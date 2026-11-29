Extraligoví štváči, kteří vás zaručeně vytočí: reprezentační esa, čertík i fanoušek Vémoly
Každý umí na hokejovém place něco trochu jiného. Shodné mají jedno – nikdo proti nim nechce nastupovat. Deník Sport dal dohromady výběr extraligových štváčů. Každý tým má na seznamu jedno jméno i s patřičným odůvodněním, proč do výběru „zlounů“ patří právě ten či onen hokejista. Hlavně proto, že se každý z uvedených hráčů projevuje odlišným způsobem, a jejich vlastnosti nelze dost dobře porovnat, je pořadí žebříčku určeno momentální podobou extraligové tabulky.
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Olomouc
Rok Macuh, útočník
22 zápasů, 3+2, -8, 18 TM
Momentálně se Kohouti nacházejí na poslední příčce extraligy. A zřejmě i proto byl kumšt vybrat jednoznačného adepta na pozici hlavního štváče. Nakonec do kolonky nejlépe zapadl Rok Macuh, jediný cizinec mimo Slováky. Parafráze výstupu slovinského forvarda na jedné z tiskových konferencí vyznívá jasně: má velmi tenkou hranici mezi tím, kdy mu „rupne v bedně“. Není ovšem zákeřným hráčem, který by si hledal souboje mimo zraky rozhodčích. Působí jako srdcař, když se zvýší hladina emocí, štěkne po protější střídačce. Tlačenice u gólmana jsou jako stvořené pro něj.
Mladá Boleslav
Jakub Lichtag, útočník
22 zápasů, 2+5, +5, 14 TM
Veřejně přiznává, že mezi jeho vzory se řadí Brad Marchand. V tom je ukryté asi všechno. Lichtag se už v Pardubicích prezentoval jako dotěrná krysa v tom nejlepším slova smyslu. Když soupeře zrovna nesejme pořádně osvalenou postavou, nebojí se rýpanců a povídaček. Miluje MMA, nejvíc Karlose Vémolu, což je další zástupce stylu, který nikomu nechutná, byť v jiném sportu. Bojovník ze čtvrté boleslavské brázdy si váží zablokované střely stejně, jako když může přispět ofenzivě. Kdyby ještě přidal na produktivitě, bude dokonalým ztělesněním (ne)oblíbeného hokejisty.
Vítkovice
Marek Kalus, útočník
21 zápasů, 5+4, 0, 13 TM
Ve srovnání s ostatními uvedenými jmény se přece jen vymyká. Nedá se říct, že by to byl grázl nebo provokatér. Do této pozice by mnohem lépe zapadal třeba jeho současný spoluhráč Jan Šír, který však v Ostravě neumí být tak průrazný jako v minulosti v Karlových Varech. Kalus zaujme spíš svou neústupností, nemilosrdným dohráváním u mantinelu a absolutní nebojácností při blokování a stínění střel. Pokud se přitom zraní v obličeji, je pravděpodobné, že nasadí mřížku a zase se půjde rvát. Buldok, co nenechá ostatním ani kostičku. Takové typy nepotkáváte rádi.
Litvínov
Adam Polášek, obránce
22 zápasů, 1+1, -5, 18 TM
Kdo hřmotného zadáka pamatuje z působení na Spartě, může nabýt dojmu, že vyměkl. A třeba na tom bude kus pravdy. Nicméně neznamená to, že by setkání s pětatřicetiletým veteránem v předbrankovém prostoru byla čajovým dýchánkem. Typický příklad tvrďáka, jehož seknete přes holeně, a ruce bolí vás. S věkem pochopil, že týmu dokáže prospět víc poctivým čistěním prostoru kolem brankáře, než rozvěšováním soupeřů po mantinelech ve chvílích, kdy to postrádá smysl. Přesto patří s 18 trestnými minutami k nejčastěji vylučovaným hráčům Chezy. A je nepříjemný.
