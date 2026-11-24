Skvělá Kometa! Výhra pro oslavence Gulašiho se Zábranským. Augustu (opět) zklamali top hráči
Hrát tak se Spartou každý týden… To by hokej Komety její fanoušky moc bavil. Jako tentokrát. Domácí se v předvečer 53. narozenin bosse Libora Zábranského vyhecovali k nejlepšímu výkonu v sezoně. Na konci poctivé šichty proti ultra rivalovi slavili triumf 3:0. Čtyřicetiletý obránce Michal Gulaši mohl se vší parádou oslavit 1000. duel v základní části extraligy. „Je ve skvělé kondici, u něj vůbec není poznat, kolik má let. To číslo je neskutečné, je to jeden z velkých hokejových příkladů,“ smekl jiný zadák Radek Kučeřík. „Hráli jsme výborně, myslím, že si to diváci užili. Super výsledek,“ shrnul trenér Zábranský.
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Paradoxní je, že Kometu přivedla k výhře podle čísel suverénně nejhorší přesilovka v extralize. Proti Spartě dostali Flek a spol. k dispozici tři početní výhody a jednu využili. Králův švih od modré u brány obratně tečoval Hynek Zohorna.
Jeho starší bratr Tomáš pak přidal pojistku a při dlouhé power play Pražanů ještě zavezl puk do prázdné klece Jakub Flek. „Nastavení našich top hráčů od první minuty není takové, jaké by mělo být. Potýkáme se s tím od začátku sezony a bohužel se to nikam neposouvá,“ stěžoval si trenér poražených Patrik Augusta.
Konkurenci v brance opět odnese Kavan
Vyprodané „Rondo“ bouřilo, tleskalo, slavilo. Tyhle tři body mají vždy speciální hodnotu a brankář Aleš Stezka, který byl ještě před utkáním v Hradci Králové nabízen jiným klubům, udržel podruhé čisté konto. Zachytal spolehlivě, spekulace kolem něj aktuálně utichají. „Super práce od všech, podpořená sebevědomým Alešem,“ chválil Zábranský, trenér, majitel a GM v jednom.
Nyní je situace taková, že konkurenci opět odnese mladík Jan Kavan. Buď se vrátí o patro níž k Zubrům do Přerova, anebo posílí Litvínov, který má prodat do Pardubic Pavla Čajana.
„Náš tým byl skvěle nastavený. Mužstvo šlapalo od první minuty jako stroj,“ připojil jeho pobočník Kamil Pokorný. „Je to derby, každý to má v sobě. I fanoušci to určitě mezi sebou cítí. Na Spartu nemusí být žádná velká příprava. Myslím, že to bylo vidět,“ pousmál se bek Radek Kučeřík, který se po horších výsledcích nechal ostříhat. Stejně jako několik jeho spoluhráčů.
Šestý přesilovkový gól Komety v sezoně
Brno dalo v tomto ročníku teprve šestý přesilovkový gól v ročníku, z toho druhý doma. Hned třikrát se střelecky prosadil Hynek Zohorna, jenž vytahuje procento úspěšnosti nad deset procent. Pořád je to strašně málo, nicméně zlepšení se dostavuje.
V první výhodě pěti proti čtyřem sice našla zadovka Libora Zábranského mladšího pouze soupeře Devina Shorea, kanadský centr ovšem nájezd na Stezku neproměnil. Pak už přišel Zohornův úder, který si domácí jednoznačně zasloužili.
V první polovině druhé třetiny hráli fantasticky. Hráči si neúnavně měnili místa, přečíslovali defenzivu soka a zasypávali brankáře Josefa Kořenáře jednou ránou za druhou. Ujal se až pokus číslo 25. Tohle byla Kometa, kterou chtějí příznivci vidět pravidelně. Negativa? Pořád slabá koncovka, moře zahozených střel z nadějných pozic.
Koncovka nám vázne
Zadák Zábranský by mohl vyprávět… Střelecká bída se ho drží dál. Nejčastěji nicméně pálil jeho parťák ze zadní linie Kučeřík, který také čeká na první gól. „Člověk to někde vzadu má,“ připustil. „Koncovka nám vázne, všichni se do ní musíme tlačit. Když vidím nějakou cestu na bránu, zkouším to tam dát.“
Hosté zabrali až ve třetí dvacetiminutovce. Zlepšili pohyb a šlapali za vyrovnáním. Jenže na rozdíl od protivníka žádnou přesilovku nezužitkovali a navrátilec Chlapík minul odkrytou branku. „I těžký závěr jsme zvládli, jak jsme chtěli, a podržel nás Aleš,“ vypíchl Kučeřík zásluhy gólmana.
Klid do posledních minut dopřál nabuzené Kometě přesnou střelou z mezikruží Tomáš Zohorna, který zavěsil podruhé v sezoně. Načekal se od prvního kola. „Jsem zklamaný,“ hlesl sparťanský kouč Augusta.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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