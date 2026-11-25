Lídr Chlapík je zpátky: Očekávám od sebe víc. Vyloučení za střet s rozhodčím nechápal
Vrátil se po zranění, rozbruslení absolvoval s ortézou. Svůj zdravotní stav však komentovat nechtěl. A výkon? „Asi jsem se svezl s týmem, nehráli jsme dobře,“ hodnotil Filip Chlapík porážku 0:3 v Brně. Sparťanský tahoun ve třetí třetině minul odkrytou branku a v první byl vyloučený za konflikt s rozhodčím. Moc tomu nerozuměl.
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Co jste udělal sudímu, že vám udělil menší trest za nesportovní chování?
„Byl jsem podražený a nalítl jsem do rozhodčího. V emocích jsem mu řekl svůj názor. Nemyslím, že by měla přijít dvojka. Nebylo to nic hrozného, aby z toho bylo vyloučení.“
Vnímal jste zvýšený dozor protivníka? Hlavně v útoku utkání.
„Oni mají velké, nepříjemné beky. Nevím, jestli se soustředili přímo na ně, ale pár hitů tam bylo. Dělali to dobře.“
Litujete neproměněné tutovky ve třetí části?
„To musí samozřejmě skončit v bráně. Bohužel se stává, že se puk odrazí jinak. Skákal a já jsem to trefil úplně blbě.“
Doufám, že se do toho dostanu
Jak jste viděl výkon Sparty?
„Bylo to od nás špatné. Jedině třetí třetina byla pozitivní. Ale je to málo. Kořen (Josef Kořenář) nás držel celý zápas. Pak už je na nás hráčích, abychom s tím něco udělali. Každý chce dát gól, ale ne vždy jsou ta rozhodnutí, která děláte v pikosekundách, správná. Je to strašně rychlé. Samozřejmě očekávám i od sebe víc. Doufám, že se do toho dostanu.“
Ve druhé třetině jste byli několik minut zavření ve svém pásmu, nemohli jste střídat. Proč vás soupeř tak zamknul?
„Udělali jsme pár individuálních chyb, které tomu nepomohly. Mohli jsme to jednoduše vyndat z pásma a neudělali to. Hráči pak jsou unavení. Někdy to tak prostě bývá.“
Měli jste v hlavě, že jste jeli naposledy do „Ronda“?
„Jo jo. Příští zápas už se v Brně hraje v nové aréně. Určitě to bude speciální. V Rondu byla vždycky skvělá atmosféra. S Kometou je to jako by derby dvou týmů s velkými ambicemi. Vzájemné zápasy jsou pokaždé kvalitní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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