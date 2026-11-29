Dynamo strhlo Třinec, pomohla i unikátní třetina. Tohle je skvělé, pochvaloval si Smejkal
Pátý tříbodový triumf v řadě vynesl Pardubicím milý bonus. Obhájce titulu se procpal na vrchol tabulky. Dynamo v nedělním odpoledni vyválčilo tři body v Liberci (3:1) a díky dalšímu zaváhání Třince v Mladé Boleslavi (0:3) přebralo první místo. Během pěti posledních duelů Východočeši nastřádali 15 bodů, ve stejném úseku Oceláři jen pět, takže původní mamutí devítibodový náskok Slezanů se během pár dnů rozplynul. „Lepší pocit mám z toho, jak hrajeme poslední zápasy, jdeme víc a víc nahoru,“ lebedí si pod Ještědem dvoubodový útočník Jiří Smejkal.
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Petr Kváča si domů odnesl cenný skalp Romana Červenky, jemuž v druhé třetině zpacifikoval dvě velké přežitosti včetně sólového nájezdu, přesto to na body nestačilo. V posledních kolech velmi pohotový a produktivní Tomáš Nosek v 7. minutě rozjel dorážkou tříbodovou jízdu, podporu pak získal od Jiřího Smejkala, jenž už se vytáhl na třináctý gól.
Ve výborně zaplněné liberecké aréně (6543 diváků) se aplaudovalo Kváčovi poté, co odrazil Červenkovo sólo. Běžela 34. minuta a gólman Tygrů skvělým zákrokem ponechal skóre na dvou jedničkách.
Smejkalova učebnicová trefa
Jenže za pár sekund už bylo vše jinak. Hosté znamenitě sehráli útočnou buly i situaci po ní. Jiří Smejkal vyhrál vhazování, své svaly rychle nastěhoval před bránu, kterou obkroužil Matěj Stránský a těžko obstavitelnému kumpánovi předložil přesnou citovku na dopíchnutí puku za čáru – 1:2. „Jednoduchá akce. Říkáme si, že hráč bez puku, který je blízko u branky, bude chodit na zadní tyčku s hokejkou položenou tvrdě na ledě. Jel jsem tam, Matěj to měl pod kontrolou a já jsem jen doufal, že mi to dá. Dal a odrazilo se to ode mě do brány,“ vylíčil Smejkal vítěznou akci, takřka učebnicovou.
A přece ještě přišla chvíle, jíž mohli domácí dorovnat. Při lehkém zmatku v pardubické zóně Filip Sandberg v 38. minutě ideálně vybídl Tomáše Filippiho, ale ten pálil mimo. Litovat musel i v neděli nejviditelnější Tygr Martin Faško-Rudáš, jenž dorovnával úvodní manko (25.) a nedlouho poté zazdil tutovku po nepovedeném výletu Daniela Gazdy při oslabení.
Hrajeme pospolu, těší Smejkala
K dobru mu ještě můžeme přičíst neodpískané hákování Ondřeje Chabady v prvním dějství, který se mazácky proháčkoval až před Kváču a odražený kotouč pohotově doklepl na 0:2 Nosek. Ovšem sudí Jeřábek okamžitě ukázal, že trefu neuznává kvůli Chabadově ataku brankáře.
Dynamo zkušeně dotáhlo bitvu do tříbodového konce, razítko obstaral David Tomášek do opuštěné klece. „Předvedli jsme tu velmi dobrý zápas a zaslouženě vyhráli. S klukama jsme si říkali, že to poslední dobou vypadá dost dobře. Hrajeme pospolu, dobře na brankovišti, děláme dobrá rozhodnutí. Soupeř měl sice ve třetí třetině tlak, ale snad jen dvě střely na bránu, dobře jsme to kontrolovali,“ pochvaloval si Smejkal. „Pardubice na rozdíl od nás udělali méně chyb,“ našel příčinu porážky Faško-Rudáš.
Unikát: třetina za 26 minut
Vzácnost zápasu? První třetina. Trvala zhruba 26 minut hrubého času, což je unikátní. Hra se přerušovala pouze po prvním gólu a při několika zakázaných uvolněních. Takže první a poslední komerční pauza úvodní části přišla na řadu až v čase 18:30.
Pro hokejisty hotový balzám. „Přesně tak. Bylo to nahoru dolů,“ přikývl Smejkal. V sezoně však velká vzácnost, pokud se dostanete takhle hluboko pod třicet minut. „Jindy bývají třeba dvě situace zkoumané u videa, do toho tři komerčky a třetina vyjde na padesát minut,“ přidal druhý extrém. „Tohle je oproti tomu úplně skvělé. Jste v tempu, udržíme si kratší střídání, všichni se cítí líp, než když jdete na led jednou za šest, sedm minut. Pak je těžké se do toho dostat.“
Vítěze čeká ve středu čtvrtfinále Ligy mistrů v Berlíně proti místním Eisbären, Tygři mažou ve stejný den do Vítkovic.
|Zápas
|Skóre
|Bilance
|Liberec – Pardubice
|1:3
|Výhra
|Třinec – Pardubice
|2:4
|Výhra
|Pardubice – Vítkovice
|8:1
|Výhra
|Pardubice – Sparta
|3:1
|Výhra
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|Výhra
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4
Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9
K. Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10
Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11
Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
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