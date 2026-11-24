Žabka se obul do Voženílka, vytočili ho sudí: Není na planetě člověk, co by nebyl překvapen
Kontroverzní moment, jenž si vyloženě říká o středeční veřejný výklad komise rozhodčích, přinesl duel Hradce Králové s Třincem. Kdo si vybaví nedělní neuznaný gól nohou karlovarského Jiřího Černocha v Plzni a pak si prohlédne naopak posvěcenou placírku Radovana Pavlíka, setrvá v rozpacích. O to důležitější bude vysvětlení z oficiálních míst, pokud tedy přijde. Oceláři na východě Čech ztratili vedení 3:1, aby duel urvali v prodloužení 4:3. A kouč vítězů se zlobil…
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Hradecký comeback do zápasu jde hodně za Radovanem Pavlíkem. Ocitl se totiž v naprosto zásadních situacích třetí třetiny. Za stavu 1:3 ve 46. minutě za hradeckou brankou chytil hokejku Danielu Voženílkovi, držel ji tři, čtyři vteřiny, třinecký vlasáč se marně snažil o to, aby náčiní patřilo jenom jemu. A když se to povedlo, sekl Pavlíka do levé paže. Větší silou, než bývá obvyklé. Sudí potrestali až tento přestupek a dokonce se šli podívat na záznam kvůli případnému udělení vyššího trestu. Nakonec zůstalo u „šalamounské“ dvojky. V přesilovce Hradec snížil na 2:3 po pěkné individuální akci Dávida Mudráka. Mimochodem hradecký bek v první třetině byl také potrestaný za krosček poté, co mu jeden z třineckých hráčů dlouho svíral hokejku…
Pro Voženílkův zákrok nemám pochopení
Kouč Boris Žabka nenašel pro Voženílkovo seknutí polehčující okolnost. „Pokud by se to stalo jednou za deset let, měl bych pro to pochopení. Je to interní záležitost, která se nám zopakovala. Takže pro to pochopení nemám. Je to hráč, který svou hrou dělá tento problém soupeři a musí to zvládat. I když mu někdo drží hokejku, nemůže se ohnat, oslabit tým a vystavit ho ztrátě bodů,“ nepřešel Voženílkův divoký zákrok.
Konec emocí? Kdepak. Zkraje 53. minuty Radovan Pavlík v rychlé jízdě a po Miškářově pobídce placírkou poslal kotouč za brankovou čáru. Záznam akce mnohým nabídl porovnání s nedělním neuznáním Černochova gólu v západočeském derby. Leckdo by řekl, že Pavlík se provinil proti regulím minimálně stejně, možná očividněji. Arbitři rozhodli, že nešlo o zjevné kopnutí. A tak svítilo na kostce 3:3. Rozhodlo, že Černoch skóroval z místa, Pavlík v rychlosti?
Třinecký trenér logicky dostal otázku, zda byl verdiktem sudích Květoně a Pilného překvapený. Byl… „Myslím si, že na této planetě není člověk, který by z toho nebyl překvapený. Za mě je to na sobotní fotbal pěkný gól. Jednoznačné kopnutí nohou. Nepochopil jsem to, byli jsme si jistí, že to nebude gól. Ale to nebylo to nejhorší.“
Arogantní jednání ze strany rozhodčího
Co tedy? „Horší bylo arogantní jednání ze strany rozhodčího, nevím teď, jak se jmenuje. To mě naštvalo ještě víc,“ prohlásil Žabka. „Vysvětlovat mi to ani nechtěl, nakonec se rozhodl, že ke mně dojede, když mě tam viděl,“ dodal k tomu ještě.
Za hradeckou stranu se k Pavlíkově uznanému kopnutí vyjadřoval trenér Petr Koukal. Také on si vybavil Černochův (ne)gól. „Nějaký náznak kopnutí, nebo nastavení nohy tam je. Čekali jsme… Já bych uznal oba dva, jak Černochův, tak náš,“ podotkl asistent Tomáše Martince. „Jsou to situace, kdy na střídačce čekáte, co bude. Viz všechny trenérské výzvy. Těch mezer tam je tolik… U něčeho si myslíte, že vidíte jasný gól, pak si někdo vezme výzvu a gól neplatí. Nám to dnes pomohlo k bodu, jsme rádi.“
Návrat Mosese?
Jak hosté, tak domácí pak mohli ve své přesilové hře definitivně rozhodnout, ovšem oba gólmani byli proti. V prodloužení rozhodl Patrik Koch, naštvaní zase byli domácí, včetně fanoušků, přišlo jim, že sudí nechali být některé třinecké zákroky.
Hradec se při zranění klíčových útočníků Aleše Jergla, Alexe Tamášiho či Jordana Perreta (mimo je i bek Anders Koch) rozhlíží všude možně po světě a dokonce pracuje na comebacku bývalého hráče z minulé sezony. Je jím dobře známý Steve Moses. Sedmatřicetiletý americký kanonýr momentálně bruslí po stadionech ECHL, za Worcester Railers stihl během 11 duelů třikrát skórovat a dvakrát asistovat. Zdroje tvrdí o dolaďování dohody o někdejším útočníkovi Komety, Mladé Boleslavi či helsinského Jokeritu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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