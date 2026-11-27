Personální krize na Spartě, marodů přibývá! Augusta po další prohře: Není čas
Pohled na zápasovou soupisku zaskočil. Vítkovice hlásily pět absencí, Sparta dokonce devět. Oproti úternímu utkání v Brně se objevilo na marodce Pražanů dalších pět plejerů. Tým z hlavního města nezažívá příjemné časy, kromě marodů totiž počítá porážky. V Ostravě padl potřetí za sebou a navíc se trápí v koncovce. Podtrhl to v nájezdech. „Gólman si v nich nesáhl na puk a dostal jenom jeden gól. Dvakrát to letělo od tyčky, tak to prostě je,“ povzdechl si Patrik Augusta po porážce 1:2.
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Zůstávají daleko za očekáváním, hapruje jim to ve všech směrech. Ani Augustův realizační tým výsledky na ostře sledované adrese nedoručuje. Pod tlakem se ocitá mnohem dřív, než kdokoliv očekával.
Devět marodů
Nájezdová porážka ve Vítkovicích má však objektivní důvody. Bez devíti hráčů základní sestavy se hraje těžko. Dlouhodobě zraněné Romana Horáka, Mikaela Seppälu, Adama Rašku a Ronalda Knota doplnili na marodce Mark Pysyk, Jan Rutta, Vojtěch Hradec, Michael Špaček a Filip Chlapík. Co jméno, to ztráta.
„Bohužel to není viróza, jsou to vážnější zranění, která budou trvat déle. Když se daří, tak se daří,“ pokrčil rameny Patrik Augusta. „Musí vstát noví bojovníci. Pracujeme dál, v neděli máme další zápas. Není čas mít hlavy dole a cítit se ukřivdění, že máme zraněné. Každý tým si tím v určitých obdobích prochází, teď to musí vzít jiní.“
Nervozita svazuje hokejky
Od velkého obratu v Českých Budějovicích strádá Sparta v koncovce. V duelech s Pardubicemi, Kometou a Vítkovicemi skórovala dohromady dvakrát. Přitom v Ostravě si šance tvořila, dokonce i opravdu vyložené. V první třetině orazítkoval Michal Řepík tyč, Matěj Blümel zpackal únik a Jiří Sekáč selhal před úplně prázdnou kasou. Když už hosté branku trefili, gólman Dominik Hrachovina byl v pozoru.
„Jsou šance, kdy tam stojíte a říkáte si, že to přece nemůže jít ven, ale v naší situaci to ven opravdu jde. Potom se na hokejky vkrádá nervozita a v dalších šancích děláte věci, které byste normálně nedělali,“ popisoval Augusta.
„Je vidět, jak je hlava v negativním slova smyslu silná. Kdybychom první třetinu vyhráli 3:0, nikdo se nemohl divit. Pokud by tam jeden gól padl, mužstvo by bylo sebevědomější a chovalo by se jinak. Když góly nepadají, hlavy jdou dolů,“ pokračoval bývalý kouč juniorské reprezentace.
Zbořil v reprezentační formě
První třetinu si tak ukradly Vítkovice, které dostal do vedení Jindřich Abdul. Velký podíl na jeho trefě měl Jakub Zbořil, jenž oblafl dva bránící hráče a poté krásně přihrál. Někdejší bek Bostonu hraje v reprezentační formě. „Udělal to skvěle, hned jsem mu za tu přihrávku poděkoval,“ líčil Abdul.
Sparta později vyrovnala díky Jiřímu Pospíšilovi. Na další góly ale diváci čekali do nájezdů. Blümel sice Hrachovinu přelstil, Devin Shore s Markem Daníčkem však napálili tyč. „V dovednostní disciplíně máme celou sezonu problémy. Vůbec nejsme produktivní. Pokud produktivní nebudeme, nemůžeme pomýšlet na vítězství, protože s jedním gólem se to bude hrát těžko,“ věděl Augusta.
Posila rovnou do akce
Vítkovicím k třetí domácí výhře za sebou pomohla i posila z Boleslavi. Kanaďan Jordan Martel byl v útoku s Anthonym Nellisem a Michalem Šebestou vidět, přitom do Ostravy přijel jen pár hodin před úvodním buly. „Hrál velmi dobře,“ smekl Abdul.
„Bylo to složité utkání, ale jsme rádi za dva body. Lajny byly celkově rozházené, dost to rotovalo i během zápasu. Jsme však profíci. Kam nás trenéři dají, tam musíme hrát,“ doplnil vítkovický střelec.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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