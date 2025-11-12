Předplatné

To se povedlo! Skoro 6 tisíc diváků na žákovském derby, gól Michigan a nadšený Antoš

Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derbyZdroj: HC Dynamo Pardubice
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Téměř šest tisíc diváků navštívilo žákovské derby
Jasně, kdo by se nechtěl ulít ze školy a místo prověrky z matiky zajít na hokej. Snad každý. Ale i tak, klobouk dolů všem, kteří stojí za organizací School Game v Pardubicích, v němž deváťáci Dynama ve středu dopoledne porazili hradeckého soka 8:2. Na tribunách enteria arény jste našli téměř šest tisícovek diváků, přesně 5732.  Před týdnem se jen o pár stovek méně fanoušků tísnilo na hradeckém stadionu. „Výborný nápad, líbilo se mi to moc,“ pochvaloval si i Milan Antoš, jenž komentoval extraligovou bitvu U15 pro ČT sport.

Taková návštěva by slušela každému extraligovému duelu, byť zrovna v Pardubicích jsou zvyklí na ještě větší nával u turniketů. Ale tohle byla speciálka. Akce, která je v zámoří denním chlebem, popularizuje hokej a spojuje mraky lidí do jedné komunity.

Je dobře, že se Česko do něčeho podobného pustilo. Jisté pozdvižení v tuzemsku vyvolává progres univerzitního hokeje, který také zaplňuje stadiony, na druhou stranu jde z nemalé části o komerční projekt a na ploše vidíte hráče, kteří to do vrcholového hokeje nedotáhnou.

Což je rozdíl oproti čtrnáctiletým nebo patnáctiletým talentům z žákovské ligy. Hokejem žijí, teď na ně přijde téměř šest tisíc hlasitých diváků, bitvu vysílá přímým přenosem veřejnoprávní televize, borci dávají rozhovory na kameru. Kdo z kluků tohle dobře uchopí, nakopne ho to k ještě většímu úsilí do tréninkového drilu.

Když pak 14letý Daniel Mach předvede ekvilibristický gól Michigan, je v ten den za velkou hvězdu. „Líbilo se mi, že jsme to v ČT pojali kompletně jako přenos z velké extraligy, tedy včetně rozhovorů s hráči. Najednou vidíte i to, že mají co říci. Ale hlavně vás těší, že v zápase z kluků srší chuť něco pěkného předvést, nejen puk zahodit a jet střídat. K tomu panovala vynikající atmosféra, šlo vidět, že akce chytla úplně všechny. Hráče, malé i větší diváky, učitele, učitelky, místní politiky.“

Obvykle se na žákovských bitvách sejdou rodiče a kamarádi, tohle byl úplně jiný level. Navíc dorazili i hráči áčkového Dynama omrknout situaci.

Důležitý je i pohon pro přímé aktéry z celého dopoledne. Vnímají, že to, čemu se věnují, má smysl a velký dosah. „Najednou se ten hokej ukazuje úplně jinak. Ti kluci vnímají, že když dělají něco dobře, dostanou se i do televize, v tu chvíli jste výjimeční. Což je strašně důležité těm dětem ukázat.“

Dětem a zároveň aktivním uživatelům sociálních sítí, kde jsou denně. „Po tomhle zápase tam uvidí sami sebe, budou se na ně dívat jejich spolužáci. Ve smyslu, že něco předvedli a dokázali. To těm klukům dodá vědomí a motivaci, že musí dělat něco navíc, aby byli úspěšní,“ uvažuje Antoš nahlas.

Zápas se mu dobře komentoval, ačkoli o žácích deváté třídy logicky nemá takový přehled jako o chlapech z extraligy. „Je to pro mě úroveň ženského hokeje, komentovalo se mi to v pohodě. Řada chyb k téhle věkové kategorii patří,“ chápe Milan Antoš s úsměvem.

Začít diskuzi

