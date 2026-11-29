Sparta se zvedla, ale krvácí dál. Chybělo devět zraněných, Augusta tým pochválil
Vítězství měli na dosah. Extraligovou porážku s Plzní 3:4 v prodloužení sparťané po srdnatém výkonu těžko kousali. Trenér Patrik Augusta však svůj soubor pochválil. „Takhle si představuju odmakaný zápas. Na body se nadřeme, ale jak jsme bojovali o každý kotouč, to tam předtím nebylo,“ přiznal. Sparta otočila z dvougólové ztráty. Sahala po třech bodech. Indiáni však stačili vyrovnat a v extra čase jim vystřelil vítězství Michal Teplý.
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Po čtyřech zápasech venku zakončila Sparta listopadový program doma proti návštěvníkům ze západních Čech. Do O2 Areny dorazilo hodně přes 15 tisíc diváků. Na závěrečné utkání 20. ročníku Sparťanské krve dorazili i dárci, kteří za odběr získali vstupenku zdarma. Sparťanská krev se rozproudila i ve zdecimovaném týmu. Slepoval se, jak se dalo, proti Škodovce vyjel na led bez devíti zraněných hráčů. Chyběli i kapitán Filip Chlapík, Špaček, Rutta, Mikael Seppälä nebo Hradec. Rval se srdnatě, na konci však byla čtvrtá prohra v řadě.
Plzeň prodloužení umí
„Máme spoustu zraněných a jsou to hráči, kteří patří k našim lídrům. Tímhle si procházíme, ale kluci, co přišli za nás hrát, tam nechali všechno. Z naší strany dobrý zápas. Vrátili jsme se do něj, bojovali, jenže Plzeň byla na konci šťastnější. Měli jsme víc šancí, je jen škoda, že jsme ten čtvrtý gól nedali dřív než oni,“ líčil Matěj Blümel.
Plzni se podařilo vyhrát devátý z deseti zápasů, které končily v prodloužení nebo na nájezdy. To už nemůže být náhoda. „Asi na tom něco bude. Vždycky když potřebujeme, hrozně nás podrží brankář. Ale devět z deseti, to o něčem asi vypovídá,“ vracel se Michal Teplý, který svým druhým gólem v utkání vystřelil půl minuty před koncem nastavení bod navíc pro Západočechy.
Blümel hecoval fanoušky
Nick Malík naposledy s Kometou neinkasoval, gól nedostal celkem přes 100 minut. Odčaroval ho až Pavel Kousal, který se trefil naposledy 16. října, právě proti Plzni. Matěj Blümel měl dvě asistence, na branku vypálil osmkrát. Až třetí bod v utkání znamenal zásah i pro něj. Projel přes střed hřiště, použil obránce jako clonu a prostřelil Malíka nad rameno. Svou osmou trefou v sezoně poslal Spartu do vedení 3:2. Pak mohutně hecoval fanoušky.
„Nebylo to úplně o oslavách, ale spíš o tom jim trochu poděkovat, že přijdou. Přece jen naše výkony jsou nahoru a dolů, nedaří se nám. A stejně přijde patnáct tisíc lidí. Možná mě to trošku pohltilo. Otočíte z 0:2, takže nějaké emoce tam jsou. Úplně se nestydím, že jsem je prodal,“ usmál se. „Ale snažím se takhle hrát každý zápas. Střílet, tlačit se do brány, hrát na obě strany, připravovat šance i jiným klukům. Musíme hrát dál, jak jsme hráli tentokrát každý zápas. Nevzít si takzvaně volno. Věřím, že to otočíme, kluci se budou postupně vracet,“ pokračoval Blümel.
Sparta se počtvrté za posledních pět zápasů dostala do situace, kdy prohrávala minimálně o dva góly. Podruhé ztrátu dohnala, nicméně z posledních čtyř duelů vytěžila jen dva body. Krvácení pokračuje. Jakub Krejčík v prodloužení zkusil risknout přihrávku na Pavla Kousala, jenže tu zachytil Michal Teplý a rozhodl.
„Šli jsme za tím, měli i štěstí. Jeli jsme dva na jednoho, viděl jsem, jak si bek lehal a snažil se vystřelit. Vzhledem k tomu, jak zápas vypadal, možná trošku mrzí, že si ho neumíme pohlídat líp, když vedeme 2:0. Ale zabrali jsme a dva body ze Sparty bychom před zápasem brali,“ dodal autor rozhodující branky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|24
|11
|4
|4
|5
|72:65
|45
|4
Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9
K. Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10
Brno
|23
|7
|3
|3
|10
|56:63
|30
|11
Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
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