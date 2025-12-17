Slavný bavič se dočkal po 20 letech. Jágr u Šípa! Ukázal knížku a všechny bavil
Někdy je třeba si na to nejlepší počkat. Přesně v tomto stylu se odvíjela snaha populárního baviče Karla Šípa (80) zlákat do své vyhlášené show Všechnopárty největší sportovní legendu. „Už jsem ani nevěřil, že se to povede,“ přiznal. Ale podařilo se. Hostem pátečního dílu je Jaromír Jágr! A diváci se mají na co těšit. Legendární hokejista ukázal smysl pro humor. „Byl fakt bezvadnej,“ kvitoval Šíp, jenž je mistrem improvizace. Což je také silná stránka čísla 68. Do pořadu, který se vysílá v pátek ve 22.10 na ČT1, přinesl ukázat i svou unikátní biografii JÁ68.
Jeho síla je nejen na ledě. Ale i když Jágr říká, že je spíš introvert a nevadí mu být sám, dokáže lidi bavit. Což přesně teď ukázal.
V oblíbeném pořadu mluvil nejen jako první host, ale do konverzace se zapojoval rovněž potom, když už reflektory mířily na další dva hosty (fotbalistu Lukáše Červa a herečku Annu Kulovanou). „Ale to vůbec nevadí! On mi to potom říkal ještě v zákulisí, že nevydržel jen tak sedět. Já mu říkám: Jardo, to je dobře! Byl bezvadnej. Jak improvizovaně reagoval, úžasný. Cítil se jako ryba ve vodě,“ kvituje Šíp, jenž je na poli showbyznysu v podobné pozici.
Je také legendou a mužem, jenž se drží na vrcholu popularity už desítky let. „Oba máme rádi humor a děláme to pro lidi. To nás, myslím, spojuje,“ hlásí Šíp, jenž je velkým sportovním fanouškem.
I proto chtěl Jágra do svého pořadu, který se začal vysílat v roce 2005. Ale musel si počkat dvacet let!
„Zval jsem ho mockrát, nikdy to nevyšlo termínově. Já už jsem ani nevěřil, že to povede. Přesto, že se s Jardou známe mnoho let. Nikdy to neklaplo. A teď najednou jo. Mám strašnou radost a už jenom reakce diváků, když ho viděli a přišel, byla úžasná. A hlavně zasloužená,“ zmíní velký aplaus.
Jágr se železnou pravidelností pozvánky do podobných pořadů s díky odmítal. Ale teď udělal výjimku. I kvůli tomu, že se mu líbí Šípův humor.
„Celkově mám Karla rád. A musím říct, že se mi u něj líbilo. Věřím, že jsem lidi snad pobavil. I když mě asi měl plný zuby, protože jsem do toho kecal, i když už jsem měl jenom sedět a mlčet,“ smál se Jágr po natáčení.
Na pódium přišel i se svou unikátní autobiografií JÁ68, kterou spolu s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a jeho dlouholetým redaktorem Zdeňkem Jandou, psali třináct let. Už před vysíláním ji speciálně Šípovi podepsal.
A padla řeč i na ni. „Už se těším, až si ji o svátcích v klidu přečtu. Protože jeho příběh je úžasný. Jestli se o někom dá říct, že je legenda, tak na prvním místě je to právě on. Mám dojem, že v Česku ještě není ani tak doceněný za to, co on pro tuhle zemi, nejen pro hokej, udělal,“ říká slavný bavič.
Příhoda z tenisu na Kladně
Také on vydal nedávno svoji knížku, kterou ve vysílání ukázal. „Jarda byl překvapený, když jsem ji vytáhl, že?“ smál se.
Jak k tomu došlo? To už nebudeme prozrazovat… Jisté je, že Šípova knížka Čekání na smích je oproti Jágrově biografii JÁ68 velmi tenká. Také na to během zábavného večera padla řeč.
Ještě před natáčením si Jágr s moderátorem dlouho povídali. Měli si co říct. „Známe se hrozně dlouhou dobu, on mi dokonce připomínal, kde jsme se spolu potkali, ale já už jsem si to nepamatoval,“ vyprávěl Šíp krátce po natáčení, když se šel v divadle Semafor občerstvit.
A přidal i jednu dávnou příhodu. „Jednou jsem hrál tenisový turnaj na Kladně a někdo mi říká: Máš u brány návštěvu. Tak jsem si říkal, kdo to je? Tam stál někdo se šusťákovou bundou přes hlavu. A on to byl Jarda!“ vzpomíná Šíp. „My jsme hráli na Kladně, mě znal ze všech herců a zpěváků asi nejvíc, tak se zeptal, jestli může jít dovnitř. Nevím, asi to bylo tím, že nechtěl platit vstupný,“ smál se. Každopádně legendární útočník poprosil právě jeho, aby ho protáhl dovnitř.
Po dlouhých letech se slavný bavič dočkal odměny. Jágr přišel na jeho legendární show.
Už v roce 2004 s ním Šíp v jednom pořadu mluvil, jenže tehdy se ještě nejednalo o Všechnopárty. V něm si nejslavnější Čech odbyl premiéru až teď.
Kdy se Všechnopárty vysílá
Pátek 19. 12. ve 22.10 hodin na ČT1
Hosté: Jaromír Jágr, Lukáš Červ, Anna Kulovaná