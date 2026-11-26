Pořád vám někdo drží hokejku, je to frustrující. Nestrašil o tom, co štve i bývalé hráče NHL
Nemálo nevlídných emocí hlavně v třineckém táboře vyvolaly události úterního extraligového kola v Hradci Králové, kde Oceláři vyhráli 4:3 v prodloužení, ale body měli mít tři. Kus zisku jim odvál nejprve dvouminutový zákrok Daniela Voženílka a gól v oslabení, následně diskutabilní trefa bruslí Radovana Pavlíka. „Tohle nebyla příčna, proč jsme v Hradci nebrali všechny tři body,“ zůstal nad věcí ohledně vyrovnávací hradecké branky na 3:3 útočník a lídr vítězů Andrej Nestrašil.
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Faktem zůstává, že její uznání dopálilo třineckého kouče Borise Žabku, jenž pronesl, že není na planetě člověk, který by nebyl verdiktem sudích překvapen. Ve středu šéf rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil správnost posouzení. S důležitým dodatkem, že podobný, zato odvolaný gól karlovarského Jiřího Černocha z nedělního derby v Plzni měl také platit.
Jak vidno, nejen fanoušci, hráči, trenéři, ale i rozhodčí v tom mají - lidově řečeno - hokej. Andrej Nestrašil v rozhovoru pro web iSport promluvil také o negativním trendu spojeném s děním v extralize, který zmiňují zejména hráči s bývalou působností v zámoří či jinde v Evropě.
Z Hradce jste si měli odvézt tři body, viďte?
„Ano, měli. Upřímně a s prominutím mě hodně sere, že je nemáme všechny. Za stavu 3:1 jsme měli zápas pod kontrolou a měli ho dotáhnout do vítězného konce. Sami sebe srážíme. Náš faul (Voženílkův) byl samozřejmě zbytečný, oni se po něm dostali na rozdíl gólu, pak vyrovnali třetím. O tom si asi každý můžeme myslet něco jiného, byl to sporný moment. Naštěstí jsme se dokázali znovu zvednout a vyhrát v prodloužení.“
Všichni bývalí hráči z NHL říkají to samé
Daniel Voženílek si odvetné sekání na Radovana Pavlíka určitě vyčítá, naštvaný byl i kouč, nicméně jak byste reagoval ve chvíli, kdy vám protihráč beztrestně drží hůl, i když s ní lomcujete a sudí to nechají být?
„Vždyť tahle liga o ničem jiném není… Tady si všichni drží hokejky. Furt a permanentně. Sám víte, že kdo se do extraligy vrátí ze zámoří nebo i z jiných soutěží, v rozhovoru vám řekne, že takhle jako u nás se žádná jiná liga nehraje. Právě v tomhle je naše liga těžká. V pouštění těchhle věcí. Potom je hrozně těžké se prosazovat v předbrankovém prostoru, protože na vás pořád někdo visí nebo vám drží hokejku. Jde to takhle neustále po celý zápas. Je to frustrující a vám nezbývá nic jiného, než udržet nervy, polknout to. Kór za stavu, kdy vedete.“
Napadlo vás někdy pokusit se najít cestu, jak to postupně změnit? Anebo se do toho v roli hráče pouštět nechcete?
„Co jiného mají nebo mohou hráči dělat, než že o tom budou mluvit? Jedna věc je, kdyby o tom hráči nemluvili, nevadilo jim to. Ale přijde mi, že to všichni vidíme úplně stejně. A novináři, vůbec média také. Nevím přesně, kdo má v kompetenci a ve svých možnostech tohle změnit. Faktem je, že tu jsem šest let a už jsem se smířil s tím, že to jiné nebude. Člověk se s tím musí vyrovnat. Aspoň je to tak, že nastavení pravidel je pro všechny stejné. A ty věci, o kterých se bavíme, dělají všechny týmy. V našem hokeji to tak zkrátka máme. Děje se to, musíme zatnout zuby a nenechat se vynervovat.“
Vyznáte se v posuzování gólů dosažených bruslí či nohou, kdy se řeší zjevné či nezjevné kopnutí do puku?
