Emotivní závěr šlágru, hráči se drželi pod krkem. Šel po mně, reagoval Nosek
Opět to byla vysoce kvalitní podívaná plná emocí a herního umu. A podruhé z ní vzešli vítězně hokejisté Pardubic. V extraligovém šlágru 23. kola a souboji prvního s druhým Dynamo zvítězilo v Třinci 4:2. V tabulce stáhlo náskok Ocelářů na pouhé dva body. Závěr poutavého duelu vyšperkovaly velké emoce. Tomáš Nosek se po střetu s Michalem Kovařčíkem zastal sám sebe. „Šel po mně, tak jsem se už podruhé nenechal,“ narážel pardubický centr na předchozí střet s Danielem Voženílkem.
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Hektický závěr rozdmýchala srážka Voženílka s Noskem v 56. minutě. Hostující forvard po ní zůstal ležet na ledě, těžce se sbíral. „Dostal jsem do hlavy, cvakly mi zuby a kousnul jsem se do jazyka. Mám pořád ještě trošku zablokovanej krk. Stále jsem otřesený,“ líčil Nosek po zápase.
Přesto se ještě zapojil do samotné koncovky klání, kdy se dostal do křížku s mladším ze sourozenců Kovařčíkových, čerstvým třicátníkem Michalem. Vítěz Stanley Cupu roztržku posílil několika krosčeky vůči klečícímu třineckému hráči, což se zase nelíbilo Andreji Nestrašilovi. Okamžitě se pustil do odplaty. Do epicentra dění přispěchal také Miloš Kelemen a mela byla na světě. Posledně dva jmenovaní se drželi pod krkem, zostra na sebe štěkali. Dvojice čárových měla plné ruce práce.
Vyhrocený závěr a obavy o zranění
Zajímavá byla také následná reakce třinecké lavičky. Třicetisekundovou stopu totiž v zápase zanechal řízný obránce David Aubrecht. A šlo znát, že na led nepřijel rozdávat úsměvy. Ve dvou střídáních před sirénou se jednoznačně navážel do soupeře, rozhodčí ho při druhé intervenci vůči Janu Ščotkovi raději odvlekli na trestnou lavici. „Závěr byl vyhrocený. Nechtěli jsme, aby došlo ke zraněním našich nejlepších hráčů,“ argumentoval nasazení raubíře asistent Ocelářů Jiří Raszka.
Pardubice ovšem strkanice nerozhodily. Úřadující mistr si pohlídal vítězný výsledek 4:2. Zadělal na něj už v průběhu první třetiny, kdy se dostal šťastně do vedení po nahození obránce Miguela Tourignyho. Větší nádheru přinesl druhý gól z Noskovy hole, jehož bekhendovému zakončení z úniku předcházela skvostná žabička Romana Červenky.
„Skvěle mě našel. Potvrzuje to každý zápas, výborná nahrávka. Roman chce hrát na puku, takže se snažíte vytvořit situace, aby se k němu dostával. Zároveň jde o to vybojovat puky pro něj a pak si najít místo, protože on vás umí najít, podržet kotouč. V tom je to určitě jiné,“ popsal Nosek, co obnáší práce pro třetího nejproduktivnějšího hráče soutěže, který postoupil na bilanci 6+22.
Proti Třinci se čtyřicetiletý matador prosadil pojedenácté v řadě. Nikdo jiný v historii extraligy neměl proti Ocelářům stejně plodnou sérii. Pod Javorovým se k němu přidal také Vladimír Sobotka, když Dynamo uklidnil dvěma góly. Při první situaci v čase 43:39 dorážel střelu Miloše Kelemena za záda bezmocného Marka Mazance.
Takhle vzniká rivalita
Třinec si vypracoval šance zejména poté, co ve třetí části stáhl hru na tři formace. V největší příležitosti byl v 53. minutě Michal Kovařčík, ale gólman Malcolm Subban se štěstím odrazil puk bruslí. Situace podléhala zkoumání na videu, scházely centimetry.
