Energie v krizi: Mamčicsova zbytečnost, bitka i další prohra. Machovský má jubilejní nulu
Špatná zpráva pro Vítkovice, jejich největší tabulkoví konkurenti ve 24. kole Tipsport extraligy zvítězili. Oba navíc s čistým kontem. Olomouc se ostravskému týmu přiblížila na rozdíl jediného bodu, v Karlových Varech totiž ukradla výhru 2:0. Tříbodový zisk Hanáků měl hlavního strůjce - brankáře Matěje Machovského. K tomu si navíc hosté pomohli v přesilovkách. „Speciální týmy rozhodly,“ měl jasno asistent Mory Petr Svoboda.
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Zatímco Olomouc slaví druhou venkovní výhru v sezoně, krize Karlových Varů nekončí. Z posledních deseti zápasů braly jen sedm bodů a tabulkou se postupně propadly do druhé poloviny. Hlavy dole měly po závěrečné siréně už počtvrté za sebou, tentokrát prohrály 0:2.
Třešnička pro Machovského
Oba góly dostaly v olomouckých přesilovkách, v první třetině z hole Jakuba Orsavy, v 53. minutě od Trevora Cosgrova. Vyslaly hned dvaatřicet ran, jenže Matěj Machovský byl tentokrát neprůstřelný. Zároveň vychytal svou jubilejní čtyřicátou extraligovou nulu.
„Chtěl bych Machymu pogratulovat. Kluci mu konečně pomohli, vyhrál za tři body a ještě k tomu má třešničku na dortu v podobě nuly,“ těšilo Petra Svobodu. „Myslím si, že jsme odehráli takový odpracovaný zápas, ve kterém jsme nebyli lepší,“ uznal asistent Kohoutů.
„Měli jsme výborný vstup do utkání, ale v přesilovce jsme bohužel dostali gól,“ pokrčil rameny Miloslav Hořava mladší, spolupracovník hlavního kouče Pavla Patery. „Potom to bylo vyrovnané a bojovné na obě strany. Přežili jsme pětiminutovou přesilovku, ale v další jsme dostali na 0:2. Teď se nám nedaří vstřelit gól, proto jsme s tím už nic nedokázali udělat.“
Bitka Černocha s Vitouchem
Energie doplatila na nedisciplinovanost. Zkraje třetí třetiny obdržel trest na pět minut a do konce utkání Roberts Mamčics, jenž ošklivě sestřelil rozjetého Roka Macuha, který byl už dávno bez kotouče. O pár minut později viděla prořídlá Mattoni Arena pěstní souboj mezi Jiřím Černochem a Michalem Vitouchem.
„Je škoda, že jsme v pětiminutové přesilovce nedali gól, ale nějaké náznaky a šance tam byly. Jen jsme to nedotlačili do brány,“ popisoval olomoucký Orsava. S výsledkem byl ale nakonec spokojený. „Jeli jsme sem kus cesty a se třemi body se domů pojede dobře,“ usmál se.
Hanáci se díky vybojovanému vítězství dostali na dostřel předposledním Vítkovicím, na které ztrácí jediný bod. „Když se podíváme na tabulku, pořád to je málo. Bodíky potřebujeme sbírat častěji, protože pro nás je to tam docela krušné,“ neskrýval Orsava.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|24
|11
|4
|4
|5
|72:65
|45
|4
Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9
K. Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10
Brno
|23
|7
|3
|3
|10
|56:63
|30
|11
Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
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