Potvrzeno! Projekt multifunkční arény v Olomouci padá, město souhlasí s návrhem na ukončení
Multifunkční aréna v Olomouci se stavět definitivně nebude. Statutární město prostřednictvím svých webových stránek oznámilo, že Rada města Olomouce doporučila zastupitelstvu schválit ukončení spolupráce v přípravě projektu. Důvodem je změna vlastníka společnosti, jejíž nové vedení realizaci nepředpokládá. Ukončeno má být jak memorandum o spolupráci, tak smlouva veřejné podpory u Evropské komise. Do haly se měli přestěhovat olomoučtí hokejisté, jejichž aktuální Zimní stadion je již několik let ve špatném stavu.
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Velkolepý projekt měl původně zaštítit podnikatel Richard Morávek, jenž v září zemřel na následky červencové dopravní nehody na golfovém hřišti ve Španělsku. Zakladatel investiční skupiny Redstone předtím uzavřel dohodu o prodeji projektu Nová Velkomoravská s Pavlem Hubáčkem ze společnosti Creditas Group.
Tato společnost ale potvrdila, že se stavbou multifunkční haly nepočítá. „Hala byla od počátku pouze jednou z možných variant využití lokality. Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme zde vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem,“ sdělila v říjnu Lucie Brunclíková, ředitelka marketingu a komunikace Creditas Group.
Velká potíž pro olomoucký hokej
Memorandum o spolupráci uzavřelo město se společností Nová Velkomoravská v červnu 2025. Dokument stanovil společný postup při přípravě projektu multifunkční haly, včetně zpracování podkladů potřebných pro notifikaci veřejné podpory u Evropské komise. Na těchto podkladech se měly obě strany podílet rovným dílem.
Celý proces pokračoval dál, jenže poté, co společnost Nová Velkomoravská přešla do vlastnictví skupiny Creditas, se situace změnila.
„Její nové vedení bylo prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře požádáno o vyjasnění, zda nadále počítá s přípravou a realizací multifunkční haly v původně plánovaných parametrech. Ve své odpovědi z 29. října 2026 společnost uvedla, že nový vlastník pokračování této části projektu a realizaci záměru výstavby haly nepředpokládá,“ přiblížil rozhodnutí náměstek primátora Josef Suchánek.
Velká potíž pro olomoucký hokej, který k výstavbě nové arény dlouhodobě vzhlížel. Dosavadní Zimní stadion v šestém největším městě v Česku už pomalu dosluhuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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