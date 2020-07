Ondřej Buchtela bojuje o život: Voráček poslal velkou sumu! | iSport.cz

Pavla Zbíralová, iniciátorka sbírky „Milí přátelé, kamarádi, všichni, kteří rádi pomáháte, chceme Vám přiblížit skutečnosti, které nás vedli k založení tohoto transparentního účtu. Nikdy bych nevěřila, že se někdy dostaneme do situace, abychom tohle museli udělat, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a stalo se to. A proto jsme se my nejbližší kamarádi rozhodli tenhle účet za pomoci KB založit. Ondřej je 20letý profesionální sportovec, kterému byl nedávno diagnostikován sarkom na srdečním svalu, který bohužel zasáhl i obě plíce. Ondra byl paliativním týmem propuštěn do domácí péče. Momentálně se mu daří lépe, ale každý den je to jako na houpačce. Je odkázaný na kyslík, invalidní vozík a bez dopomoci druhého vlastně nic nezvládne. Protože se situace odehrála velmi rychle a nás tlačí čas, sháníme tímto způsobem peněžitou podporu. Jako přátelé si přejeme, aby měl Ondra ten největší komfort. Proto bychom rádi pomohli v tom, aby se vybrané peníze vynaložili nejen na lékařské potřeby, lékaře a zdravotnické pomůcky, ale taky na jeho plány a sny. Na to, aby si mohl život užívat na 100%, ačkoliv je teď omezený. Věřím, že jsou mezi námi dobří andělé, kterým život druhých není lhostejný a ať je to minimální částka, tak přispějí na život tak úžasného člověka, jako je Ondra. Děkujeme všem, kteří se podílejí na poslání finanční podpory, nebo pozitivní energie! Nesmírně si toho vážíme a Ondru energie tlačí vpřed!“