Kontroverze u videa! Liberec oponoval sudím: Neprůkazný záběr? My jsme ofsajd viděli
Byl to důležitý moment, kterým se Olomouc odpoutala do dvougólového náskoku. A hosty z Liberce stejný okamžik pořádně mrzel. O co šlo? Ondřej Matýs v první třetině utkání hokejové extraligy navýšil po líbivém kontru na 2:0, na lavičce Tygrů se ovšem prakticky okamžitě spustil šrumec. Záhy už Severočeši reklamovali potenciálně vadný přechod modré čáry. Jenže neúspěšně! Sudí přes pozorné zkoumání nenašli rozhodující obrázek v prokazatelné kvalitě. Hanáci pak vyhráli 4:2.
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Když si záběr zastavíte, vypadá to jasně. Čepel hole Ondřeje Matýse zůstává na modré čáře, zato obě nohy Jakuba Navrátila již za ní. Jde spíš o milimetry, ale bílý prostor mezi nožem zadní brusle a kritickou linií odhalíte. Přesto čároví Obadal a Blažek po několika minutách před obrazovkou vzkázali kolegům, aby branka platila a Liberec neobdržel žádný trest.
„Asi se záběr prostě nenašel. My jsme ho viděli, ale bohužel. Myslíme si, že to ofsajd zkrátka byl,“ komentoval velmi zásadní událost hostující trenér Jiří Kudrna.
Nová formace znovu řádila
Problém byl zřejmě v tom, že sudí neměli celou dobu žádnou možnost spatřit puk. Z logiky věci ho sice úspěšný střelec nesl na bekhendu černé hole, ale o selský rozum se sudí v rámci pravidel opírat nemohou. A protože kotouč při přechodu nikde nevyplaval, nezbylo než trefu Olomouce uznat.
Bílí Tygři vstoupili do utkání jako opaření, i když jim zdánlivá křivda ve finále pomohla se nakopnout. „Byl teprve začátek zápasu, spousta času s výsledkem něco dělat. Nic jsme nebalili. Nechtěli jsme samozřejmě takhle nastoupit, vlastně to rozhodlo. Nechcete hned ztrácet 0:2. Bylo dobré, že jsme se vzchopili a stačili vyrovnat,“ vykládal Kudrna, jak se Liberec ještě během úvodní třetiny dopracoval k remíze.
Znovu se prosadila nově složená elitní formace Jakub Rychlovský, Adam Najman a Martin Faško-Rudáš. Dva nejúdernější útočníci mužstva dostali k ruce pracovitého centra poprvé v neděli proti Litvínovu. Hned za deset minut rozhodli, gólově pak promluvili i do utkání CHL s Kolínem nad Rýnem a v pátek znovu na Hané. Slovenské křídlo kontrem zavelelo ke srovnání.
„S chlapci si rozumíme taky mimo led, v Liberci jsme spolu už dlouho. Myslím, že předvádíme dobrý hokej. Věříme, že budeme jenom pokračovat. Řekli jsme si, že budeme při sobě a hrát v rychlosti. Zatím to vychází,“ potvrdil Faško-Rudáš.
Olomouc podržel gólman
Hosty zpátky k ledu srazila až slabá disciplína. Načal ji nejčastější sběratel dvouminutových trestů v severočeském táboře Adam Musil. A když během 39 sekund dvakrát podráželi Kristaps Zile a Denis Zeman, nepohrdli Kohouti přesilovkou pět na tři. Ranou ji zužitkoval Karel Plášek.
Krátce předtím proti hladovému Rychlovskému předvedl jeden ze zásahů sezony Oldřich Cichoň, když vleže hřbetem lapačky poslal puk nad horní tyčku. „Nebýt jeho, nebrali jsme body. Olda chytal skvěle, držel nás. Samozřejmě nás ten zákrok nabudil,“ ocenil fenomenální kousek autor vítězné trefy Plášek.
Liberec si v utkání obecně vytvořil velký tlak a spoustu šancí. Napočítal dokonce přes čtyřicet přesných střel. Jenže nedostal k dispozici ani jednu početní výhodu. „Přesilovky jsou záhada, máme jich nejméně z ligy. Asi se musíme víc tlačit,“ prohodil trenér Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3
Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8
Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9
Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10
Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11
Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12
M. Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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