Konec série, Hradec sekl bývalý kapitán. Zdráhal nechápal: Otřesný výkon. Asi jsem prokletý
Byla to už skoro věčnost. Poslední zápas, v němž Vítkovice zdolaly Mountfield v řádné hrací době, se datoval do semifinálové série 2023. O tři a půl roku později se modrobílí konečně dočkali. Východočechy srazili 4:1 a zahnali chmury. Jejich teprve sedmou výhru v sezoně řídil exhradecký kapitán Tomáš Pavelka, jenž skóroval dvakrát. „Kdybych věděl, čím to bylo, dělal bych to častěji,“ usmíval se třiatřicetiletý obránce.
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Doba hájení skončila. V součtu s přípravou vyhrály Vítkovice pod Yorickem Treillem jen osm zápasů z celkových šestadvaceti. Každý tak nějak podvědomě tušil, že teď už zabrat musí, jinak by se mohla trenérská otázka řešit. Nepříjemné starosti managementu se však pro nejbližší období odkládají.
„Pro nás je to velké vítězství. V každém domácím zápase je naším cílem získat body. Měli jsme dobrý start, ale nebylo to úplně perfektní po celých šedesát minut. I když jsme se chvílemi dostali pod tlak, nezlomili jsme se a Dominik Hrachovina předvedl několik skvělých zákroků,“ vyzdvihl Treille.
Jeden z nejlepších výkonů Vítkovic v sezoně
Proti Hradci Králové předvedla Ridera jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Matného soupeře od začátku přehrávala, navíc byla konečně produktivní. „Myslím si, že jsme udělali pár dobrých věcí, ale podobné zápasy jsme už odehráli, jen jsme v nich nakonec prohráli. Hradec měl několik šancí, v klíčových momentech nás ale podržely skvělé zákroky,“ pokračoval francouzský kouč.
Přitom méně oblíbeného soupeře v Ostravě nemají. Před nedělním utkáním Vítkovice padly s Mountfieldem třináctkrát za sebou. Naposledy zkraje října, kdy na východě Čech neudržely slibné dvougólové vedení.
„Věděl jsem, že Hradec tady umí, protože když jsem hrál za Vítkovice, několikrát jsme s ním prohráli. Bavil jsem se s Patrikem Miškářem, že jsem asi prokletý. Poprvé tady prohrajeme a zrovna jsem na straně Hradce,“ povzdechl si vítkovický odchovanec Patrik Zdráhal. „Nepředvedli jsme vůbec nic, prostě jako bychom tady nebyli. Od začátku do konce to byl otřesný výkon.“
Musíme se odrážet od maličkostí
Méně ostrý byl pak asistent trenéra Petr Koukal: „Utkání se nám nepovedlo, nepřišli jsme do něj mentálně dobře nachystaní a Vítkovice vyhrály zaslouženě. Bylo tam hodně nedorazů jak do útoku, tak do obrany. Když jsme si něco vypracovali, žádný gól jsme nedali. Třetí třetinu už Vítkovice kontrolovaly.“
Důležitý skalp Ridery řídili obránci. Domácí poslal do vedení Jakub Zbořil, na kterého později navázal Tomáš Pavelka hned dvěma zásahy. Paradoxně ještě v předminulé sezoně byl královéhradeckým kapitánem. „Série to opravdu nebyla pěkná, takže jsme všichni rádi, že jsme je porazili,“ pokývl Pavelka.
„Ve fázi, ve které jsme, je každá výhra prostě nesmírně důležitá. Obecně každý bod a každé utkání, ve kterém odehrajeme kvalitních šedesát minut, i když třeba nedosáhneme na body. Musíme se odrážet od maličkostí,“ nabádal jeden z nejzkušenějších vítkovických hokejistů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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