Kometa Brno
Kristián Pospíšil, útočník
19 zápasů, 4+12, +4, 24 TM
Trenérovi slovenské reprezentace Vladimíru Országhovi z toho musela jít hlava kolem. Po každém utkání na letošním mistrovství světa dostával prakticky stejnou otázku. Týkala se sourozenců Pospíšilových a jejich emocí. Kristián z Komety se už těžko zbaví vizitky čertíka, který svou vášní může mužstvu přidat, ale zároveň ho potopit pod hladinu. Při mistrovském tažení Brna z jara 2025 bavily jeho přestřelky s pardubickým Lukášem Sedlákem. Divadelními gesty a prořízlou pusou dává často najevo nesouhlas s rozhodčími. Když půjdete na extraligu poprvé, jeho si všimnete.
Sparta Praha
Filip Chlapík, útočník
18 zápasů, 4+18, +7, 21 TM
V uplynulých kolech, která vynechal s poraněným zápěstím, mu rostla konkurence v Jiřím Pospíšilovi. Ten se pustil do bitky dvakrát za sebou. Vyloženým raubířem zatím není. Zato Chlapík má vše, co od správného lídra žádáte. V rámci tohoto žebříčku je na místě zmínit vyřídilku, emoce i nebojácnost. Když kolem jedné či druhé branky začne vřít voda, věřte, že bývalý hráč Ottawy bude ihned v epicentru problémů. Tuto svoji tvář nejvíc ukázal v prvním sezonním šlágru s Pardubicemi, kdy vyzval na pěstní výměnu Jiřího Smejkala. O ofenzivní kvalitě netřeba polemizovat.
Hradec Králové
Kevin Klíma, útočník
22 zápasů, 4+6, -5, 11 TM
Je ze stejného těsta jako dvojče Kelly, kladenský útočník, který se do výběru nedostal jen těsně. Zato Kevin ano, v Hradci v tomto ohledu nesvádí žádnou velkou soutěž. Jeho životopis je už sedm let spojený s východočeským městem, ale zámořskou hokejovou výchovu v sobě nikdy nezapřel. Malý, ovšem šikovný, navíc hodně zarputilý a agresivní. Vloni v říjnu rozsvítil derby bitkou proti o 16 centimetrů vyššímu Tomáši Dvořákovi, jehož srazil k ledu. Nad shozením rukavic ani neváhal. Když se zapnou mikrofony, bývá plachý, ale při vřavě na hřišti nezavře ústa.
Karlovy Vary
Jan Bambula, útočník
21 zápasů, 3+8, +6, 8 TM
Po přestupu z Vítkovic v průběhu předchozí sezony se na západě Čech našel. V merku ho má hlavně kapitán Sparty Filip Chlapík, oba muži si střihli dokonce bitku. V aktuální základní části stejného hráče Bambula podkopl a na cestu přidal loket. Člen nejlepší formace Energie má hru postavenou na tom, že je zkrátka hajzlík. Provokace, dohrání po hvizdu, nic z toho v jeho repertoáru neschází. A občas uštkne i bodově. „Snažím se hru soupeřům znepříjemňovat. Nevím, jestli to pomáhá, ale někdy se protihráčům dostanu pod kůži,“ neskrývá stále teprve pětadvacetiletý hráč.
Liberec
Jaroslav Vlach, útočník
19 zápasů, 1+3, -5, 31 TM
Vidíte ho proti sobě a máte chuť přejet na opačnou stranu. Hrubý krk řecko-římského zápasníka, metrák živé váhy, nemilosrdný v soubojích, skutečný obětavec. To všechno je tento liberecký srdcař. V sezoně 2020/21 dosáhl na maximum v podobě 36 bodů (16+20), uměním rozumných hráčů je ovšem to, jak zvládnou přeřadit na jinou roli. U Vlacha to platí bezezbytku. Navíc se v minulé sezoně musel sbírat po velmi náročné zlomenině druhého krčního obratle. Šampion z roku 2016 rekonvalescenci zvládnul a znovu pomáhá Tygrům neodbytným projevem.
