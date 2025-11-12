To se povedlo! Skoro 6 tisíc diváků na žákovském derby, gól Michigan a nadšený Antoš
Jasně, kdo by se nechtěl ulít ze školy a místo prověrky z matiky zajít na hokej. Snad každý. Ale i tak, klobouk dolů všem, kteří stojí za organizací School Game v Pardubicích, v němž deváťáci Dynama ve středu dopoledne porazili hradeckého soka 8:2. Na tribunách enteria arény jste našli téměř šest tisícovek diváků, přesně 5732. Před týdnem se jen o pár stovek méně fanoušků tísnilo na hradeckém stadionu. „Výborný nápad, líbilo se mi to moc,“ pochvaloval si i Milan Antoš, jenž komentoval extraligovou bitvu U15 pro ČT sport.
Taková návštěva by slušela každému extraligovému duelu, byť zrovna v Pardubicích jsou zvyklí na ještě větší nával u turniketů. Ale tohle byla speciálka. Akce, která je v zámoří denním chlebem, popularizuje hokej a spojuje mraky lidí do jedné komunity.
Je dobře, že se Česko do něčeho podobného pustilo. Jisté pozdvižení v tuzemsku vyvolává progres univerzitního hokeje, který také zaplňuje stadiony, na druhou stranu jde z nemalé části o komerční projekt a na ploše vidíte hráče, kteří to do vrcholového hokeje nedotáhnou.
Což je rozdíl oproti čtrnáctiletým nebo patnáctiletým talentům z žákovské ligy. Hokejem žijí, teď na ně přijde téměř šest tisíc hlasitých diváků, bitvu vysílá přímým přenosem veřejnoprávní televize, borci dávají rozhovory na kameru. Kdo z kluků tohle dobře uchopí, nakopne ho to k ještě většímu úsilí do tréninkového drilu.
Když pak 14letý Daniel Mach předvede ekvilibristický gól Michigan, je v ten den za velkou hvězdu. „Líbilo se mi, že jsme to v ČT pojali kompletně jako přenos z velké extraligy, tedy včetně rozhovorů s hráči. Najednou vidíte i to, že mají co říci. Ale hlavně vás těší, že v zápase z kluků srší chuť něco pěkného předvést, nejen puk zahodit a jet střídat. K tomu panovala vynikající atmosféra, šlo vidět, že akce chytla úplně všechny. Hráče, malé i větší diváky, učitele, učitelky, místní politiky.“
Obvykle se na žákovských bitvách sejdou rodiče a kamarádi, tohle byl úplně jiný level. Navíc dorazili i hráči áčkového Dynama omrknout situaci.
Důležitý je i pohon pro přímé aktéry z celého dopoledne. Vnímají, že to, čemu se věnují, má smysl a velký dosah. „Najednou se ten hokej ukazuje úplně jinak. Ti kluci vnímají, že když dělají něco dobře, dostanou se i do televize, v tu chvíli jste výjimeční. Což je strašně důležité těm dětem ukázat.“
Dětem a zároveň aktivním uživatelům sociálních sítí, kde jsou denně. „Po tomhle zápase tam uvidí sami sebe, budou se na ně dívat jejich spolužáci. Ve smyslu, že něco předvedli a dokázali. To těm klukům dodá vědomí a motivaci, že musí dělat něco navíc, aby byli úspěšní,“ uvažuje Antoš nahlas.
Zápas se mu dobře komentoval, ačkoli o žácích deváté třídy logicky nemá takový přehled jako o chlapech z extraligy. „Je to pro mě úroveň ženského hokeje, komentovalo se mi to v pohodě. Řada chyb k téhle věkové kategorii patří,“ chápe Milan Antoš s úsměvem.