Zimák ŽIVĚ: Jalová Sparta v Pardubicích. V čem válí Plzeň? Kaše utržený ze řetězů
Spoustu vyhrocených zápasů a podcast Zimák, který je tu od toho, aby v rámci živého vysílání všechny poutavé trháky rozebral. Hlavní chod: druhý souboj sezony mezi Pardubicemi a Spartou, který znovu ovládlo Dynamo. Čím Pražany předčilo? Co chybí týmu z hlavního města? Dostane se i na západočeské derby mezi Plzní a Karlovými Vary (2:1p) nebo fantastickou formu Davida Kašeho z Litvínova. Vítkovice i s vycházejícím talentem v sestavě zase ukončily tristní sérii proti Hradci.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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