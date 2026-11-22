Děsivý pád Pištěka i sváteční střelec Rulík: Každý gól je speciální. Trefil se po dvou letech
Patří mezi sváteční střelce, za 111 zápasů v extralize se radoval z gólu jednou. Přesto obránce Adam Rulík v souboji s Litvínovem zavelel ke stíhací jízdě Kladna. „Šli jsme s Philem (Piteronirem) na buly, ještě jsem říkal, pojďme dát hnedka góla, pojďme odpovědět,“ popisoval třicetiletý bek. I díky němu Rytíři vydolovali z dvougólové ztráty bod, když podlehli soupeři 2:3 po nájezdech. Cheza vyhrála podruhé v řadě, ale zase se jí rozšířila marodka.
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Běžela teprve jedenáctá minuta zápasu a fanouškům na stadionu zatrnulo. Theodor Pištěk se na středu hřiště dostal do souboje s Adamem Rulíkem a v pádu nekontrolovaně vrazil do mantinelu, kde zůstal ležet. Na led okamžitě zamířil lékař, hostující útočník se chvíli nezvedal a posléze zamířil za doprovodu doktora do kabiny. Do utkání už nezasáhl.
Nešťastný pád Pištěka
„Vystupoval jsem na hráče, který přijímal přihrávku, hrál jsem tělo. Myslím, že to nebyl faul. Spíš nešťastný pád Theodora. Není to příjemná situace, snažím se hrát tvrdě, být nepříjemný pro soupeře. Ale v žádném případě člověk nechce nikoho zranit nebo ublížit. Vidět ho, jak tam ležel, nebylo příjemné,“ popisoval Rulík junior po utkání.
V tu chvíli ještě trenéři Litvínova neměli bližší informace o tom, jak je Pištěkův stav vážný. „Pojede na vyšetření a budeme moudřejší ve večerních hodinách,“ pravil asistent kouče Jakub Petružálek.
Dvoubodového triumfu si cenil díky předvedené hře ve chvíli, kdy mužstvo brzdí marodka. Do utkání nemohlo naskočit šest hráčů ze sestavy plus vypůjčený Cole Coskey z Chomutova. Pištěk přibyl na listinu zraněných jako osmý. „Ukazuje to, že i bez top kluků se tým dokáže semknout. Dokáže podat výkony, které jsme potvrdili druhý zápas v řadě. To mě těší nejvíc,“ vykládal Petružálek a připomněl výhru nad Třincem v posledním kole.
Kdyby se zápas vyhrál, bylo by to lepší
O dva dny později se Verva musela o výsledek více strachovat. Po trefách Davida Kašeho a Stanislava Svozila vedla o dva góly, jenže už o 28 sekund později snižoval Rulík. Jeho střelu si nešťastně srazil do branky bruslí Ondřej Najman, který po příchodu ze Sparty hrál za Litvínov podruhé. Zkraje třetí části smazal rozdíl Adam Kubík a Rytíři sahali po obratu. V nájezdech ale byli úspěšnější hosté.
„Nezačali jsme dobře, neměli jsme dobrý pohyb. Představovali jsme si to jinak, až ve třetí třetině jsme se do toho dostali. Jsme rádi, že jsme bodovali, protože to mohlo dopadnout i hůř,“ hodnotil po utkání domácí kouč Radim Rulík. O svátečním zásahu svého syna mluvit nechtěl. „K tomu nemám vůbec nic,“ prohodil.
Trenérův syn si druhé trefy v extralize vážil. „Pro mě je každý gól speciální. Kdyby se zápas vyhrál, bylo by to lepší. Ale nemůžu zase lhát, že bych z gólu neměl radost,“ připustil.
O tom, zda ho táta na lavičce pochválil, nevěděl. „To vůbec nevím. Jak stojí za mnou, někdo mě tam plácal, ale nevím, kdo to byl,“ odpověděl s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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