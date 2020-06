Vlídnější tvář diktátora Tichonova: Karamely, bič, pudli a Karel Gott | iSport.cz

Hokejový diktátor Viktor Tichonov proslul tvrdým drilem a až tyranským jednáním. Navenek působil jako strohý člověk s kamennou, nečitelnou tváří. Ale někdy ukázal i vlídnější tvář. • FOTO: koláž iSport.cz Z pozice hlavního trenéra sborné SSSR vyhrál tři olympiády a osm mistrovství světa. CSKA Moskva dovedl dvanáctkrát k vítězství v sovětské lize. Viktor Tichonov, který by se v těchto dnech dožil 90 let, zažil spoustu triumfů, ale i trpké porážky. Hokejový diktátor proslul tvrdým drilem a až tyranským jednáním. Navenek působil jako strohý člověk s kamennou, nečitelnou tváří. Ale někdy ukázal i vlídnější tvář. V článku iSport.cz přinášíme některé z méně známých nebo opomenutých střípků z jeho života.

Milujete manželku, ne hráče Na střídačce Tichonov vždycky stával za mantinelem před hráči. „Viděl jsem jejich oči a mohl kontrolovat, jestli mi rozumějí. Jinak by zíral na světelnou tabuli, kolik zbývá do konce. Byla to dobrá pozice i pro sledování trenéra soupeře. Jak vede hru, jak střídá,“ líčil. Vdova po Vladimiru Krutovovi Nina nedávno v sérii rozhovorů pro ruská média vyprávěla, jak Tichonov hráčům v kabině přede všemi nadával a ponižoval je. Udržoval atmosféru napětí a strachu. „Milujete manželku, ne své hráče,“ tvrdil. V pozdějších letech, kdy se situace ve velké zemi uvolnila, se proti němu otevřeně postavily některé opory jako Igor Larionov nebo Vjačeslav Fetisov. „Nesl jsem to těžko,“svěřil se. Jedním z mála, kdo zůstal na jeho straně, byl Alexej Kasatonov. Říkalo se, že Tichonovovi donášel. Ale i se svými oponenty se po letech smířil. Když hrála stará garda exhibici v Moskvě na Rudém náměstí proti hvězdám NHL, pozvali ho, aby koučoval. „Jako první přišel Larionov, pak zběhlík Mogilnyj. Dokonce i Sláva (Fetisov) se mě pokusil obejmout...“ vyprávěl. Viktor Tichonov na sovětské střídačce, před ním sedí Sergej Makarov • Foto Profimedia.cz

Treťjak a hypnotizéři Krasobruslařský pár Bělousovová - Protopopov prý nashromáždil 22 kilogramů medailí. „Já mám třicet!“ reagoval Tichonov, když se o tom doslechl. Za nejdůležitější vítězství považoval zlato ze svého prvního mistrovství světa v Praze 1978. V rozhodujícím zápase americký rozhodčí Pierce odvolal gól Vladimíra Martince. Sborná zvítězila 3:1, jediný gól okradl československý tým o třetí triumf za sebou. Ještě předtím na prosincovém turnaji Izvestija v Moskvě mužstvo deklasovalo Rusy 8:3. Tichonov později tvrdil, že gólmana Vladislava Treťjaka před zápasem navštívil hypnotizér, kterého pak už nikdy neviděl. „Mě by neovlivnil. Mám ohromně silné biopole,“ vracel se po letech. Ale hypnotizován byl. Vyprávěl podivnou historku, jak ho navštívili dva muži a řekli: „Nebojte se, vaše poštovní schránka shořela.“ Nerozuměl, proč by měl někdo zapalovat jeho schránku. Co v ní bylo? Jediná věc, kterou jsem pochopil, byla, že ho sledují. Ti dva byli od „orgánů“. Svoje třetí olympijské zlato získal Tichonov v Albertville 1992 s mladým výběrem, kterému ruští fanoušci říkali mateřská školka. Trenéři medaile nedostávali, a tak si přivlastnil tu, kterou dostal náhradní gólman Nikolaj Chabibulin. Ten pak několik let odmítal reprezentovat. Legendy sovětského hokeje se v rámci exhibičního utkání střetly s bývalými hvězdami z NHL na Rudém náměstí. Sbornou opět vedl Viktor Tichonov (třetí zprava) • Foto profimedia.cz

