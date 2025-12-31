Předplatné

TOP 50 hokejových hlášek: Kladno vepřo zelo, Saxana a dojemný vzkaz kouče Komety

Deník Sport a web iSport vybraly 50 hokejových výroků roku 2025
Deník Sport a web iSport vybraly 50 hokejových výroků roku 2025Zdroj: Koláž iSport.cz
Radim Rulík na reprezentačním tréninku
Kritika Radima Rulíka před domácím šampionátem? Měli byste se omluvit, míní gólman Jakub Kovář
Boleslavský Jakub Klepiš mezi třemi vítkovickými hráči
Majitel Komety Libor Zábranský má rozhodně důvod k úsměvu
Pardubický brankář Malcolm Subban vychytal v Kladně své první čisté konto v Tipsport extralize
Malcolm Subban nastoupil v Liberci do třetího zápasu v dresu Pardubic
Zklamaní hráči i majitel Pardubic Petr Dědek
Koukl na čas, vzal fix a výjimečně s ním namísto taktických manévrů něco napsal na trenérskou tabulku. Kouč mistrovské Komety Kamil Pokorný věděl, že ho po vítězném sedmém finále budou snímat kamery. Česku ukázal vzkaz, který v sobě nesl přes dvě dekády. Vzkaz tragicky zesnulé dceři. Byla celý život tátovou fanynkou, ale ten její vyhasl dřív než jiné… Silný nápis opanoval soubor hokejových výroků roku podle deníku Sport a webu iSport. Tradičně ovšem došlo i na humornější hlášky.

