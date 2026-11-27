Souboj gólmanů v Plzni. Rozhodl jediný gól, Flek bude mít z Malíka divoké sny
Bylo to o jednom gólu. Rozhodovalo, kdo ho dá, a taky, který brankář žádný nedostane. Nick Malík (Plzeň) i Aleš Stezka (Kometa) byli famózní. Čisté konto udržel plzeňský strážce, poprvé v této sezoně a pojedenácté v hokejové extralize. „Určitě to potěší, ale tři body jsou cennější. Jsem rád, že jsme ten gól dali, a šťastnější jsme my,“ vracel se Malík po vítězství 1:0 nad Kometou ve 23. kole.
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Přes padesát minut se čekalo, až udeří. Mikko Petmanovi trvalo 23 zápasů, než se v této sezoně trefil poprvé. Ještě před ním měl přesný zásah navrátilec Dylan MacPherson. Jenže ten nebyl uznán po úspěšné trenérské výzvě hostů kvůli předchozímu ofsajdu. Zdálo by se, že brněnský tým se dostal do výhody. Po 20 sekundách o ni Kometu připravil finský útočník, s pukem na holi obkroužil branku a zasunul u opačné tyče.
„Bohužel, to byla naše chyba. Tohle nám zápas prohrálo. Vadí to hodně. Odehráli jsme dobrý zápas. Ale nedá se nic dělat, musíme dát hlavy nahoru. V neděli nás čeká další,“ vracel se brněnský útočník Tomáš Vondráček.
Vyprášil mi beton
Na druhý pokus už to tedy Škodovce vyšlo. Střílela víc, ovšem Kometa byla nebezpečnější. Ale zhasl ji jediný gól a taky Nick Malík v plzeňské brance. Na přelomu první a druhé třetiny hrála minutu a 50 sekund přesilovku pět na tři. Dvakrát vychytal Jakuba Fleka, na konci prostřední části zhatil další jeho obrovskou šanci, kdy kapitána Brňanů po typickém obkročáku našel krásně Kristián Pospíšil. Flekovi se asi o Malíkovi musely zdát divoké sny. A nejen jemu.
Na začátku třetí třetiny stál u tyče Vondráček, Malík se však roztáhl v brankovišti a betonem jeho pokus vytáhl. „Věděl jsem celou dobu, že je na tyčce. Jenom záleželo, jestli mu puk budou dávat, nebo ne. Měl na sobě naše dva hráče, ale nebylo jasné, jestli o něm vědí. Čekal jsem do poslední chvilky. Ono to sice vypadá jako wow zákrok. Ale stál strašně blízko a vyprášil mi beton. Klíčový moment ovšem byla už předtím jejich přesilovka pět na tři,“ připomněl Malík.
Věřím, že to zlomím
„Od Kuncíka (Michal Kunc) jsem to dostal skvěle, stačilo trefit nahoru. Nepadá to tam, ale já věřím, že to zlomím. Kdybych proměnil, věřím, že bychom ten zápas zvládli my,“ popisoval Vondráček.
Z Plzně se nevozí tak snadno body, což připomíná i text songu, který vyhrává při nástupu hráčů na led. Taky se říká, že kdo nevyužije dvojnásobnou přesilovku, nezaslouží si vyhrát. To se potvrdilo taky. Kometa nevyužila ani přesilovku před koncem třetí části po Bukovského vyloučení Cartera Robertsona. Od rozjezdu základní části na západní frontě uspěly jen Sparta a nedávno Pardubice. Brno je dalším týmem, který narazil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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