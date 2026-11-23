Posily pro Spartu? Dánské ofenzivní eso, liberecký pracant. Mluví se o Čechovi z Ambri
Nový Nick Olesen v extralize? Může být. V hokejovém zákulisí se přetřásá interesantní ofenzivní kousek z elitní švédské soutěže. Dánský útočník Mikkel Aagaard by se měl podle informací webu iSport stát novou výraznou akvizicí Sparty od sezony 2027/28. Kdo dál?
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Jednatřicetiletý útočník s možností využití na obou křídlech je velmi kvalitní značkou v uznávané SHL. A to dlouhodobě. To je na tom asi nejcennější a nejlákavější. Nekupujete zajíce v pytli. Nýbrž prověřeného produktivního hráče z nejlepší evropské soutěže.
Aagaard jen v aktuální sezoně dosáhl už osmi gólů a 14 bodů v osmnácti utkáních SHL. V dresu Skellefteä AIK mu po tomto ročníku vyprší dvouletý kontrakt, během nějž na jaře slavil ligový titul. Zdroje webu iSport hovoří o dohodě s pražským klubem.