Nový šéf čeká na výsledky auditu. Jaký kontroverzní projekt utne první?

Alois Hadamczik se jde obout do svého kandidátského projevu • Michal Beránek / Sport

Alois Hadamczik po svém zvolení do čela hokejového svazu • Michal Beránek (Sport)

Bez pár hodin dva měsíce vládne českému hokeji nové jméno. Delegáti svými hlasy na červnové konferenci vyzvali Aloise Hadamczika, aby změnil a nakopl prostředí. Co se za tu dobu událo? „Pracuju podle vytyčeného plánu a v dohledné době veřejnost seznámím s konkrétními výsledky a výstupy,“ říká pro iSport Premium nástupce Tomáše Krále. Prvním zásadním krokem je chystaný konec rozporuplného projektu...

Zkontrolovat a prověřit vše, od A do Z. Pak teprve vynést finální soudy a kroky. Zhruba tak zní plán Aloise Hadamczika od té doby, co přesedlal z předního glosátora domácího dění do křesla prvního muže českého hokeje. „Pracuje se na plné obrátky. Především jde o kontrolu ekonomických záležitostí forenzním auditem, řeší se a zvažuje nové obsazení lidí,“ říká v kostce.

V hloubi českého hokeje se čeká na první zásadní závěry po Hadamczikově nástupu do prestižního úřadu. Ještě nějaký čas to potrvá – 70letý manažer nemíní střílet od pasu. Přesto poví: „Když to řeknu slušně, firma nebyla dobře řízená.