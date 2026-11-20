La La Land v Plzni: Dvakrát se trefili Lalancette i Lauko z Dynama. Po trestu zápas zlomil
Třikrát Pardubice musely dotahovat, než Plzeň zlomily. Dvěma trefami přispěl Jakub Lauko. Zařídil první vyrovnání, na začátku třetí části dal na 3:4. Tak zápas skončil. Dynamo ukončilo vítěznou sérii Škodovky po pěti zápasech, po Spartě se stalo druhým týmem, který v této sezoně vyhrál na západní frontě. „Začátek jsme měli špatný, gól z prvního střídání. Důležité, že jsme otočili. Tři body z Plzně jsou vždycky cennné, tady se těžko vyhrává,“ vracel se hrdina utkání.
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Jakub Lauko neskóroval od loňského prosince. Povedlo se mu to, až když se východočeský tým po jedenácti měsících vrátil na horký plzeňský led. Mezitím měl vleklé zdravotní problémy, v tomto ročníku hrál svůj teprve devátý zápas. Nicméně na gól čekal 29 utkání.
„Trochu jsem s tím už bojoval, bylo to v hlavě. V každém zápase jsem nějaké šance měl, ale nic tam nepadlo. Trénoval jsem s Víťou Černohouzem (skills kouč), s Johnem Ludvigem jsme byli střílet a pracovali na tom, co můžeme změnit. Nikdy není příjemné, když se trápíte a šancí máte hodně. Vyhráli jsme, dal jsem dva góly. Povedený večer, jsem rád,“ pochvaloval si.
Gól po osmi vteřinách
Dvakrát se trefil taky domácí Christophe Lalancette. Na branky víc nahrává, sám dal do zápasu pouze jednu. Po osmi sekundách hry otevřel „Lala“ skóre a zapsal tím nový klubový rekord v rámci české extraligy. Díky němu a Laukovi se z Plzně stal La La Land. Na konci tančil borec z Dynama.
Jeho první gól po přesné střele nad lapačku Jana Růžičky se po trenérské výzvě domácích prověřoval u videa. „Kdyby šlo o ofsajd, už bych se smál, protože těch šancí bylo fakt hodně a chybělo štěstí. Ale teď to tak je, že týmy si berou challenge, pokud jsou si jisté, že gól nemá platit. Nějaká obava tam byla, ale dopadlo to dobře pro nás,“ vracel se.
Po trestu do gólového úniku
V zápase byl Lauko dvakrát vyloučen. Po prvním trestu za špatné střídání se vrátil na led dřív, Indiáni přesilovku využili. Podruhé vydržel až do konce. Z protiútoku pak rozhodl. Gól na 3:4 už dával Nicku Malíkovi, který po druhém pardubickém gólu střídal Růžičku. „Když se daří, všechno je lepší. Ale důležité bylo, že jsme vyhráli, protože celá extraliga ví, že Plzeň hraje výborně. A zvlášť doma,“ poznamenal.
Po trablech s koleny do toho může jít zase naplno. „Zhubl jsem, abych byl v lepší formě a cítil se na ledě líp. Osm nebo devět kil jsem dal dolů, abych se mohl vrátit ke svému hokeji, založeném na napadání, bruslení a rychlosti. Snažím se být nepříjemný, udeřit z výpadů,“ líčil.
Do zápasu nastoupil v zajímavě poskládané lajně vedle Jana Mandáta na centru a Romana Červenky, jenž hrál svůj 500. extraligový zápas. „S Mandym si na ledě vyhovím, jsme podobné typy, jdeme na forček, bojujeme. Víme, v čem je dobrý Červus. Potřebuje k sobě někoho, kdo mu puky dá a on bude vymýšlet. Bylo to spojené s tím, že potřebuje k sobě takové hráče a já se taky potřeboval něčím chytit. A vyšlo to,“ dodal Lauko.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3
Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8
Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9
Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10
Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11
Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12
M. Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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