Půlminuta stačila a Vsetín znovu vyhrál, zlínská letargie pokračuje

Chmurný start Zlína do sezony pokračuje • beranizlin.cz

Pokud by se vyhlašoval tým kola, byla by to Poruba, která nejenže vyhrála na horkém ledě v Litoměřicích, ale otáčela zápas s dvoubrankovým mankem. 31 vteřin na začátku třetí třetiny stačilo Vsetínu, aby si slepenými góly Bergera a Hořanského nechal všechny body Na Lapači v souboji s Frýdkem-Místkem.

Do Sokolova přijel Zlín, který vlétl na domácí jako tajfun, ale k zisku bodů nestačil ani gól z první minuty. Berani padli potřetí v sezoně a krčí se na 11. místě tabulky. Mnohem spokojenější se startem soutěže jsou v Kolíně. Veselému však v Přerově zvlhnul střelný prach a pověstná přerovská defenziva slavila další úspěch. Přerov zatím v novém ročníku Chance ligy dosud neokusil hořkost porážky.

Po odlivu důležitých hráčů se trápí Šumperk, který je mnohými pasován na obsazení nejspodnějších pater první ligy. Tentokráte se nezadařilo v Třebíči a se 3 body šumperský drak zatím příliš plameny nešlehá.

V Prostějově se do role nezištného asistenta převtělil jihlavský Jiří Fronk, díky jeho třem bodům za tři asistence Dukla bodově vybrakovala jestřábí hnízdo. Fronk nastoupil v Chance lize v této sezoně poprvé.

Slavia po delší době skutečně proměnila svou hokejovou baštu v Eden a přehrála jednoznačně rezervu Pardubic. Po osmi letech se v jejím dresu gólově prosadil Vladimír Růžička mladší.

Zápasy 6. kola Chance ligy jsou na programu ve středu 28. září.

5. kolo první hokejové Chance ligy:

Vsetín - Frýdek-Místek 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 43. Berger, 43. Hořanský - 34. Žůrek. Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Vašíček, Bezděk. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 2077.

Litoměřice - Poruba 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

Branky: 5. Výtisk, 9. P. Svoboda, 49. Válek - 23. a 32. Hudeček, 48. a 60. Hrníčko, 26. Vachovec, 38. Vildumetz. Rozhodčí: Petružálek, Mejzlík - Beneš, Kotlík. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 800.

Třebíč - Šumperk 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 14. D. Michálek, 40. Bittner, 45. Bořuta - 18. P. Čermák. Rozhodčí: Skopal, Bejček - Zídek, Kleprlík. Vyloučení: 5:4, navíc Žálčík (Šumperk) 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 749.

Slavia Praha - Pardubice B 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky: 1. Všetečka, 6. Kern, 10. V. Růžička, 48. Mrňa. Rozhodčí: Čáp, Zubzanda - Belko, Baxa. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 462.

Přerov - Kolín 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 14. Goiš, 46. Gréč, 51. M. Kratochvil, 56. T. Doležal - 5. J. Sklenář, 32. Z. Král. Rozhodčí: Hucl, Valenta - Hanzlík, Otáhal. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 985.

Prostějov - Jihlava 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky: 56. z tr. střílení a 59. Jansa - 13. F. Seman, 22. Haman, 40. P. Beránek, 54. Harkabus. Rozhodčí: Vrba, Koziol - Kučera, Peluha. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 981.

Sokolov - Zlín 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 32. Jurčík, 52. Konečný - 1. Gago. Rozhodčí: Jaroš, Květoň - Štěpánek, Pěkný. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0. Diváci: 516.