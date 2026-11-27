Kladno hazardovalo s disciplínou. Přesilovky trénujeme víc, než je zdrávo, připustil Patera
Na zlatém podnose dali soupeři šanci na srovnání a otočení zápasu. Kladno ve třetí třetině proti Karlovým Varům dostalo pětiminutový trest, vzápětí přišlo druhé vyloučení a dlouhé oslabení ve třech. Jenže trápení Energie v přesilovkách podtrhla obětavost Rytířů. Adam Brízgala znovu neinkasoval a domácí brali ve 23. kole hokejové extraligy všechny body po výhře 3:1. „Nejsme vůbec spokojení, vůbec jsme nechtěli, aby tyhle situace nastaly. Vary to mohly potrestat a mohli jsme o zápas přijít,“ připustil hlavní trenér domácích Radim Rulík.
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Na pozápasové tiskové konferenci připustil, že v polovině závěrečné třetiny na lavičce trnul. Radim Rulík nejprve sledoval Marcela Marcela, jak v rohu kluziště krosčekoval do obličeje Nicholase Jonese, jen o minutu později pak na stejném místě naremploval Michal Kempný na mantinel Petra Tomka. V obou případech odešli rozhodčí k videu, poprvé udělili pětku a trest do konce utkání, podruhé se spokojili se standardní dvojkou. Kladno přesto čelilo nezvykle dlouhé nevýhodě.
„Musíme pracovat s tím, abychom byli disciplinovanější a ukázněnější. V oslabení to bylo týmové, ale vůbec k tomu nemělo dojít,“ velel Rulík po utkání.
Fakt nám nejdou
V tu chvíli už mohl být spokojený s tím, jak mužstvo koncovku zvládlo. Kritické chvíle ubránilo, v závěru pečetil výsledek do prázdné branky Samuel Vigneault. Energie padla potřetí v řadě a znovu mohla litovat neproměněných šancí a přesilovek. První ještě využil Jan Bambula, další byly bez úspěchu. Při jednom z oslabení ve třetí části dokonce Kelly Klíma rozhodl o výhře Rytířů.
„Přesilovky trénujeme víc, než je zdrávo. Možná si říkám, jestli nebude lepší z nich trochu ustoupit. Fakt nám nejdou. I když jsme dali hezký gól, přesilovky v závěru zápasu rozhodly. Nepomohli jsme si jimi, naopak ublížili. Tak to někdy je,“ konstatoval Patera, jehož tým drží úspěšnost ve výhodách na pouhých 13,7 procenta.
Já vám to tady povím a...
Na druhé straně zněla chvála na hráče pro oslabení a jejich obětavost. Spoustu střel pochytala těla mužů v poli, takže byl Brízgala bez práce. Sám Rulík nejdřív recept na bránění ve třech nechtěl prozrazovat. „Já vám to tady povím a všichni to budou dělat,“ prohlásil s úsměvem. „To ne, hraje se to furt stejně. Neotvírat prostory, být pospolu a pracovat dobře hokejkami. Být dobře postavený pozičně. Spíš záleží, co sehraje soupeř, protože má o dva hráče víc,“ dodal už vážněji.
Při hodnocení neopomněl zmínit, jak důležitá byla pro vývoj rychlá odpověď na gól Varů. Kladno hrálo přesilovou hru a Klíma propálil Dominika Frodla necelou sekundu před první sirénou. „Když Danny dostal puk na modré čáře, rychle jsem se podíval a viděl, že je tam pět vteřin. Věděl jsem, že něco musíme dostat na bránu. A vyšlo to,“ popsal střelec. „Hodně nám to pomohlo,“ cenil si pozdní trefy Rulík. Jeho tým bodoval počtvrté v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2
Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13
Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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