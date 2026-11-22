Pardubice ukázaly góly, Sparta pěsti. Pospíšil se znovu porval, ale slávu sklidil sok Kelemen
Trhák 21. extraligového kola, pečlivě skenovaný očima trenéra hokejové reprezentace Pavla Grosse, ovládly Pardubice. Mistr si věděl rady v koncovce, zatímco Sparta byla v tomto směru dlouho jalová a celkově málo nebezpečná. Největší chuťovku obstarala pěstní vsuvka mezi domácím Milošem Kelemenem a Jiřím Pospíšilem. Zkušenější borec Dynama měl lehce navrch v mlácení a navíc pak obstaral třetí gól, který pomohl Dynamu vyhrát 3:1.
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Zase? Zase! Ve čtvrtek lomcoval s budějovickým Štěpánem Hochem, v neděli se mu spustila kladiva opět a už proti těžší oponentuře. Z Jiřího Pospíšila se stává elitní extraligový bitkař. Fyzicky na rvačky evidentně má, kuráž jakbysmet, může ho čekat zajímavá budoucnost i v tomto směru. Ve svých 21 letech pozoruhodný počin v podobě dvou rvaček po sobě a v rozmezí čtyř dnů.
Do potyčky s o šest let starším pardubickým pracantem se dostal za stavu 2:0 pro domácí ve třicáté minutě, kdy u střídaček zalehl slovenského soupeře, jemuž se to pranic nelíbilo, a oba se rychle shodli, že shodí rukavice a půjdou se razítkovat pěstmi. Pardubický útočník si vedl o něco lépe, ale také něco málo schytal. Každopádně oba borci dostali arénu do varu. Pospíšil zřetelnými gesty ukázal směrem k vlastní střídačce, proč do toho šel. Chtěl svůj tým nabudit k většímu odporu vůči mistrovi.
Řada zranění na obou stranách
Dynamo vědělo, že klíčová bude úspěšnost speciálních týmů. Zprvu daleko za svými někdejšími akcemi se ocitla první a obávaná přesilovková brigáda Košťálek, Červenka, Tomášek, Smejkal, Stránský. V první výhodě se kloudně nedostali do pásma, ani druhá výhoda jim nešla. A tak musel Dynamu vypomoci rezervní hráč do převahy Jáchym Kondelík.
Sparťané na konci oslabení v osmnácté minutě ve třech vyrazili k rohu za Tourignym, což se neukázalo jako moudré, protože Kanaďan přesunul puk za bránu, odkud Červenka nabil dvoumetrové věži, a domácí vedli 1:0. Do konce přesilovky zbývaly pouhé dvě sekundy, navíc hosty štval už důvod vyloučení – hraní v šesti. A to ještě v předchozí početní výhodě Matěj Blümel z první dělovky třísknul pukem o tyčku.
Oběma týmům postupně odpadávali přímí aktéři duelu. Jen dvě své minuty na ledě odehrál Jakub Lauko, který po faulu loktem Michaela Špačka do obličeje skončil v čase 7:19. Předčasně zmizel z duelu i Martin Kaut, a tak domácí s desíti útočníky na palubě museli hodně improvizovat. Od třetí části zaskakoval na křídle bek Ondřej Chabada…
Povstání Sparty se neopakovalo
Pražané zase přišli o zadáka Dominika Mašína, jenž v prvním dějství odvážně vpadl do tvrdé střely Matěje Stránského, dlouho se svíjel bolestmi na ledě a pak se zraněnou nohou odkulhal do šatny. Přes všechny trable se lépe přeneslo Dynamo, které ve 27. minutě navýšilo náskok po přesné ráně Jana Košťálka z přesilovky. Tady už si elitní ofenzivní komando vedlo výrazně lépe, reprezentační bek zakončil dlouhé obléhání sparťanské klece.
Zkraje třetí třetiny to pro Dynamo vypadalo ještě lépe, když se už po sedmnácti sekundách prosadil Kelemen. Vedení 3:0 působilo neohroženě, nicméně z nenápadné akce uhodilo na druhé straně, kdy Michal Řepík neznámo jak procedil kotouč přes Malcolma Subbana asi deset centimetrů za brankovou čáru.
Mnozí si v ten moment vzpomněli na okázalé povstání Sparty ve čtvrtek v Budějovicích, kdy hosté obraceli v poslední části z manka 1:4 na 6:4. Repete? Ne, ne. V čase 54:47 hosté získali třetí přesilovku v utkání, ale neprosadili se. Mistr si vše potřebné pohlídal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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