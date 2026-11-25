Klobásy, křidélka i vlastní pivní speciál. Nová hala Komety otestovala občerstvení
V lednu proti Spartě to bude velký svátek. Kometa poprvé nastoupí na ledě zbrusu nové T Areny, fanoušci si budou po legendárním Rondu zvykat na jiné zázemí i občerstvení. Pití a jídlo bude ke koupi na 12 prodejních místech, připravované menu mohli příznivci vyzkoušet ještě před startem provozu. V nabídce nechybí hokejové klasiky jako klobása a hranolky, ale také pivní speciál s názvem Arena.
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V mnoha ohledech šlo o speciální večer. Kometa v neděli přivítala na svém ledě odvěkého rivala, výhra 3:0 nad Spartou měla tentokrát ještě výjimečnější příchuť. Naposledy před stěhováním se klub z Brna utkal s Pražany v Rondu, dnes oficiálně nazývaném Winning Group Arena. Až se stejní soupeři potkají příště, bude se křtít nový domov Komety.
Brňané se do T Areny přesunou 10. ledna, jako otvírák si vybrali právě souboj se Spartou. Na fanoušky čeká moderní sportoviště pro necelých 13 tisícovek diváků a taky nová nabídka občerstvení. Vyzkoušet si ji příznivci Komety mohli už během speciální ochutnávky.
Premiéra nové haly proběhne první prosincový pátek
„Vnímáme to jako důležitou součást příprav. Jsme rádi, že nám právě ti nejvěrnější potvrdili spokojenost s naším menu. Návštěvník je pro nás vždy na prvním místě. Naším cílem není pouze prodat občerstvení, ale stát se součástí pozitivního zážitku z návštěvy T Areny,“ nechal se slyšet externí manažer gastronomického projektu společnosti Aramark Karel Mayer.
„Chceme nabídnout kvalitní jídlo a nápoje, rychlou obsluhu, moderní objednávání a odpovídající poměr kvality a ceny. Dnešní den nám ukázal, co funguje a na co se naopak ještě potřebujeme před 4. prosincem zaměřit,“ dodal.
Právě první prosincový pátek přinese premiéru nové haly. V Brně se rozehraje mistrovství Evropy žen v házené, turnaj je na programu po dobu pěti dní. Kromě domácí reprezentace se na jihu Moravy představí i Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko. Sportovní fandové budou poprvé moci vidět arénu v plném provozu a také okusit občerstvení ve stáncích.
Za čtvrt hodiny se má vytočit devět tisíc piv
„Ochutnávka nám dala další možnost projít si naši nabídku nanečisto. Od 4. prosince už budeme pracovat pro skutečné návštěvníky a v úplně jiné intenzitě. Víme, že první akce bude důležitá nejen pro nás, ale i pro celou T Arenu a její návštěvníky. Naším cílem je, aby gastronomická část přispěla k tomu, že si lidé z nové haly odnesou nezapomenutelný zážitek,“ prohlásil Mayer.
Návštěvníkům slibuje dostatečnou rychlost odbavení, k níž má pomoct i objednávkový systém v mobilu. Za čtvrt hodiny se má vytočit až devět tisíc piv a na jedno utkání extraligy má být připraveno 250 padesátilitrových sudů zlatavého moku. Čepovat se bude i speciál uvařený výhradně pro novou arénu. V nabídce jídla nechybí klobásy, hranolky, hot dogy nebo kuřecí křidélka.
Výzvu bude pro provozovatele v úvodu představovat absence centrální kuchyně v hale. Jídlo se proto bude na prodejní místa dovážet z externího zázemí. „Jídlo se musí ve správný čas dostat na správné místo, bezpečně skladovat, průběžně doplňovat a následně rychle vydat tisícům návštěvníků. Část sortimentu tedy budeme připravovat a kompletovat mimo arénu a následně jej zavážet systémem just in time, tedy v přesně naplánovaném čase a množství,“ vysvětlil Mayer.