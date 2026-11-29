Od svátku do všednosti. Kometa opět narazila. Nic dobrého nevzniklo, štvalo Pokorného
Návrat do všedních dnů bolí. Kometa po imponujícím představení proti Spartě (3:0) zapisuje dvě bolestivé porážky. V pátek v Plzni (0:1) a v neděli doma s Kladnem (2:3). Rytíři rozhodli v 56. minutě, kdy Adam Kubík lehce přebruslil Luka Witkowského a po dlouhé kličce zavěsil. „Jak jsme nastoupili do třetí třetiny je naprosto nepřijatelné,“ zlobil se asistent Kamil Pokorný.
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Porazit a přehrát Spartu? Fajn. Ale pak potřebujete ukázat formu taky proti méně zvučným značkám, A to se Kometě nedaří. Střelecky odešla už v Plzni a dva zásahy proti Kladnu z 36 střel také nestačily ani na bod. „Byli jsme lepší, trápí nás proměňování šancí. V první třetině jsme měli víceméně tři samostatné nájezdy,“ podotkl útočník Adam Zbořil. „Jsme bez bodu, zklamaní a velmi nás to mrzí. I diváky. Nic dobrého z toho nevzniklo,“ uvedl Zábranského asistent Kamil Pokorný.
Konec gólového půstu, přesto zklamání
Skoro sedm tisíc diváků, z nichž se část narychlo přesunula z fotbalového duelu Zbrojovka-Plzeň, zažilo nakonec další zklamání. Domácí přitom po 95 minutách ukončili gólový půst, když Hynek Zohorna nepohrdl skvělou Ilomäkiho přihrávkou. Pak dokázali zareagovat i na parádní Klímovu ránu do vinglu, od modré se po dohrané přesilovce a enormním tlaku trefil Adam Zbořil. Tomu předtím rozhodčí od videa správně neuznali branku, kterou poslal za Pavlátova záda rukavicí.
Nemuselo by to vadit, kdyby za stavu 2:2 nefrnknul obraně Kubík a neošálil Aleše Stezku. Zkáza Brna byla dokonána, při power play měli hosté střelami přes celé hřiště ke gólu blíž než soupeř v šesti k vyrovnání. „Díky brankáři jsme ustáli první třetinu. Ve třetí jsme udělali pár změn, které se vyplatily. Snažili jsme se hrát kolem jejich brány. Kluci ožili a otočili jsme to,“ lebedil si kladenský asistent Tomáš Plekanec, který v košaté kariéře oblékal i brněnský dres. „Kladnu stačilo pět minut na to, aby otočilo momentum utkání. I když jsme horko těžko srovnali na 2:2, nakonec jsme tu facku dostali,“ reagoval Pokorný.
Kometa je pořád křehká
Sparta je rázem zapomenuta, teď se v klubu musí řešit nové výsledkové poklesky. Tým je pořád křehký, neumí stabilizovat výkonnost a ani výsledky. Prostě horská dráha, která střídavě přináší euforii i bolest od žaludku. Hlavně ve třetích třetinách bývá daleko víc nepříjemných pocitů.
„Musíte do nich jít mentálně nachystaní, na špičkách. Není možné, abychom první dvě střídání strávili pod našimi čárkami na vhazování. Kladno nás vůbec nepustilo na kotouč, prohráli jsme snad sedm, osm soubojů. Dal jeden gól, pak druhý. A zápas byl fuč. V této soutěži nemůžete vypustit ani minutu, natož pět. Ale nikdo nechtěl bránit, což se hodně skloňuje. Tak to nebylo,“ zdůraznil Pokorný. „Nevím, co vám k tomu mám říct. V hlavách to nemáme, ale musíme na tom zapracovat,“ zmínil křídelník Zbořil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2
Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3
Kladno
|24
|11
|4
|4
|5
|72:65
|45
|4
Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5
Č. Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6
Mountfield
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7
Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8
Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9
K. Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10
Brno
|23
|7
|3
|3
|10
|56:63
|30
|11
Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12
M. Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13
Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14
Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
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