Deset tisíc hokejistů. Ale Čína nemá tým na olympiádu. Kdo za ni nastoupí?

Požár dokázali uhasit. Ještě před několika týdny se řešilo, jestli bude čínskému hokejovému nároďáku vůbec umožněno zahrát si olympijský turnaj. Prý hrozilo fiasko a stogólová ostuda. Razítko ale nakonec domácí dostali. Teď řeší složení týmu. Ještě tři týdny před startem Her nemají naturalizované cizince, bez nichž by byla blamáž jistá. „Čína se zavázala, že reprezentaci připraví. Zatím se tak nestalo,“ píše Mark Dreyer ze serveru China Sport Insider.

Když byla olympiáda Číně v roce 2015 přidělena, stát hned rozpohyboval píst na pumpě investic do všelikých zimních sportů. Obrovské podpory se dočkal taky hokej. Postaveno bylo 337 nových krytých kluzišť, čímž se jejich počet v zemi zdvojnásobil. Brutálně vzrostlo číslo registrovaných hráčů. V roce 2010 jich bylo pět stovek, teď jich seznam čítá deset tisíc.

„Do hokeje nalili obrovské peníze. Zatím to bylo nějakých padesát miliard dolarů, do roku 2025 se ale má částka vyšplhat až na 800 miliard,“ popsala minulý týden v rozhovoru pro Sport expertka na Čínu, sinoložka Kateřina Procházková.

Jenže vybudovat národní tým od samotných základů trvá desetiletí. Číně tedy nezbývalo nic jiného, než založit profesionální klub a nalákat do něj cizince. Tak vznikl Kunlun Red Star, který rozšířil ruskou KHL. Právě hráči tohoto týmu by měli kopírovat soupisku olympijských hostitelů. Tak jednoduché to však není.

Aby mohl hokejista přijmout pas nové země, musí v ní působit minimálně dva roky. A tady je problém. Koronavirová pandemie totiž na začátku roku 2020 vyhnala Kunlun z Číny na předměstí Moskvy. Podmínka pobývání a hraní hokeje přímo v zemi tak nebyla splněna. Čína navíc neumožňuje držení dvojího občanství, všichni hokejisté vhodní k naturalizování by tak o pas své původní domoviny přišli.

Pokud by měla být hokejová reprezentace nejlidnatějšího státu planety tvořena výhradně rodilými Číňany, hrozila by historická ostuda. Také proto se ještě na počátku prosince řešilo, zda domácí výběr nenahradit někým jiným. Pokud by se tak stalo, do turnaje by byli zařazeni Norové jako nejvýše postavený celek v mezinárodním žebříčku (11.).

Syn legendy i exOceláři

Nakonec se ale žádná změna nekonala, byť obavy měli mnozí. „Dívat se na porážky jako 0:15 by nebylo dobré pro nikoho. Ani pro Čínu, ani pro lední hokej,“ pravil v říjnu nový prezident IIHF Luc Tardif. Řekl také, že asociace musí „vyhodnotit stav příprav týmu“. To proběhlo v polovině listopadu během dvou utkání Kunlunu v KHL. Do nich nastoupil klub s hráči, s nimiž počítá na olympiádu.

Rudá hvězda nejdřív prohrála 4:5 v prodloužení s Chabarovskem, následně pak 1:4 s šampionem z Omsku. V sestavě byli pouze dva rodilí Číňané, z nichž jeden neodehrál ani minutu. Ukázalo se však 17 Kanaďanů, dva Američané a dva Rusové.

Na soupisce byl například obránce Jake Chelios, syn jednoho z nejlepších zadáků historie Chrise Cheliose, nebo Cory Kane, Ethan Werek a Josh Nicholls, kteří ještě nedávno brousili ledy v české extralize. Ti všichni by se s čínskou vlajkou na hrudi měli představit. Schází jim však to nejdůležitější. Zatím nemají občanství. Vzhledem k tomu, že turnaj startuje za tři týdny, může jít o problém. Čína je však země neomezených možností, kde i podobné jindy zdlouhavé úkony v případě potřeby vyřídí ihned. To bude nejspíš i tento případ.

„Ze všech těch Američanů a Kanaďanů budou technicky Číňané, ale záměrem IIHF a jejího pravidla nebylo, aby někdo skládal národní mužstvo rozdáváním pasů,“ uvedl před časem šéf Asociace evropských klubů Szymon Szemberg.

Lepší je i Estonsko

Absolutní neznámou je čínský výběr taky proto, že poslední mezinárodní duel odehrál v roce 2019. Poslední dva divizní světové šampionáty byly vinou covidu zrušeny. „Jsme dost dobří, abychom zvládli hrát na olympiádě důstojnou roli. Ukázali jsme, že hráči mají charakter a schopnosti zúčastnit se Her. Rozhodně nejsme horší než Norsko, Dánsko nebo Lotyšsko. Těmto zemím jsme rovni,“ říkal trenér Kunlunu a zároveň reprezentace Ivano Zanatta. V KHL je jeho klub s odstupem poslední, ze 48 utkání jich vyhrál jen devět.

Pod pěti kruhy čeká Čínu ve skupině Kanada, USA a Německo. Pro pořádající zemi tak byla vlastně skvělá zpráva, že olympiáda přišla o hráče NHL. Jasně, turnaj třeba nebude tolik sledovaný, avšak domácí národní tým nedostane takové gólové příděly. Jen si představte, kolik by skončil takový zápas ve skupině s Kanadou, za kterou by se po ledě proháněli Sidney Crosby, Nathan MacKinnon a Connor McDavid.

„Čínská hokejová asociace lobbovala u IIHF v době rozhodnutí o udělení olympijského pořadatelství. Slíbili a zavázali se, že čínský tým bude do roku 2022 připraven. Vůbec se tak ale nestalo. Hokejový program v zemi je chronicky špatně řízen,“ tvrdí Mark Dreyer, sportovní blogger sídlící v Pekingu, který publikuje na webu China Sports Insider.

V pořadí států IIHF je mužská reprezentace Číny na 32. místě. Před ní najdete Španělsko, Nizozemsko nebo Estonsko. Ženský tým, který se na Hrách rovněž představí, je na dvacátém místě.

Skupiny hokejového turnaje na ZOH v Pekingu