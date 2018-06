Unikátní zpověď Jaromíra Jágra: O své aroganci i osudových trenérech

Zničený Jaromír Jágr poté, co Kladno přišlo o šanci na postup do extraligy • Michal Beránek / Sport

Iniciály JJ jsou v České republice tím, co pro svět filmu BB. Jaromír Jágr. Nepotkáte u nás člověka, který by neznal jméno stále hrající hokejové legendy. Z hornického a ocelářského Kladna se z čtvrti Hnidousy dostal až na absolutní vrchol sportovního umění. Zní neuvěřitelně, že i ve věku 46 let hledá cestičky, jak by zlepšil svůj výkon a dovednosti. I proto byl svého času nejlepším hokejistou planety. Pro časopis Coach popsal svůj vývoj přes mladíka, arogantní hvězdu až po týmového hráče a u toho promluvil o všech svých důležitých trenérech...

Ve všední jarní den dopoledne je na kladenském zimáku skoro prázdno. Jen z ledu se neustále ozývají rány hokejkou do puku a následně mlaskne síť v brance, zazvoní tyčka nebo zaburácí mantinel. Každou ránu doprovází stručný komentář.

Jaromír Jágr trénuje palbu z voleje.

Přihrávka střídá přihrávku, na branku míří střela za střelou. K mantinelu, kde stojí hrstka přihlížejících známých a kamarádů, letí nový poznatek. „Když pálíš z voleje, nemusíš napřáhnout až úplně dozadu za hlavu, stačí o kus níž. Pak můžeš střílet rychleji a neztrácíš tolik času. Prostor na chybu je pak menší,“ oznamuje olympijský šampion, dvojnásobný mistr světa a vlastník dvou Stanley Cupů.

Následně ukazuje, s jak dlouhou hokejkou trénuje. „Je hodně dlouhá, takže dosáhneš skutečně daleko, což se hodí třeba u mantinelu. Na druhou stranu to má i své nevýhody. V plné rychlosti se s ní hůř míchá pukem a nedostaneš puk dostatečně blízko k sobě. Když jsem v Calgary viděl, jak neskutečně šikovný je s pukem Johnny Gaudreau, ten má hokejku výrazně kratší, a proto s ní dokáže takové kousky. S takhle dlouhou by to nedokázal. Každý centimetr hraje roli.“

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL pořád hledá rezervy. Soustavně se zabývá miniaturními detaily, aby našel další bod, kde se dá ještě něco zlepšit, vypilovat. V lednu letošního roku se vrátil do Kladna, ale zranění mu neumožnilo, aby se přímo na ledě pokusil vrátit klubu, jehož je současně majitelem, účast v extralize. Přesunul se na střídačku k trenérům Paterovi s Hořavou a svými postřehy zásoboval hráče na lavičce.

Muž, který proslavil číslo 68, už také nenápadně házel průzkumné otázky k expertům hokejového svazu, kteří mají na starosti vzdělávání, co obnáší studium trenérské licence. Za svou profesionální kariéru, která trvá už třicet let, poznal desítky trenérů. Podle Jaromíra Jágra mu každý něco dal.

Mládežnické roky

„Já beru hokej jako život. Nemůžeš si vybírat a pamatovat jen trenéry, kteří ti dali něco pozitivního. Všechno vás nějakým způsobem osloví a ovlivní. Nezáleží, jestli je to negativní, nebo pozitivní. Negativní zážitky vám mnohdy dají víc než ty pozitivní. Bylo by proto trochu nefér vytáhnout jméno jednoho člověka, jednoho trenéra.

Můj první trenér byl asi pan Beran, který, myslím, vycítil můj talent a dokázal ho využít na sto procent. Nechal mě hrát stylem, jakým se už dnes v moderním hokeji nehraje. Celý tým měl pracovat na to, abych mohl dát gól. Já si vzal puk, projel přes celé hřiště a ostatní měli za úkol odstavit hráče soupeře. Tímto stylem jsem hrál a dával jsem třeba i deset gólů za utkání.

Jak jsem pak postupoval dál věkovými kategoriemi, měnili se i trenéři. Každý oddíl to měl postavené tak, že v každém ročníku měl svého trenéra, který nešel s týmem dál, ale zůstával u té své věkové kategorie a každý rok mu hráči přicházeli a zase odcházeli.

Ten systém byl tak zavedený, tuším, v celé republice. A mám dojem, že to často platí i dnes. Je to podle mě dáno tím, že někteří trenéři se hodí víc k dětem, další k větším dětem a dorostu, a jiní zase k dospělým. Naučit základy bruslení a základy hry, na to potřebujete mít trpělivost. A že jsi hrál v NHL, to neznamená, že víš, jak to máš dělat. Právě naopak. Někteří trenéři, kteří nehráli hokej na top úrovni nebo jen do určitého věku, ale baví je trénovat, to studují a učí se novým způsobům, jak děti co nejlépe rozvíjet.“

Přechod do dospělých

„Já jsem začal trénovat a hrát za dospělé v patnácti, šestnácti letech. V té době hrálo Kladno extraligu. Přišli jsme asi tři nebo čtyři mladí hráči a najednou jsme zabírali místo zkušeným borcům. Tehdy hrát nejvyšší soutěž znamenalo velkou prestiž. Nemusel jsi normálně pracovat, bral jsi na tu dobu slušné peníze a mohl jsi cestovat do zahraničí. Takže tím jsme jim začali brát jejich krásné zaměstnání, což se jim pochopitelně nelíbilo. Tím byla těžší konkurence a tím to bylo těžší pro nás mladší hráče, abychom zapadli a prosadili se. Řekl bych dokonce, že to pro nás byla trochu vojna.“

Začátky v NHL

„Do NHL mě Pittsburgh Penguins draftovali jako pátého v 18 letech. Hlavního skauta dělal Scotty Bowman a Penguins vedl jako hlavní trenér Bob Johnson. Ten vytvořil v Calgary Flames úspěšný tým, který po jeho odchodu vyhrál Stanley Cup, ale on postavil jeho základy.

A právě Johnson byl mým prvním trenérem v Penguins, kde se sešlo hned několik lidí, kteří stáli u vítězství USA na olympiádě 1980 v Lake Placid. Bob Johnson dřív pracoval pro US Hockey, tedy americký hokejový svaz. Craig Patrick, generální manažer Pittsburghu, dělal právě u zlatého olympijského týmu asistenta trenéra Herba Brookse, který později Penguins také vedl.

Společně velice pomohli americkému hokeji, který se díky vítězství na olympiádě hodně zpopularizoval. Všichni tihle skvělí lidé byli v organizaci Penguins v době, kdy jsem tam přišel. Sledovali mě a věděli, jaký jsem hráč, i jak jsem hrál v Evropě.

Pittsburgh byl v té době bez play off a neříkám, že ze mě chtěli udělat hvězdu, ale věděli, že potřebují draftovat hráče, na kterého budou lidi rádi chodit a nebudou naštvaní kvůli nepříznivým výsledkům. I když se mi třeba v začátcích nedařilo, tým mě podržel a stejně tak i trenér. Neposlali mě nikam na farmu. Hrál jsem sice málo ve čtvrté lajně, ale hrál jsem pořád. Takže na mě dali jakousi ochranu.“