Spiklenci z Lake Placid V roce 1980 útočili Sověti na páté olympijské zlato v řadě, jenže ve finálové skupině zastavil vládce světového hokeje celek amerických studentů. Tichonov po první třetině vystřídal brankáře Treťjaka. „Bylo to špatné rozhodnutí ve velkých emocích. Jenže když dali Američané po Treťjakově chybě gól na 2:2, vařila se ve mně krev,“ vracel se k zápasu. Hráči po letech vyprávěli, jak panikařil a po šokující prohře 3:4 v kabině řval. Skupina spiklenců vedená Vladimirem Petrovem pak usilovala o jeho odvolání. Tichonov se domluvil s kapitánem Borisem Michajlovem, že se v tisku nebudou napadat. Publikoval však plamenný článek, v němž zkušené hráče ostře zkritizoval. Později nevzal Petrova s Valerijem Vasiljevem na Švédské hry. Sborná z nich vyšla vítězně a trenér zůstal. Při banketu CSKA na konci sezóny 1979/80 proti němu vystoupila Michajlovova manželka Tatiana. Tichonov se rozplakal. Na začátku dalšího ročníku přinutil kapitána, aby ukončil kariéru. Legendární kouč Viktor Tichonov na sovětské střídačce s útočníkem Alexandrem Malcevem • Foto Profimedia.cz

Řekni soudruhům ne Jeho dosazení k sovětské sborné schvalovala nejvyšší místa. Zprávu mu sdělil tehdejší šéf KGB Jurij Andropov, který se později stal generálním tajemníkem ÚV KSSS. Chtěl Tichonova do Dynama Moskva, místo toho mu však oznámil, že musí převzít i CSKA. Andropov totiž nebyl ten nejmocnější. Rozhodl o tom ten nejvyšší - Leonid Brežněv. „Zpočátku jsem odmítl. Měl jsem k tomu pádné důvody. Ale když se tato nabídka velice důrazně opakovala, znovu říct ne už jsem nemohl,“ prozradil s odstupem. Po porážce s Československem 3:8 na Izvestijích 1977 pro něj Andropov poslal lidi z KGB, aby ho přivezli. Sověty čekal ještě duel Švédy, sledoval jejich zápas. „Počkejte, až skončí a jdeme,“ řekl Tichonov tajným. Trochu zvýšili hlas. „Ale Viktore Vasiljeviči, Andropov! Auto čeká!“ A tak jel. „Co na to řekneš?“ zeptal se ho Andropov. „Teď je taková porážka možná lepší, než kdyby přišla na mistrovství světa,“ odvětil. Andropov se zamračil: „A jel jsi dneska tramvají? Slyšel jsi, co lidé povídají o hře národního týmu?“ Viktor Tichonov na střídačce Sovětského svazu na mistrovství světa v roce 1979 • Foto Profimedia.cz

Na hranici sil Jedenáct měsíců v roce byli hráči zavření na tréninkové báze. Pořádně se vidět s rodinami mohli víceméně jen během letní pauzy. „Jen by je to rozptylovalo od hokeje,“ vysvětloval Tichonov. Pokud chtěli hokejisté za dob SSSR reprezentovat a podívat se do světa, kam se většina jejich krajanů nikdy nedostala, museli poslouchat a podřídit se biči diktátora. Brankář Vladislav Treťjak ukončil kariéru v roce 1984, bylo mu 32 let. „Proč tak brzy? Protože Tichonov mu nedovolil žít doma,“ připomněla nedávno Nina Krutovová. „Vladik byl svatý muž. Nejlepší brankář země skončil, protože už nemohl trčet ve výcvikovém táboře.“ Ira Starikovová, manželka bývalého obránce Sergeje Starikova, se taky rozmluvila. „Onemocnělo dítě? ‚No co, zase se uzdraví,‘ pravil Tichonov. Když Andreji Chomutovovi zemřel otec, položil mu otázku: ‚A jak mu pomůžeš?‘ A taky ho nepustil.“ Dvě legendy sovětského hokeje - Sergej Makarov (vlevo) a trenér Viktor Tichonov • Foto Profimedia.cz