už nepřišlo.
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Prostřelil Dominika Hrachovinu v brance Vítkovic a zvýšil náskok Karlových Varů na 3:0. Tribuny zaplněné žáky a studenty vybuchly nadšením, talent Petr Tomek vytáhl originální oslavu gólu.
Rukama zapumpoval nahoru dolů podle trendu six seven, který v současnosti frčí mezi mládeží. Zdánlivě snadná jízda Energie se ale ještě zadrhla. Dvěma góly zdramatizoval závěr hostující hráč číslo 67 Jan Hladonik. „Bohužel jsme na dvě tři minutky polevili, což se nám nesmí stávat,“ věděl Tomek po výhře 3:2.
Z bažanta Tomek klíčovou oporou
Před rokem vstupoval do školního zápasu za Karlovy Vary ještě jako úplný bažant. Petr Tomek byl novým jménem v extralize, měl krátce po 17. narozeninách a proti Třinci přispěl k výhře asistencí. O rok později už je jednou z tváří Energie a ve School Game pomohl k vítězství gólem a nahrávkou. Pozornost na sebe strhl i neotřelou oslavou vstřelené branky.
„S kluky jsme si to domlouvali už loni, tenkrát to nevyšlo. Dneska jsme si v kabině zase řekli, že kdyby to tam někomu z nás mladších padlo, uděláme to. Byla na to nejlepší příležitost,“ popisoval s úsměvem produktivní útočník.
Věkem měl k osazenstvu tribun ze všech hráčů nejblíže. Osmnáctiny měl teprve před necelým měsícem. „Pro mě je to pořád ještě speciální. Loni ještě jako neplnoletý, letos už s plexisklem. Vyhovuje nám, že se hraje brzo, máme pak celý den. Je to za námi a jsem strašně rád, že jsme to zvládli,“ prohodil ke školnímu klání.
Právě Tomkova řada s Haraldsem Eglem a Jiřím Černochem měla na výsledku zásadní podíl. Lotyš se vrátil po jednozápasové absenci a rychle otevřel skóre, později asistoval na trefu Nicka Jonese i Tomka. „Víme, že má comebacky dobré, z prvního doteku dal hned gól. Strašně to týmu pomohlo, nakoplo nás to, že jsme hned ve druhé minutě vedli. Je dobré ho mít zpátky,“ pokyvoval benjamínek mužstva.
Vítkovice mocně dotahovaly
Oslavou six seven paradoxně vyburcoval číslo 67 na opačné straně. Vítkovice se ve třetím dějství zvedli, Jan Hladonik zdramatizoval koncovku dvěma zásahy. Lavička domácích zareagovala oddechovým časem a další branku už nedostala, i když za Dominikem Frodlem ještě cinkla horní tyčka. Gólman Energie navíc neuspěl při pokusu trefit odkrytou klec přes celé hřiště.
„Špatné věci tam nebyly, spíš detaily. Je to klasický dvouminutový výpadek, jaký se v hokeji stává. Ale dobrým týmům se nestává. Po inkasovaných brankách jsme se zase semkli a předvedli skvělý týmový výkon na konci,“ hodnotil Tomek.
„Víc jsme se tlačili do brány a pomohl nám gól. Najednou jsme cítili, že to půjde. Ale čtyřicet minut byly Vary lepším týmem. To, jak jsme se vzchopili, přišlo pozdě,“ připustil za poraženou stranu Hladonik.
Po zdánlivě hladkém průběhu a dobrém výkonu si domácí mohli oddechnout a přemýšlet, co s načatým dnem. Po brzkém startu ho zbývala ještě velká část. U některých hráčů mohlo dojít i na dlouho vyhlíženou videohru GTA 6. „Už ji mám staženou, ale teď tu mám přítelkyni, takže mě k tomu ještě nepustila. Strávím nějaký čas s ní a hlavně chci zregenerovat, abych byl v neděli ready,“ nastínil pozápasový program Tomek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|8
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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