České Budějovice
Tomáš Kundrátek, obránce
14 zápasů, 0+4, +3, 8 TM
Žádná taková anketa sice neexistuje, potenciálně by ovšem letošní posila Jihočechů mohla aspirovat na nejvíc komunikativního hokejistu extraligy. Platí to jak na týmových trénincích, kde bývá velmi oblíbeným, tak při rozpravách se soupeři, kteří naopak jeho vlastnost nevítají s otevřenou náručí. Umí se jako málokdo vmísit do roztržky před brankářem a vyjít z ní coby vítěz bez znatelných šrámů. Zdravé sebevědomí dokonale dokresluje jeho charakter padoucha s velmi pozitivním mentálním vlivem na Motor a ještě dříve třinecké Oceláře. S nimi má tři tituly.
Plzeň
Jakub Lev, útočník
17 zápasů, 3+2, -2, 15 TM
Ročník 2024/25 zakončil ještě jako kapitán Plzně bez jediné vstřelené branky. Nevědělo se, co s ním bude dál, přišel o vážené písmeno na hrudi. Přerod, jaký pak následoval, zaslouží obdiv. Lev se uvelebil převážně ve čtvrté plzeňské formaci, i když předchozí sloveso je spíš nepřesné. Dřina, dřina a zase dřina! Po jeho boku vyrůstali Škodovce zajímaví mladíci jako Ivo Sedláček nebo Ondřej Pšenička. Dokázal se o ně postarat, zastat se jich, kdykoliv bylo potřeba. Dříve nebezpečný power forvard své kilogramy neschovává ani v době, kdy už nevytváří tolik gólových šancí.
Kladno
Nicolas Hlava, útočník
19 zápasů, 2+11, +3, 12 TM
Za Kladno prožívá možná až nečekané obrození. V 19 duelech je na 13 bodech, návrat po čtyřech litvínovských sezonách mu prospěl. Pro protivníky umí být doslova vadivý. Nebojí se hromadných strkanic, vždy si najde způsob, jak přisadit k napětí. A v neposlední řadě otevřeně prezentuje názory. Proslulá věta o třineckém „buzerantském“ hokeji z jeho úst rezonovala v extraligovém prostředí jako jedna z hlášek roku 2023. „Nemyslím to vůbec zle, aby se třeba někdo z Třince urazil. Klobouk dolů před nimi,“ dušoval se tehdejší lídr Vervy. Marně! Pejorativní výraz zlidověl.
Pardubice
Lukáš Sedlák, útočník
10 zápasů, 4+5, +4, 6 TM
Kdybyste měli volit největšího pardubického tvrďáka, bude jím John Ludvig. Není to ovšem tak, že by sokovi v každém zápase urazil hlavu nebo rozbil nos pověstnou levačkou při bitce. Proto Lukáš Sedlák, toho času už déle než měsíc na marodce se zlomenou holenní kostí. Od návratu z NHL štve všechny okolo dvěma způsoby. Často je mu vyčítáno, že zákroky přihrává a navrch si stěžuje u rozhodčích. Jenže Pardubice si mnou ruce, když mistr světa z předloňského roku vybojuje přesilovku. Často je totiž i tím, kdo ji využije. Bez něj už ani Roman Červenka není tak dominantní.
Třinec
Marko Daňo, útočník
22 zápasů, 9+12, +10, 8 TM
Jeden z největších raubířů na seznamu, byť týmový výběr mezi ním a Danielem Voženílkem byl těsný. Oba se vyznačují jinými nepříjemnostmi. Slovenský útočník dráždí tím, jak při každé příležitosti vjede do gólmana a pak umně prodá důsledky odplatného zákroku. V říjnu to popsal boleslavský obránce Šimon Kubíček. „Je to hokej. Ale on leží na ledě víc, než by musel. To by mohl zlepšit. Trochu jsem mu to naznačoval. Stane se,“ vykládal frustrovaný bek, jak se mu nelíbí chování Oceláře. Nezanedbatelný bonus? Daňo je nyní osmým nejproduktivnějším hráčem ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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