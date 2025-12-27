ONLINE: IFK Helsinky - Sparta 0:1. Pražané vedou, Hrabík otevírá skóre
Hokejisté pražské Sparty dnes na Spenglerově poháru v Davosu hrají druhý zápas v základní skupině. Tým kouče Jaroslava Nedvěda po páteční porážce 2:5 s obhájci prvenství z Fribourgu nastupuje proti IFK Helsinky. Utkání začíná v 15:10, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Premiéru v dresu Sparty si v pátek odbyl Kristian Vesalainen. Finský útočník zamířil do pražského klubu z Hämeenlinny a k mužstvu se připojil až přímo ve Švýcarsku. O góly Pražanů se v poslední třetině postarali Pavel Kousal a Michael Špaček.
Vítězové tříčlenných skupin postoupí přímo do semifinále, zbylé týmy si v pondělí zahrají čtvrtfinále. Sedmadevadesátý ročník turnaje vyvrcholí tradičně na Silvestra. Při své minulé účasti se Sparta před třemi lety probojovala do finále, v němž po nájezdech podlehla týmu Ambri-Piotta.