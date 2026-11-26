Svozil promluvil o nečekaném zklamání v Kometě. Krátí se Augustovi na Spartě čas?
O svém nečekaném konci v Kometě doposud nemluvil, pokud trochu ano, tak jen povrchně. Poprvé tohle pálivé téma Stanislav Svozil otevřel až v podcastu Zimák. Juniorský vicemistr světa a majitel dvou startů v NHL popisuje své důvody, které ho dovedly v létě do Brna. A hlavně, co se dělo na začátku sezony, kdy vypadl ze sestavy, byl postaven mimo tým, až po odchod do Litvínova. Kde nyní restartuje kariéru a v nové kabině se cítí maximálně příjemně. Vánoční nabídka ročního iSport Premium se slevou 297 korun >>
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S experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem se rozebírá Svozilova cesta z Přerova až do šatny Columbusu skrz skvělou zastávku v juniorské Regině, kde nabíjel slavnému Connorovi Bedardovi. Také o něm se ztratí dobrých dvacet minut… Dojde i na důvody, proč to na farmě Blue Jackets šlo postupně od desíti k pěti. V úplné verzi se podíváme kriticky na rozbor počínání pražské Sparty, kde si čím dál složitější pozici buduje hlavní kouč Patrik Augusta.
Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.