„Už ve druhé třetině byla převaha lehce na naší straně. Měli jsme gólové šance, ale nebyli jsme bohužel důrazní v zakončení. Některé situace jsme zbytečně přehrávali, i když jsme už mohli střílet. Druhá věc je, že jsme se nedostávali k dorážkám, i když kotouče ležely u brankoviště. To jsou možná důvody, proč berou Pardubice tři body,“ vyjmenovával Raszka.
Dynamo uspělo i v součtu s Ligou mistrů v devátém z uplynulých deseti zápasů. Proti Třinci ovšem muselo předvést ještě o kus upracovanější výkon. Znovu bylo hmatatelně cítit, že se potkávají dva nejlepší mančafty současnosti, kdy se počítá každá chybička.
„Těmito zápasy vzniká rivalita. Pak baví úplně všechny se na to koukat. Mám rád, když je každé utkání takhle vyhrocené, prostě vás o to víc vtáhne. Miluju play off atmosféru. Jenom kvituji, zápas jsem si užil,“ popsal Nosek.
Kovařčík: Pro tohle hrajete hokej
Měl na holi srovnání, ale potřeboval o pět centimetrů kratší přihrávku. Ondřej Kovařčík v zápase s Pardubicemi zazářil úspěšnou tečí, nicméně Oceláři potřebovali víc. Duel ztratili, naháněná na čele je zase těsnější. „Pardubice mají nesmírně kvalitní tým. Spousta hráčů, co byla v NHL,“ uznal starší ze slavného sourozeneckého dua kvalitu protivníka.
Zápasy Třince s Pardubicemi baví. Jaký byl ten poslední?
„Myslím, že vyrovnaný. Ze začátku jsme tahali trošku za kratší konec, možná nás utlumil i první smolný gól. Ale druhý inkasovaný nás naopak nakopl. Po celý zápas výkon z naší strany nebyl vůbec špatný, šance vznikaly na obou stranách. Není všem dnům konec.“
Čím si vlastně vysvětlit ospalý úvod? Stejný vás potkal už v Pardubicích.
„Možná zbytečně velký respekt. Ale jak říkám, první gól byl hodně smolný, tak nás trošku položil. Věděli jsme, že budeme hned hrát do kopce. Ale pak jsme se nastartovali.“
Co scházelo? Lepší koncovka?
„Šancí bylo dost, ale prostě tak to někdy je. Máte zápasy, kdy člověk hraje dobře a nespadne mu nic. A někdy zase naopak a vyhrajete. Takže se poučíme, hlavně z chyb, co jsme udělali. Z nich jsme dostali góly. Půjdeme dál.“
Co říct k vaší největší šanci za stavu 1:2, kdy jste ujížděl s Andrejem Nestrašilem?
„No… Nebudu říkat, že mi to dal na dlouhou hokejku, ale dal mi to na dlouhou hokejku.“ (směje se)
Na tabulku se díváte? Aktuální rozdíl je dvoubodový.
„Ani ne. Je to klišé, ale my jdeme zápas od zápasu. Je lepší se soustředit jen na další utkání. A my chceme vyhrát každý zápas. Kolik bodů máme, nebo jaký máme náskok, upřímně moc neřešíme.“
Kdo nastartoval závěrečné emoce?
„Já ani nevím, napadal jsem, brácha pak ležel na zemi, tak jsem nevěděl, co se děje. Emoce k tomu patří. Hrajou proti sobě první dva týmy a je mezi námi i určitá historie z letošního play off. Někteří kluci po sobě jdou a jde to cítit.“
Je při střetech s Pardubicemi cítit, že se musíte vydat ještě o kousíček víc a naráží na sebe opravdu aktuálně nejlepší mančafty?
„Jo. Určitě jsme se na ně připravovali, protože tým mají nesmírně kvalitní. Spousta hráčů, co hrála NHL. A hlavně jejich přesilovka je neuvěřitelná. Snažili jsme se soustředit hlavně na oslabení, které se nám podařilo. Pro takové zápasy člověk hraje hokej.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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