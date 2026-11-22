Olesen: Druhý hattrick v extralize! Šéf Komety dává hráčům nové šance. Kdy se trefí jeho syn?
15, 14, 13. Hezky systematicky seřadil Nick Olesen (31) své góly v jednotlivých sezonách hokejové extraligy. S tou poslední položkou nicméně ještě bude určitě hýbat směrem nahoru. Dánský snajpr Motoru se totiž dostal na metu třinácti tref už po dvaceti kolech tohoto ročníku, když hattrickem odstřelil ambice Komety (4:2). Osobní rekord dříve či později téměř jistě překoná.
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Památný den Nicka Olesena. Jeho druhý hattrick v české extralize, kde působí třetím rokem. A pokaždé má na sobě českobudějovický dres. V Brně se dvakrát prosadil od brankoviště a v závěru precizní střelou pod horní tyčku. Šikovný reprezentant Dánska zhmotnil velice solidní výkon Jihočechů ve Winning Group Areně. „Byli jsme na zápas dobře nastavení,“ pochvaloval si asistent David Vrbata.
Jako by si Libor Zábranský, majitel, GM a trenér Komety v jedné osobě řekl, že dá hráčům, o jejichž budoucnosti v klubu se silně pochybuje, novou velkou šanci. Do branky znovu postavil Aleše Stezku, jehož zároveň nabízí konkurenci. Na přesilovku chodil Michal Kunc, jemuž od začátku sezony vadí nižší ice-time. A první řadu vedl kvůli Leinově zranění slovenský centr Andrej Kollár, jenž také může být na transfer listině.
Další trápení v přesilovkách
Výsledek? Stezka inkasoval čtyřikrát ze sedmadvaceti střel, úspěšnost zákroků měl 85,19 %, čili nic moc. Na páteční nulu z Mladé Boleslavi nenavázal. Křídelník Michal Kunc neodčaroval svou smůlu v koncovce, v početní výhodě trefil jen tyčku. Jediný Andrej Kollár mohl jásat nad svým hezkým gólem, jímž v první třetině vyrovnával na 1:1. „Herně to bylo dobré, shořeli jsme na nevyužité šance,“ mínil Kollár, jenž měl vedle sebe hvězdy Kristiána Pospíšila a Jakuba Fleka. „Rozumíme si mimo led a přenášíme to i na něho,“ řekl.
Domácím opět selhaly přesilovky, palba Libora Zábranského juniora z kruhu byla častá, leč nepřesná. Elitnímu bekovi to pořád nelepí, nepomohla ani operativní výměna hokejky. Na první zásah dál čeká. I když kombinace nevypadaly špatně, efekt nepřišel.
„Čísla máme hodně slabá, přesto jsme měli několik střel, kterými si musíme pomoct. Chyběl tomu gól. Můžeš hrát parádní vzorce, ale není tam to finále, které rozhoduje. Pevně věřím, že jsme na správné straně,“ uvedl asistent Jiří Horáček. Hlavní trenér Libor Zábranský mezi novináře tentokrát nepřišel.
Jihočeši byli produktivnější, táhli je cizinci. Kromě Olesena skóroval Parker Bell, jenž parádní ránou otevřel skóre. V brance ovšem válel Čech. České Budějovice nasadily do akce dvacetiletého Matyáše Maříka, který patří prvoligovému Táboru. Při zranění Jana Strmeně dostal „nahoře“ příležitost pošesté v ročníku a zapsal třetí výhru. „Šlapal celý tým podpořený Mářou. Chytil šanci za pačesy. Zapomněli jsme na nešťastnou prohru se Spartou,“ lebedil si asistent David Vrbata.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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