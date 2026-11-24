Vysmátý Pavlát: Vybil se mi ovladač. Nezasloužili jsme si ani čtvrt bodu, připustil Klepiš
Po zápase si užil děkovačku s fanoušky, odcházel do kabiny a na tváři mu zářil široký úsměv. „Já si jdu nabít ovladač, mně se vybil u prvního gólu,“ smál se brankář Dominik Pavlát. V Mladé Boleslavi inkasoval smolně ve chvíli, kdy si zvolna nahozený puk chtěl zastavit holí a minul. Hokejisté Kladna přesto utkání zvládli a herní převahu přeměnili ve 22. kole extraligy ve výhru 3:2. Nicolas Hlava rozhodl paradoxně při pětiminutové přesilovce soupeře.
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Podobně divoký začátek se často nevidí. Kladno v Mladé Boleslavi odskočilo v přesilové hře, když si Šimon Kubíček nešťastně srazil puk do vlastní branky. Jen o chvíli později se po zaváhání Dominika Pavláta radoval Pavol Skalický, další gól sebrala Bruslařům výzva na nedovolené bránění brankáři. A vedení si vzalo zpátky Kladno díky teči Kellyho Klímy.
Hyka: Měli jsme z Kladna zbytečný respekt
„Oba naši gólmani jsou obrovští profíci. Jsem rád, že ho to nerozhodilo, v zápase nám ohromně pomohl a dochytal ho do konce výborně,“ chválil Pavláta útočník Nicolas Hlava. „Neměli jsme se čeho bát, byli jsme ze začátku zaleklí. Úplně zbytečně jsme měli z Kladna velký respekt,“ litoval za poraženou stranu Tomáš Hyka.
Právě on hodně překvapil v první třetině, kdy si zapsal první bitku v kariéře. Phil Pietroniro si na středu hřiště počkal na Matěje Gardoně a ostrým hitem ho poslal k ledu. Hyka nezaváhal, shodil rukavice a pustil se do italského reprezentanta. Po šarvátce ale bylo dřív, než padla jediná rána. Pietroniro soka hodil na led a skončil na něm. „Je to součástí hry. Byl jsem nejblíž a musel jsem zakročit. To k hokeji patří. Tentokrát to vyšlo na mě,“ vrátil se ke konfliktu Hyka.
Bojujte za Bolku! skandovalo se
Se spoluhráči prakticky celý zápas tahal za kratší konec. Rytíři soka přestříleli 37:21, domácí získali velkou možnost ve druhé části, kdy vyfasoval trest do konce utkání Adam Bareš. Jenže v oslabení udeřil Nicolas Hlava z úniku. Petr Zámorský pak ještě dlouhou výhodu využil, jenže v posledním dějství už se skóre neměnilo. „Zápasy nemůžeme vyhrávat, když v naší přesilovce budeme dostávat góly,“ uvědomoval si Hyka.
Na stadionu Bruslařů zavládla po boji pochmurná nálada. Domácí padli pošesté z posledních sedmi duelů, fanoušci opakovaně skandovali: „Bojujte za Bolku!“ Na tiskové konferenci nebyl příliš sdílný asistent trenéra Jakub Klepiš. „Pan Klepiš bude stručný. Dneska jsme si nezasloužili ani čtvrt bodu a skončilo to tak, jak mělo,“ prohlásil. O důvodech nepovedeného představení mluvit nechtěl. „Já se omlouvám, nechci to rozebírat. Prostě jsme si to nezasloužili,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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