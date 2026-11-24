Vysprchovat a zapomenout, Varům nic nefungovalo. Ofsajd před gólem? Chyběl záběr
Energie byla dlouho bez šťávy, proti ní vyběhli nabuzení Tygři. Liberec ovládl zápas v Karlových Varech, po výhře 5:2 si odvezl tři body. Vynikla urostlá třetí lajna, dala jeho první tři góly. „Měli jsme dobrý pohyb a proměňovali šance,“ shrnul Jaromír Pytlík, který se v lázních nejvíc vyřádil. Obstaral dvě trefy a na další nahrál.
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Energie žehrá na to, že dává málo gólů. Střelec Ondřej Beránek připomíná spící sopku, jen vybuchnout. Zatím se prosadil čtyřikrát, což je na něj málo. Stejně tak Jiří Černoch. To byl jeden z důvodů, proč je roztrhli. Problém s koncovkou však trvá. Jen během zápasu s Libercem se elitní formace změnila třikrát. A nerozlučná dvojka se k sobě zase vrátila.
Varům nefungoval ani Frodl
Západočeši nízkou produktivitu nahrazovali pevnou defenzivou a výborným Dominikem Frodlem v brance. Ani tohle však proti Liberci moc nefungovalo. Bílí Tygři byli od začátku lepší, dostali domácí pod tlak a démonovi mezi tyčemi tropili nepříjemnosti, jak se dalo. Když šli v osmé minutě do vedení, měli už osm střel a Energie žádnou. Za 24 minut odskočili o tři góly.
„Od začátku nám to jezdilo, zápas nám vyšel. Potřebovali bychom takhle hrát pokaždé. Něco jsme si říkali po zápase s Olomoucí, kdy jsme prohráli. Snažili jsme se dělat věci jinak, hrát důrazněji a myslím, že se to docela dařilo. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ vracel se Pytlík.
U videa chyběl záběr
Úvodní třetina se vlekla 42 minut hrubého času. Dvakrát se totiž zkoumal gól u videa. První situaci měli rozhodčí pod mikroskopem celou věčnost. Nenašli však záběr, který by usvědčil z ofsajdu Serváce Petrovského, nebo ho naopak vyvrátil. „Nevěděli jsme, co si myslet, byli tam dlouho a už jsme chtěli taky hrát. Jsme rádi, že gól uznali. Ptali jsme se našeho videokouče, říkal, že to nebylo prokazatelné,“ líčil autor branky Pytlík.
Necelou minutu před koncem dal Adam Musil na 0:2. Tentokrát se řešilo, zda nedopravil puk za čáru kopnutím. Ale puk si jen přikopl a ještě ho stihl zahrát holí. Ve druhé třetině přidal Pytlík třetí zásek a zdálo se být vymalováno. Z prořídlého hlediště Mattoni Areny se začalo ozývat: „Bojujte za Vary!“ Když to Energii nešlo hokejově, snažila se dostat soupeři za krk jinými způsoby. Než zvedl pochodeň svým sedmým gólem v sezoně nejproduktivnější hráč týmu Nick Jones.
Myšák: Vysprchovat a zapomenout
„Zápas je dlouhý a nemůžeme začít hrát až od půlky zápasu. V první třetině tam od nás nebylo nic. Díky tomu Liberec vedl a vytěžil z toho. Je těžké, když zaspíme start a nehrajeme naši hru. Náš cíl pak byl začít vyhrávat souboje a víc se tlačit do brány,“ popisoval obránce Josef Myšák, který si připsal první bod za asistenci u kontaktní branky.
Vary ve třetí části konečně zabraly, druhý gól spadl Petru Tomkovi trochu z nebe. Ale domácí tým po odvolání Frodla taky dvakrát inkasoval do opuštěné klece. „Vysprchovat, zapomenout na to a jde se dál. Zápasů se hraje spousta a my se nemůžeme koukat zpátky,“ odpověděl asistent kapitána Myšák na dotaz, co dělat, aby se tohle už neopakovalo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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