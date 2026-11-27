Podívejte se: vše už je (téměř) připraveno! Nový domov pro Kometu čeká první velká akce
Multifunkční hala na brněnském výstavišti, která bude novým domovem hokejistů Komety, získala povolení ke zkušebnímu provozu. Stavba zhruba za sedm miliard korun začala v roce 2023, město ji převzalo letos 25. října. Nyní se T Arena připravuje na první akci, kterou bude mistrovství Evropy žen v házené. Na sportovní událost, jež se odehraje od 4. do 8. prosince, je podle předsedy představenstva městské společnosti Arena Brno Petra Kratochvíla (ODS) hala připravená. Na získání kolaudačního rozhodnutí má hala rok, řekl dnes Kratochvíl novinářům při prohlídce T Areny.
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„Včerejším dnem nabylo právní moci povolení provozovat tuto arénu ve zkušebním provozu,“ řekl Kratochvíl. Práce na některých místech v aréně však budou ještě pokračovat. Podle Kratochvíla ale návštěvníci nepocítí, že jsou některá místa nedokončená.
Halu čekají třeba hlukové zkoušky, dokončují se práce na gastro pointech. „Některé práce skončí v lednu, některé v únoru, ale neomezují nijak provoz arény,“ řekl Kratochvíl. Vrcholnou házenkářskou událost Česká republika hostí po 36 letech. Před ní měl provoz haly otestovat jiný sportovní tým, to se ale nakonec podle Kratochvíla nepodařilo.
Našlapaný program
Hala nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Její kapacita je variabilní, pro hokejové zápasy činí asi 12.300 diváků, při koncertech pojme téměř 15.000 diváků. T Arena se stane domovem hokejového klubu Kometa Brno.
Z dalších sportovních událostí tu bude například mistrovství světa ve sportovním lezení. Příští rok 20. ledna vystoupí v T Areně operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo. Akce spojená se slavnostním otevřením haly se uskuteční 8. ledna. O dva dny později se v areně utká hokejová Kometa a Sparta. Program dalších akcí je na webu. Počítá se až se 100 událostmi ročně. Kratochvíl už dříve uvedl, že si hala na svůj provoz bude muset vydělat.
Špičkové koncerty i významné kongresy
V hale je 12 provozoven rychlého občerstvení, a to v prvním a pátém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží je privátní VIP zóna zahrnující skyboxy, party boxy a klubové patro. Nabízí místo schopné hostit velké mezinárodní události, špičkové koncerty i významné kongresy. VIP zázemí zahrnuje 53 skyboxů, dva partyboxy a 1920 klubových sedadel.
Arena získala loni partnera, podle kterého ponese název. Je jím telefonní operátor T-Mobile. Tehdejší primátorka Markéta Vaňková (ODS) už dříve řekla, že spojení s operátorem přinese špičkové technologie, které zajistí kromě jiného konektivitu.