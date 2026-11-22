Jágr ho zpucoval, Jank po ostrém hitu naštval. Machala po Love Islandu: Obrátil mi život
Během let v profesionálním hokeji si mohl o podobné popularitě nechat zdát. Ondřej Machala letos na podzim zamířil do reality show Love Island, po návratu ho poznávají lidé na ulici a žádají o společnou fotku. „Byla to asi nejlepší a největší zkušenost v životě. Ze začátku jsem litoval, že jsem tam šel, ale teď jsem nejvíc vděčný, že jsem tam byl,“ rozpovídal se bývalý hráč Kladna, Vsetína nebo Pardubic. V rozhovoru pro iSport mluvil i o Jaromíru Jágrovi, plánech s kariérou a problémech s rameny. Na co ještě přišla v obsáhlém rozhovoru řeč?
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O Love Islandu
„Největší problém byl, abych se aklimatizoval. Každý den jsem chodil spát v deset večer, vstával v sedm, máš trénink a další věci. Teď přijedeš a režim se ti úplně obrátí, najednou chodíš spát třeba ve čtyři. My nikdy nevěděli, kolik je hodin. Neměli jsme hodiny, nevěděli jsme, co se děje ve světě. Žiješ v bublině. Prvních sedm nebo deset dní jsem se nedokázal dostat do režimu, kdy musím vydržet na pár hodinách spánku. Celkově jsem za reality show zhubnul šest kilo ve svalech, i když jsem chodil do gymu.“
O popularitě na sítích po reality show
„Obrátilo mi to život vzhůru nohama. Za followery jsem vděčný, ale jsem v tom furt nový. Učím se to, jsem rád, že Ami (přítelkyně) mě v tom hodně podporuje. Snažím se hledat i různá YouTube videa, co se týče influencerství. Nechci ale, aby mě to měnilo, chci být svůj. Vůbec jsem nevěděl, že se Love Islandem tak žije. Kamkoliv jdu, tam mě poznávají. Když jdeme s Ami, zastavují nás. A chci říct, že nám to vůbec nevadí, jsem za to vděčný. S každým se rád vyfotím, nikoho neodmítnu. I s lidmi rád pokecám.“
O problémech s ramenem
„Asi v půlce letní přípravy jsem se probudil a začalo mě šíleně píchat v levém rameni. V únoru, po působení v Táboře, jsem šel na operaci a pak bylo všechno super. A najednou tohle. Říkal jsem si, že to asi bude dobré, neřešil to, měsíc uběhl, šel jsem na magnetickou rezonanci a tam mi řekli, že mám prdlé zadní labrum (vazivově-chrupavčitý lem, který obklopuje kloubní jamku) a ještě půlku chrupavky v rameni v háji.“
O reakcích bývalých spoluhráčů na Love Island
„Hned, jak jsem přijel, tak mi všichni napsali. Ani jsem nedokázal všem odpovědět. Fakt jsem se snažil, ale na Instagramu to bylo šílené. Třeba Pleky (Tomáš Plekanec) mi psal, že si to asi pustí. Džegr (Jaromír Jágr) se mě zastal hned na začátku. Teď natočím nějaké video a Pleky mi na to napíše, že krásné. Když ti napíše taková legenda, je to super.“
O virálním videu, kde říkal, že hraje za Pardubice
„Moc rád bych to tady konečně všem objasnil. Přišel jsem, holky si mě vzaly stranou a já popisoval celý svůj hokejový život, protože je to zajímalo. Chci říct, že je to vystřižené a netočí se tam úplně všechno, co se ten den děje. Já neřekl, že hraju za Pardubice, popisoval jsem jim od konce celou svoji cestu. Říkal jsem, že jsem končil v Táboře, předtím byla Csíkszereda a postupně jsem takhle jel. Potom chtěly, abych jim řekl, kde jsem hrál a co by mohly znát. Tak jsem odpověděl, že jsem hrál za Pardubice, za Kladno, za Vsetín. Vím, že se to hodně řešilo, ale asi dokážete pochopit, že nevidíte všechno, co se tam děje a řekne. Je to reality show a vyšlo to zrovna takhle vystřižené.“
O plánech s hráčskou kariérou
„Chci dát dohromady rameno a dát hokeji poslední šanci. Uvidíme samozřejmě, co mi řeknou po operaci. Jestli řeknou, že bych mohl do budoucna ztratit motoriku ruky, už to nepůjde. Zdraví je na prvním místě. Ale určitě bych to ještě chtěl zkusit a hokeji se dál věnovat. I lidem chci dát možnost vidět mě z jiné stránky, té hokejové. A hlavně to chci ukázat Ami. Hokejový život, hokejové prostředí, jaké je být hockey wife. Teď ale nedokážu říct, jak přesně to bude.“
O kariéře ovlivněné zraněními
„Když to vezmeme od začátku, měl jsem to vždycky tak, že jsem udělal skvělou sezonu a bum, další rok operace. Další sezona skvělá a operace. Taky jsem udělal spoustu špatných rozhodnutí, nebudu se na nic vymlouvat. Zranění k tomu patří, nikomu to nepřeju. Už ani nedokážu říct, kolik za sebou mám operací. Pět nebo šest, teď půjdu možná na sedmou a všechno to jsou ramena. Když vám nepřeje štěstí, co se týče zdraví, co naděláte? Nechci házet flintu do žita.“
O působení v Kladně
„Přišel jsem z Pardubic a neskutečně mi pomohli Džegr a Pleky. Nejdřív jsem nevěděl, jak s Džegrem hrát. Byl jsem zvyklý furt pomáhat v rohu, jezdil jsem tam za ním a on mě zpucoval, co tam dělám. Já v tu dobu nevěděl, že na sobě dokáže mít tři borce a nikdo mu nevezme puk. Pleky mi to pokaždé hodil, takže jsem pořád ujížděl. Hrát s nimi byl sen každého kluka a já si ho prožil. Za to jsem neskutečně vděčný a vzpomínám na to asi nejlíp.“
O ostrém zákroku Bohumila Janka, po němž skončil v bezvědomí a s otřesem mozku
„Už to moc nevnímám, spíš mě mrzelo gesto, co udělal, smál se tomu. Je to prasárna, nepřeju to nikomu, ani svému největšímu nepříteli. Ani nevím, jak dlouho jsem pořádně nemohl nic dělat, motala se mi hlava. Jank se mi pak omluvil, já mu na to ani neodepsal, to se přiznám. V té době jsem byl naštvaný, ale teď už to tak neberu. Stalo se.“
O hokeji v Rumunsku
„Řešil jsem kluby, měl jsem určité nabídky a pak jsem se bavil s kluky, kteří v Rumunsku byli. Řekli mi, že liga je docela dobrá. Když jsem tam přijel, měli jsme trenéra Kevina Constantina, který koučoval NHL. Museli jsme číst playbooky, které nám on vytvořil. Byly dva nebo tři a každý měl sto stránek. Přišel jsem na hotel, sedl si a učil jsem se. A pak byly testy. Pokud jsi neměl asi 83 procent, nehrál jsi. Bylo to s ním crazy, navíc byl dost rázný. Ale zase mi to dalo představu, jak fungují jiní trenéři. Zkušenost super.“