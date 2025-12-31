TOP 50 hokejových hlášek: Kladno vepřo zelo, Saxana a dojemný vzkaz kouče Komety
Koukl na čas, vzal fix a výjimečně s ním namísto taktických manévrů něco napsal na trenérskou tabulku. Kouč mistrovské Komety Kamil Pokorný věděl, že ho po vítězném sedmém finále budou snímat kamery. Česku ukázal vzkaz, který v sobě nesl přes dvě dekády. Vzkaz tragicky zesnulé dceři. Byla celý život tátovou fanynkou, ale ten její vyhasl dřív než jiné… Silný nápis opanoval soubor hokejových výroků roku podle deníku Sport a webu iSport. Tradičně ovšem došlo i na humornější hlášky.