Vážná nehoda slovenské hokejové naděje Kukumberga (20). Je v umělém spánku
Zdrcující zprávu zpracovává hokejové Slovensko. Klub Slovan Bratislava potvrdil informace televizní stanice JOJ TV. Vážnou dopravní nehodu měl mladý útočník Roman Kukumberg, talentovaný syn bývalého reprezentanta a hráče Hradce Králové Romana Kukumberga staršího. Dvacetiletý hokejista bojuje o život v umělém spánku.
Nehoda se stala v ranních hodinách mezi slovenskými obcemi Květoslavov a Šamorín. Roman Kukumberg mladší byl transportován do bratislavské Nemocnice akademika Ladislava Dérera v městské části Kramáre, je v umělém spánku. Další podrobnosti v tuto chvíli nejsou známé.
Ofenzivní talent hrál na obou posledních světových šampionátech juniorů. Za mužský tým Slovanu Bratislava nastupoval už čtvrtou sezonu, letos zastával dokonce funkci asistujícího kapitána.
„Držme mu, prosím, všichni palce,“ napsal Slovan v krátkém příspěvku na sociálních sítích.