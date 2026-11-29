Museli jsme se chytnout za rypák. Boleslav otočila zmar, Mokry jako první vynuloval Třinec
Jak moc se můžou ve sportu změnit věci za pouhých pět dní. V úterý byl v Mladé Boleslavi cítit ve vzduchu zmar po porážce s Kladnem, fanoušci hráče rozezleně žádali, ať bojují za Bruslaře. Na konci týdne se na stejném stadionu aplaudovalo vestoje. Zelenobílí na domácím ledě zastavili lídra z Třince a po výsledku 3:0 zvítězili podruhé v řadě s vychytanou nulou. Znovu zářil gólman Vojtěch Mokry. „Starší kluci něco řekli a asi to zafungovalo. Museli jsme se už chytnout za rypák,“ řekl k rychlé proměně týmu.
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Bez velkého přehánění můžete říct, že to byl zápas, který měli vyhrát. Oceláři v Mladé Boleslavi diktovali tempo hry, soupeře přestříleli jasně 37:21 a žehrat nemohli ani na nedostatek ložených šancí. Jenže zkraje druhé třetiny trefil Ondřej Kovařčík tyčku a z protiakce udeřil Dávid Gríger. Jen o třináct minut později se stejná situace opakovala. Tutovku nevyužil druhý ze sourozenců Kovařčíkových a na druhé straně slavil slovenský centr ve službách Bruslařů.
„Vždycky, když jsme mohli dostat gól, něco nás zachránilo a dali jsme my. Je to skvělé, už jsme to potřebovali jako sůl a konečně štěstí přišlo na naši stranu,“ pochvaloval si brankář Vojtěch Mokry. „Grigy super. To, co dělá na tréninku, kde vždycky zůstává mezi posledními, se mu konečně vrací. Doufejme, že takhle bude střílet dva góly každý zápas,“ dodal na konto střelce.
Klid pod maskou? Jen naoko
Roli hlavního hrdiny si však ponechal pro sebe. Několikrát zlikvidoval dělovku z první po křižné přihrávce, jistý byl i při skrumážích před brankovištěm a celých šedesát minut vyzařoval neuvěřitelným klidem. „Kdybyste věděli, co se mi děje pod maskou, určitě byste to neříkali. Ale jestli to tak působí, je to fajn,“ smál se Mokry. „Nebyl jsem ráno na rozbruslení, možná je to i tím. Vždycky když není rozbruslení, je nula,“ dodal s nadsázkou.
V Mladé Boleslavi se výjimečně hrálo už od 14 hodin kvůli odpolednímu rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí. Brzký start svědčil jak Mokrymu, tak jeho spoluhráčům, kteří přispěli příkladnou bojovností. Podruhé v řadě udržel pětadvacetiletý gólman nulu, v součtu neinkasoval už 142 minut a 58 sekund. „Dvě nuly po sobě jsem snad v životě neměl. Pro mě je to skvělé, ale je to obětavost všech kluků. Všechno si sedlo, jak mělo,“ vyprávěl Mokry skromně.
Přechytal i svého velkého parťáka
K překvapení mnohých talentovaný brankář v průběhu sezony přechytal zkušeného Dominika Furcha. Do klece se dostal už čtrnáctkrát a týmu pomohl k sedmi výhrám. I v úspěšnosti zákroků (93,49 %) je před svým kolegou (90,18 %). „Nepočítal jsem, že dostanu takový prostor. Kdyby mi někdo deset let zpátky říkal, že budu chytat s panem Furchem, tak si budu klepat na čelo. Pro mě je pořád pan gólman a neskutečný parťák,“ komentoval Mokry spolupráci, v níž získává navrch.
Pozici potvrdil druhou výhrou v řadě a cenným skalpem. Bruslaři jako první v ročníku vynulovali Třinec, který z posledních čtyř klání vydoloval jen dva body. „Není jednoduché chválit tým po prohraném zápase, ale bylo tam nasazení od prvního střídání, vytvořili jsme si dostatek šancí, bohužel nejsme momentálně produktivní. To rozhodlo,“ připustil hlavní trenér hostů Boris Žabka. „Samozřejmě se na to zaměřujeme a uděláme maximum, ať se to otočí co nejdříve,“ dodal ke gólovému strádání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9
K. Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19
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