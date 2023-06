Pastrňák zpět na trůnu, přeskočil Haška. Nečas při písničce cítil slivovici...

Hokejový král se vrací na trůn. Podle očekávání. Po roční pauze převzal Zlatou hokejku opět David Pastrňák, pro kterého je to už šestá soška. Tím se odpoutal od Dominika Haška (5), před sebou má už „jenom“ Jaromíra Jágra (12). „Vyhrál zaslouženě. Je to bez debat náš nejlepší hráč,“ reagoval kanonýr Dominik Kubalík. Pastrňák se z vyhlašování omluvil, je v zámoří s rodinou.

Čeští parťáci prožívají to, co on v NHL. I když má sebelepší sezonu a trhá osobní rekordy, pořád je nad ním Connor McDavid.

Teď je podobný úděl u plejády krajanů. Ať dělají cokoliv, prožijí životní ročník (jako třeba Martin Nečas), mají nad sebou právě Pastrňáka…

„Asi každý ví, jak to dopadne, ne?“ pousmál se ještě před vyhlášením Nečas, jenž skončil druhý. I přesto, že v dresu Caroliny posbíral 71 bodů (28+43) v 82 utkáních. „Ale klobouk dolů před Pastou, jak hraje. I všichni další čeští kluci z něj máme radost,“ dodává centr Hurricanes.

Bronz bral David Krejčí, Pastrňákův nejbližší kamarád z Bostonu. „Pasta“ ovládl šest z posledních pěti ročníků. Jestli v minulých letech byla éra Jaromíra Jágra, teď je to jeho éra. Neustále dobře naladěného bombarďáka v dresu Bruins. Naposledy nastřílel 61 gólů, k tomu přidal 52 asistencí. Dohromady tedy nastřádal 113 bodů a byl druhý v hodnocení Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL.

Kdo byl před ním? McDavid, kdo jiný…

„Bohužel nemůžu být s vámi,“ vzkázal „Pasta“ ve videozdravici z Bostonu, na níž bylo slyšet i to, že krátce zaplakala nedávno narozená dcerka Freya Ivy. Právě rodině se teď věnuje. „Každopádně všem moc děkuju, užijte si večer a mějte se hezky,“ dodal.

Krejčí, Hertl a Chytil promluvili o změnách ve vedení nároďáku Video se připravuje ...

„Je to určitě i pro mě inspirace. Asi nikdy nedám tolik gólů jako on, ale neustále pracuju na tom, abych se zlepšoval," reagoval po slavnostním večeru Nečas.



Krátce okomentoval i to, jak musel v živém televizním vysílání vypít dva panáky slivovice, což mu „poručila" moderátorka Daniela Písařovicová. „Původně jsem si myslel, že to není slivovice. Ale byla!" smál se. „A jelikož jsem neměl večeři, trochu jsem ji při poslední písničce cítil," dodal pobaveně.



A jaká byla? „Nebyla špatná," smál se.



Potom ale ve vážnějším duchu mluvil o tom, jak na sobě neustále chce makat, aby jeho výkony šly nahoru. Na Pastrňáka to, zatím, nestačí... „Ale je super pro všechny, že máme takového borce. Pro kluky i pro holky, kteří se na něj dívají," uvedla opora Caroliny.



„Pasta měl neskutečnou sezonu, McDavidovi dýchal celou dobu na záda,“ vyšvihl další poklonu útočník Tomáš Hertl.

Útočník Bostonu ovládl Zlatou hokejku suverénně. Vyhrál první dvě kola, v tom třetím, rozhodujícím, ho na první příčku dalo 64 ze 65 hlasujících. Pouze jeden z nich, asistent u ženské hokejové reprezentace Dušan Andrašovský, ho měl na druhém místě. Umístil před něj kapitána reprezentace Romana Červenku.

Krejčí, vítěz z roku 2013, se v nejlepší desítce objevil po třinácté, víc účastí mají na kontě už jen Jaromír Jágr (24) a Dominik Hašek (16). Nováčky mezi finalisty byli šestý Filip Chytil a devátý Pavel Zacha. Alespoň jeden hlas obdrželo při 55. ročníku ankety 54 hokejistů.

Pastrňák se díky šestému triumfu odpoutal v historickém pořadí od Dominika Haška. Před ním už mu zbývá pouze Jaromír Jágr (12). Kanonýr Bruins je přesně v půlce, určitě má na to, aby se k němu posunul ještě výrazně blíž. „Už ho dohání,“ všímá si i Nečas.

Při vyhlašování chyběl v hledišti svazový šéf Alois Hadamczik, na jeho osiřelé židli byla pouze jeho jmenovka. I to dokazuje mimořádně napjatý vztah mezi ním a pořádající agenturou BPA.

55. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 649 bodů

2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 538

3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 432

4. Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL) 393

5. Roman Červenka (Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 372

6. Filip Chytil (New York Rangers/NHL) 335

7. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 282

8. Vítek Vaněček (New Jersey Devils/NHL) 216

9. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 198

10. Filip Hronek (Detroit Red Wings/Vancouver Canucks/NHL) 160.

Další pořadí: 11. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) 253, 12. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 200, 13. Lukáš Sedlák (Colorado Avalanche/Philadephia Flyers/NHL/HC Dynamo Pardubice) 189, 14. Jan Kovář (EV Zug/Švýc.) 93, 15. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 58, 16. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL) 51, 17. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL) 44, 18. David Jiříček (Cleveland Monsters/AHL/Columbus Blue Jackets/NHL) 39, 19. Tomáš Plekanec (Rytíř Kladno) 26, 20. Šimon Hrubec (ZSC Lions Curych) 24, 21. Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec) 19, 22. Jiří Smejkal (IK Oskarshamn/Švéd.) 18, 23. Jan Rutta (Pittsburgh Penguins/NHL) 16, 24. - 28. Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.), Michal Řepík (HC Sparta Praha), Aleš Stezka (HC Vítkovice Ridera), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.) a Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec) všichni 15, 29. Matěj Stránský (Davos/Švýc.) 12, 30. - 31. Roman Will (HC Dynamo Pardubice) a Michal Kempný (HC Sparta Praha) oba 11, 32. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 10, 33. - 34. Jakub Kovář (HC Sparta Praha) a Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets/NHL) oba 9, 35. Tomáš Suchánek (Tri-City Americans/WHL) 8, 36. Daniel Vladař (Calgary Flames/NHL) 7, 37. Lukáš Pech (HC Motor České Budějovice) 6, 38. - 39. David Sklenička (Brynäs IF/Švéd.) a Radan Lenc (HV71/Švéd.) oba 5, 40. - 41. Stanislav Svozil (Regina Pats/WHL/Columbus Blue Jackets/NHL) a Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýc.) oba 4, 42. - 46. David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), Andrej Nestrašil, Marek Mazanec (oba HC Oceláři Třinec), Jaromír Jágr (Rytíří Kladno) a Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera) všichni 3, 47. - 51. Lukáš Jašek (Lahti Pelicans/Fin.), Tomáš Nosek (Boston Bruins/NHL), David Špaček (Sherbrooke Phoenix/QMJHL), Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec) a Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) všichni 2, 52. - 54. Jakub Vrána (St. Louis Blues/Detroit Red Wings/NHL), Matěj Blümel (Texas Stars/AHL/Dallas Stars/NHL) a Šimon Stránský (HC Verva Litvínov) všichni 1.