„Dopředu nikdy neodhadneme, jak to dopadne. Jednou se to posoudí tak, podruhé onak. I s tímhle se musíme umět popasovat. Gól, co platil proti nám, nechci moc hodnotit. Ne z toho důvodu, že bych byl na někoho přísný, spíš proto, že to nebyla příčina, proč jsme v Hradci nebrali všechny body.“
Naše lajna měla těžký start
Vám se podařilo prolomit nepovedenou koncovku, trefil jste se po 17 utkáních bez gólu. Přišla jistá úleva?
„Těžko říct, zda to nazvat úlevou. Asi ne. Spíš jde o to, že naše lajna, sehraná z play off, měla těžký začátek sezony. Myšák (Michal Kovařčík) prodělal v přípravě těžký otřes mozku, chvíli mu trvalo, než se s tím popasoval a vrátil se do svého standardu, normálu. Do výborné formy se mezitím rozehrála Hudyho a Vožuchova lajna, vyhrával se jeden zápas za druhým, nebyl moc důvod s tím hýbat. A taky, pokud vedeš od půlky zápasu 3:1 nebo 4:1, není tolik zapotřebí, abych se zbytečně tlačil do šancí jen proto, abych ulevil srdíčku. Samozřejmě, že bych chtěl bodovat častěji, uvnitř s tím trochu bojujete, ale někdy se to tak zkrátka vyvine. Byl bych víc zklamaný, kdybych se do šancí nedostával, netvořil si je.“
Což se nedělo.
„Pokud tam příležitosti jsou a cítím, že hraju dobře, vím, že je otázkou času, kdy se to otočí a zase to tam začne padat. Důležité je, že jsme v danou chvíli mé góly nepotřebovali, protože se dařilo jiným klukům, což je super. Věřím, že zase přijde měsíc, kdy se budu cítit ještě líp a góly mi budou naskakovat výrazněji. Třeba se naše lajna s Kovíkama k sobě zas vrátí a přinese to nový start.“
V pátek v Litvínově se vrátil po zranění Matěj Kubiesa, prohráli jste 2:5, ale Boris Žabka do sestavy pro Hradec nesáhl. Asi je rozumné, že do toho nehodil granát, nebo jak to vnímáte?
„Spíš si myslím, že jsme v Litvajsu odehráli velmi dobrý zápas, jenže jsme v prvních dvou střídáních udělali chybu a hned jsme inkasovali. Jinak náš výkon byl dobrý a ten zápas jsme podle mého pocitu a i na základě různých metrik měli vyhrát. Spíš předchozí utkání s Olomoucí (5:3) se nám nepovedlo a vyhráli jsme, tak se nám to možná vrátilo právě v Litvínově. Výkon fajn, takže asi proto zůstala sestava stejná.“
Pavlík v pořádku, platit měl i Černochův gól
Očima manažera rozhodčích - Vladimír Pešina, manažer rozhodčích APK LH
„Pravidlo 37.4 Zjevné kopnutí stanoví, že z videozáznamu musí být zřetelné, že útočící hráč záměrně uvedl puk do pohybu kopnutím nohy nebo brusle. Při posuzování podobných situací je důležitým vodítkem kývavý pohyb nohy hráče a energie předaná puku. Klíčové je právě slovo ‚zjevné‘ – pro neuznání branky musí být kopnutí ze záznamu jednoznačně patrné.
Z tohoto pohledu bylo uznání gólu hradeckého Pavlíka v úterním utkání 22. kola proti Třinci v souladu s pravidlem 37.4. Ze záznamu je patrné, že hráč úmyslně nohu nastaví, ale ta následně nepokračuje v pohybu vpřed. Proto nelze situaci kategorizovat jako zjevné kopnutí. Při porovnání s obdobnou situací z nedělního utkání Plzeň – Karlovy Vary musím konstatovat, že situace naplňuje stejné znaky a podle pravidla 37.4 měl být gól karlovarského Jiřího Černocha uznán.
Naopak situace z úterního utkání Olomouc – Litvínov, při níž rozhodčí posuzovali z videozáznamu gól domácího Tomečka, naplnila znaky zjevného kopnutí podle pravidla 37.4 a rozhodnutí o neuznání gólu bylo správné.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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