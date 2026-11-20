Nedomlel vymlel Kometě výstup z bláta. Na gól čekal 14 měsíců a říkal: Fanouškům to dlužíme
Východním Čechám se tentokrát vyhnula obloukem. Možná i proto výprava Komety utnula ledovou sprchu debaklů a vrátila se do módu, v němž ji každý očekává. Tenisové výprasky v Pardubicích (2:6) a Hradci Králové (0:6) zastínila trpělivá a organizovaná lopota v Mladé Boleslavi, plná koncentrace, chytrosti i nefalšované motivace zacloumat s posledními fackami. A propsaná do triumfu 4:0. „Vloženou jednoduchost do hry kluci plnili, vzali si ji k srdci, všichni dřeli. Výhra s nulou klukům psychicky pomůže,“ nepochybuje kouč Libor Zábranský.
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Cestu k bodům odšpuntoval nečekaný plejer. Richard Nedomlel se v lehce krkolomné pozici dostal k náhozu na branku a v pokleku od modré čáry ve 23. minutě ukončil brněnské čekání na prolomení střeleckého prokletí.
„Guli (Michal Gulaši) si s tím parádně poradil, dal mi to sice trochu na přední nohu, ale poradil jsem si s tím, zavřel oči a poslal jsem to tam. Pak jsem šel trochu do vývrtky, ale kluci mi řekli, že to prolítlo,“ popsal vítěznou akci.
77 duelů bez gólu
Dvoumetrový bek se trefil poprvé od loňského září a premiérově v extraligovém dresu Komety. „Po Hradci jsme si pár věcí řekli. Snažili jsme se to hodit za hlavu a nastoupit tady jako úplně jiný tým. Chtěli jsme hrát celých šedesát minut, pomáhat jeden druhému, správně dělat malé věci,“ popsal cestu za lepší náladou. „Od začátku šlo vidět, že to chceme. A Aleš to skvěle zavřel,“ vypíchl brankáře Stezku a jeho desátou extraligovou nulu kariéry.
Na přesnou ránu v elitní lize hráč s číslem 77 čekal 77 duelů, a tak nebylo divu, že hned po gólu jste u něj viděli úsměv od ucha k uchu. „Nečekal jsem úmyslně takovou dobu,“ pousmál se Nedomlel. „Nikdy tam nechcete mít vajíčko moc dlouho. Hlavně, že to pomohlo týmu a jedeme dál!“
Bez nalhávání, pro hosty obrovsky důležitý moment. Ačkoli si Kometa šla od prvního střídání sveřepě za svým, v koncovce natahovala soužení z posledních bitev. Zábranského svěřenci Bruslaře přehrávali, díky ofenzivní aktivitě prakticky nemuseli řešit trable ve vlastním pásmu
A co náhodou prošlo, to zpacifikoval soustředěný Stezka. Tomu už kryl záda Eugen Rabčan, naposledy ve středu v Hradci nepřítomný. Ovšem s produktivitou byla Kometa dál nespokojená a soužení nechtěně natahovala. Až přišel Nedomlelův výtah z bláta.
Rozhodla druhá třetina
Letní posila z Třince měla svým způsobem prsty i v druhém gólu ve 35. minutě. Po faulu odešel na trestnou lavici, odkud sledoval brejk, v němž Arttu Ilomäki nadvakrát zkrotil kotouč a právě díky nechtěnému odskoku kotouče nakonec překonal Dominika Furcha.
Když potom ve 40. minutě do odkryté klece namířil přesně Kristián Pospíšil, přímí aktéři na ledě i povětšinou zaskočení fanoušci na tribunách věděli, jak tenhle večer dopadne. V tu dobu už se královsky bavili příznivci modrobílé, v rohu kluziště pod svým kotlem vysvlečení do půl těla a předvádějící zatím neevidovaný tanec.
Čekalo se na reakci majitele a kouče Zábranského po středeční hradecké facce. Ten večer prohlásil, že i když jeho tým dostal „přes držku“, dál mu důvěřuje. Což doložil i nevrtáním do sestavy. Kromě jednoho místa v obraně (Zubíček za Mikysku) nechal rozložení formací při starém a jak se ukázalo, nebyl to špatný tah. Ve faktu, že nejlepším boleslavským hráčem byl gólman Dominik Furch, je řečeno vše. Jak o jedné, tak o druhé straně.
Restart po debaklu
„Jsme spokojeni s výsledkem i s předvedenou hrou. Kluci perfektně drželi systém, výborně rozlišovali, kdy napadat a kdy naopak zatáhnout střední pásmo. Byli jsme podpořeni výborným výkonem gólmana Aleše Stezky. Dobře se nám pojede domů, ale radost potrvá jen do půlnoci. Čeká nás těžké utkání s Budějovicemi, na to se musíme soustředit,“ poznamenal kouč Zábranský.
Restart po Hradci proběhl zdárně. „Samozřejmě jsme se k tomu druhý den vrátili, ale nehledali jsme jen negativní, ale i pozitivní věci. Změnili jsme trochu systém a zafungovalo to,“ pochvaloval si hlavní trenér účinné zakládání útoků či rychlé otáčení hry.
Kometu čeká v neděli potvrzovací práce proti budějovickému Motoru. „Do půlnoci si to užijeme, v sobotu zpátky do práce a v neděli potvrdit výkon před vlastními fanoušky. Trošku jim to dlužíme,“ vyhlásil Richard Nedomlel.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3
Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8
Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9
Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10
Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11
Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12
M. Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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