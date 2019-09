Říha junior velí Slavii a pomáhá reprezentaci: Čekám lepší výsledky | iSport.cz

Co očekáváte od nové sezony, ve které budete vedle trénování Slavie dělat asistenta trenéra české hokejové reprezentace?

„Doufám, že bude úspěšnější na obou polích. Nic zásadního se pro mě nemění. S reprezentací jsem nějakým způsobem spolupracoval celou minulou sezonu. Program bude rozhodně náročný, takže jsme to museli nějak vyřešit na Slavii, aby to nijak neohrožovalo chod v klubu. Jinak si myslím, že s tím nebudu mít žádný problém.“

Jak byste řekl, že vás působení u národního týmu obohatilo, respektive stále obohacuje v trenérské kariéře?

„Každá zkušenost je perfektní. Vždycky jsem se snažil nějakým způsobem vzdělávat v oblastech sportu. Spolupracoval jsem s týmy z KHL, byl jsem s reprezentační devatenáctkou v Kanadě, což bylo taky skvělé. Řekl bych však, že reprezentace je pro mě zřejmě nejvíc obohacující. Byl jsem s týmem každý den na mistrovství světa, což byla perfektní zkušenost. Podle mého názoru byl pro nás turnaj úspěšný. Samozřejmě je obrovská škoda, že nám těsně uniklo cinknutí medaile, ale z turnaje jsem měl dobrý pocit. Mužstvo pracovalo výborně a herní projev byl velmi dobrý."

Se Slavií vyrážíte do nové prvoligové sezony. Pochvaloval jste si zlepšenou kondici mužstva, výsledkově však příprava drhla, vyhráli jste jen dvakrát a to ani jednou proti soupeři z ligy. Jaké dojmy tedy máte před startem ročníku?

„Z hlediska kondičního není co řešit. Máme nadprůměrné výsledky. U některých hráčů až extrémní, což je pro mě pozitivní. Druhá věc je, aby hráči nebyli zranění. To musím zaklepat, protože se nám to do teď vyhýbalo. Výsledky byly horší, ale my jsme trošku úmyslně zvolili do přípravy těžší soupeře. Nechci nijak snižovat kvalitu soupeřů z loňské přípravy, ale nyní jsme měli rozhodně silnější.“

Jak moc zvýšil ambice Slavie příchod útočníka Petra Vampoly?

„Já věřím, že hodně. Strašně nám pomáhá už od začátku. Na prvních trénincích, které absolvoval, je vidět, jak jde do všeho naplno. Snaží se být vzorem pro mladé kluky. Řekl bych, že v tréninku se to hodně zvedlo. Není moc efektivní, když hráče jen přerušujete a opravujete. Z dlouhodobějšího hlediska je mnohem pozitivnější, když zkušený hráč něco řekne těm mladším na ledě či v kabině. Z tohoto hlediska bych pozitivně viděl příchod i obránce Petra Hořavy, který má podobný vliv na kabinu i tým. Myslím si, že tyto příchody jsou pro nás důležité.“

Dáváte si v novém ročníku za cíl hrát především atraktivní hokej, nebo chcete útočit na postup do play off?

(přemýšlí) „Určitě budeme chtít hrát moderní, atraktivní a aktivní hokej, to je myslím jasné. Řekl bych, že to se nám dařilo i minulou sezonu. Když se však ohlédnu zpět, tak si myslím, že jsme odehráli daleko lepší výsledky v době, kdy to herně nebylo úplně optimální a naopak po zlepšení hry jsme měli těsné výsledky, ale bohužel většina z nich byly porážky. Nerad bych se však k tomu nějak obšírně vracel. Nyní má mužstvo jiný charakter. Věřím, že bude hlavně vítězné, proto ten sport děláme. Samozřejmě mě jako trenéra těší, když soupeře přehráváme, ale pokud nesbíráte body, tak je to pro hráče spíš demotivující. V první řadě budeme určitě myslet na výsledky.“

V posledních dnech se velice intenzivně řeší kauza v juniorském hokeji, která vyvrcholila rozhodnutím soudu odložit start Juniorské ligy akademií. Co si o tom myslíte?

„Něco takového rozhodně není něco obvyklého. Bude to muset vyřešit svat co nejdřív. Hlavně aby to neovlivnilo chod mládežnického hokeje v Čechách. Kluci musí hrát i vzhledem k tomu, že nás čeká domácí mistrovství světa dvacítek. Nesmí to zasáhnout do sportovní problematiky.“

Pro český juniorský hokej to není úplně dobrá vizitka, viďte?

„To není. Všechno vzniklo docela dlouhým procesem. Je to hodně špatné v tom, že soud nehledí na to, jestli jste sportovní klub nebo sportovní odvětví. Tím, že soud přišel s tímto rozhodnutím před startem soutěže je až neskutečně složité. Svaz musí najít rychlé řešení, protože se může klidně stát, že junioři neodehrají půlku sezony.“