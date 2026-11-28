Rulík o konci na svazu, Jágrovi i mládeži: Od Skandinávie jsme tisíc kilometrů. Co podcasty?
Tři roky vedl reprezentaci, do historie se nesmazatelně zapsal zlatem v Praze. Pak se Radim Rulík s nejbližšími spolupracovníky přesunul do Kladna. Nová éra pod jeho vedením začala úspěšně, ale křik na tréninku těsně před rozhovorem jasně ukázal, že uspokojení nehrozí. „Je důležité měnit tvář,“ říká úspěšný trenér, který pro Sport Magazín mimo jiné vysvětluje, proč neposlouchá podcasty, co ho štvalo a jaké to je, když vede vlastního syna.
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Na střídačku se v civilu přišel podívat Jaromír Jágr, který se vrátil z Floridy. „A zrovna mě viděl takhle řvát,“ pousmál se trenérský bard, jenž sbíral úspěchy na všech frontách. Po drilu na ledě, při němž se jeho nezaměnitelný hlas rozléhal po celém zimáku, se usadil ve VIP prostorech.
Do schodů vyšel ztěžka, je cítit, že vyměněné koleno mu dává zabrat. Ale z energie a drajvu nic neztratil. „Až si někdy říkám, proč ve svém věku všechno tak prožívám. Sám pro sebe si povím: Zabrzdi! Ale nejde to,“ vykládá Rulík.
Jak se vám změnil život?
„Vstávám v půl šesté, v celou vyjíždím na Kladno, jsem tady okolo 7.15, záleží na provozu. A potom je to o každodenní práci. Je skvělé, že se na všem podílíme všichni a nezávisí to jen na jednom člověku. Tréninky, analýzy, přípravy, videa. Podklady musí být pro hráče srozumitelné, aby přesně věděli, co po nich chceme. Momentálně hrajeme dva zápasy týdně, což je podle mě málo, tři by byly tak akorát. Do toho musíme neustále skautovat soupeře, takže člověk se do hokeje naplno ponoří. U nároďáku je to zpočátku podobné, ale po třech letech ve funkci to pohlcení už takové není. Zvlášť, kdyby měl pokračovat další rok.“
Zámořský model v Česku? Proč ne
U toho na chvíli můžeme zůstat. I trenér Vladimír Růžička před lety mluvil o tom, že není dobré vést jenom reprezentaci, protože pak schází trenérský cit. Jak konkrétně se to projevuje?
(dlouho přemýšlí) „Není snadné to popsat, ale pokusím se. Pokud bych měl mluvit o sobě, jde o cit na střídání. Jestli hráče stáhnout, nebo ještě nechat. Reagovat na střídání za hry a vědět přesně, kolik kdo odehrál. Jak je hokej ve fofru a člověk má zápasů málo, začne z toho vypadávat. Tohle jsem na sobě cítil. Proto se mi strašně líbí model, který mají v zámoří.“
Kdy tým pro šampionát nebo olympiádu převezmou úspěšní kouči z NHL?
„Ano. Trenéři, o nichž si vedení myslí, že jsou nejlepší. Mají každodenní praxi a jsou vykoučovaní. Třeba Amerika může sáhnout po někom z univerzity. Ale že by měli kouče, který tým vede jenom při vrcholné akci? To ne. A mně se jejich přístup líbí. Když se dají k sobě nejlepší trenéři v zemi, tak i když jsou v soutěži rivalové, tam spojí síly dohromady.“
Fungovalo by to i s naší českou náturou?
„Myslím, že jo. Já bych to úplně nepřeháněl a netvrdil, že po sobě nějak jdeme. Mám zkušenost, že se všemi českými trenéry jsem vycházel velice korektně a výborně. Nikdy jsem necítil žádnou zášť nebo, chraň bůh, závist. Myslím, že trenéři by o to měli velký zájem, vůbec bych v tom neviděl problém.“
Během sezony v rámci Euro Hockey by se také střídali?
„Asi ano, ale úplně do hloubky jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Zažil jsem podobný model během výluky v sezoně 2004/05, kdy jsem dělal asistenta v Karlových Varech. Plus tam byl Ondra Weissmann ze Slavie a Marian Jelínek. Vláďa Růžička nejel ani na jeden turnaj evropské série, a přesto se to zvládlo. Navíc z toho byl titul. Nějaký model tady už byl a myslím, že by mohl být funkční. Neříkám, že to mám do detailu promyšlené, ale z hlediska strategie by to určitě nebylo na škodu.“
Když to vezmu ve své profesi, kdybych celý rok nezažil stres z uzávěrky, a pak jel rovnou na šampionát, taky bych v klíčový moment znervózněl. Dovedu si představit, že kouč to může mít podobně. Je chvilinku nejistý, a hned se důležitý zápas může ztratit.
„Může to tak být. Jakmile si trenér projde základní částí i extraligovým play off, nabere ohromné zkušenosti, sebevědomí. Věří si, protože