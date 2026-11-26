Mistr z Pardubic se do brněnské arény hned tak nepodívá. Luxusní sedadlo vyjde na 182 tisíc
Nová multifunkční T ARENA na brněnském Výstavišti už patří městu a přípravy na stěhování extraligové Komety ze starého Ronda jdou do finále. Klub zveřejnil konkrétní plán pro fanoušky – od převodu permanentek a termínu startu volného prodeje jednotlivých lístků až po cenu exkluzivních VIP míst. Kteří soupeři Komety a kdy se vydají do moderního paláce, jehož výstavba přišla zhruba na šest miliard korun? V článku najdete kompletní rozpis, hracími dny budou i pondělí a středy.
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Za týden v pátek 4. prosince otevře stadion ostrým duelem českých házenkářek v rámci základní skupiny mistrovství Evropy s Nizozemskem, po němž přijdou ještě velké bitvy s Chorvatskem (6. 12.) a Rakouskem (8. 12.). Postupně se pak do nového nastěhuje hokejový tým Komety, jenž ovšem bude dál trénovat ve stávajících prostorách v Křídlovické ulici.
Permanentkáři nic nedoplácí
Majitelé permanentek na základní část extraligové sezony 2026/27 (sezení za 14 600, stání za 6500 korun) mají jistotu, že je přesun na Výstaviště nebude stát ani korunu navíc. Cena jejich karty je konečná, a to i přesto, že jednorázové vstupenky budou v nové hale dražší než ve starém působišti.
Klub každému permanentkáři najde sedadlo, které co nejvíc odpovídá jeho současnému místu – kdo tedy dosud seděl třeba v desáté řadě na úrovni modré čáry, dostane obdobnou pozici i v T ARENĚ. S tím souvisí výměna permanentní karty za novou s aktualizovaným sektorem, řadou i sedadlem. Po skončení aktuální sezony si pak permanentkáři budou moci individuálně zažádat o přesun do jiného sektoru pro ročník 2027/28.
Okamžitě po doladění tribun a usazení stávajících permanentkářů, pustí klub do oběhu zbývající kapacitu. Volný prodej jednorázových vstupenek odstartuje na přelomu listopadu a prosince, tedy během příštího týdne. Ve stejný den mají jít do prodeje i zvýhodněné balíčky na více utkání, včetně balíčku na všech zbývajících jedenáct domácích zápasů v novém stánku. Kdo si pořídí tento kompletní balíček, získá automaticky předkupní právo na play off.
VIP komfort za 182 tisíc
Pro náročné fanoušky a firmy je v aréně připraveno 480 klubových VIP sedadel, z nichž bylo ve čtvrtek odpoledne prodaných 74 kusů, necelých 20 procent. Klubové místo na období od 1. ledna 2027 do 30. června 2028 vyjde na 182 600 korun a platbu si můžete rozložit na dvě části. Co pozice zahrnuje? Garantované místo, komfortní VIP zázemí, samostatný vstup a péči týmu. V ceně je permanentka na domácí utkání Komety včetně play off a catering na utkání základní části. Součástí je také předkupní právo na ostatní akce, na něž se však vstupenky a povinný catering hradí zvlášť.
Do konce základní části 2026/27 se v Brně představí deset extraligových týmů. Zatímco hned dvakrát se do Brna vydají hokejisté Karlových Varů, smůlu budou mít týmy Pardubic, Hradce Králové a Mladé Boleslavi. Jejich zápasy dlouhodobé fáze se uskuteční ještě ve Winning Group aréně, takže nejdříve se do T ARENY dostanou během případné vyřazovací části. Svár Komety s boleslavským BK bude 3. ledna finální rozlučkou se starým Rondem. Brněnský soubor během devíti lednových dnů zvládne v novém prostředí rovnou čtyři zápasy.
|Rozpis duelů Komety T ARENA
|Datum
|Soupeř
|10. ledna
|Sparta
|13. ledna
|České Budějovice
|15. ledna
|Plzeň
|18. ledna
|Karlovy Vary
|26. ledna
|Litvínov
|2. února
|Olomouc
|7. února
|Karlovy Vary
|24. února
|Třinec
|28. února
|Kladno
|2. března
|Liberec
|5. března
|Vítkovice
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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